لو عايزة تنضفي المطبخ.. الخل يمنحك 4 فوائد سحرية

تحرير:إسراء سليمان ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١٧ م

الخل - صورة أرشيفية

للطبخ أسرار وفنون توارثتها الأجيال، فمنذ عصور، اكتشفت الجدات والأمهات العديد من الأسرار المدهشة، لتبسيط حياتهن في المطبخ، ويعد الخل هو السر القديم، المستخدم لحل العديد من المشكلات، حيث يستخدم على نطاق واسع في الطبخ، ويساعدك في تنظيف الطعام، وخاصة الخضراوات والفواكه، لأنه يتميز بفاعلية في التخلص من الأتربة والفيروسات والبكتيريا، إضافة إلى تنظيف الأكواب الزجاجية، ويزيل رائحة المطبخ الكريهة، وينظف البوتاجاز جيدا، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "Times Of India".

يتميز الخل بفوائد متعددة في المطبخ، وذلك لأنه غني بالعناصر التي تجعله مطهرًا جيدًا، وبالتالي يستخدم في تطهير الخضراوات والفواكه، وخاصة في مثل هذه الأوقات، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، كما يستخدم على نطاق واسع في تنطيف الأواني الزجاجية، فما عليك سوى نقع الأواني الزجاجية في كميات متساوية من الخل والماء