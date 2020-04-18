العراق يعلن شفاء أول مصاب بكورونا باستخدام البلازما

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٥ م

محاولات لاحتواء وباء كورونا - صورة أرشيفية

أعلن مدير عام صحة السليمانية صباح هورامي، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم السبت، شفاء مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد تلقيه العلاج باستخدام بلازما الدم، لتصبح أول حالة شفاء من كورونا بالبلازما في العراق، وغادر المستشفى، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في السليمانية وصل لـ110 حالات إلى الآن. من جانب آخر، أعلنت خلية الأزمة في محافظة واسط العراقية، أن الأيام المقبلة ستشهد تخفيف إجراءات حظر التجوال بالمحافظة، مع استمرار الإجراءات الاحترازية.

وقال رئيس الخلية محافظ واسط محمد جميل المياحي، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن الخلية عقدت اجتماعًا موسعًا لمناقشة تحديات الوضع الصحي، مبينًا أن واسط سجلت منذ بداية الأزمة 32 حالة بينهم 21 متواجدون حاليًّا بالمستشفى، ومنذ بدء الأزمة وحتى الآن تم أخذ 800 عينة". وأضاف المياحي، أن الأيام المقبلة ستشهد تخفيف إجراءات