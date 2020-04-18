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لو عايزة تنضفي المطبخ.. الخل يمنحك 4 فوائد سحرية

تحرير:إسراء سليمان ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١٧ م
الخل - صورة أرشيفية
الخل - صورة أرشيفية
للطبخ أسرار وفنون توارثتها الأجيال، فمنذ عصور، اكتشفت الجدات والأمهات العديد من الأسرار المدهشة، لتبسيط حياتهن في المطبخ، ويعد الخل هو السر القديم، المستخدم لحل العديد من المشكلات، حيث يستخدم على نطاق واسع في الطبخ، ويساعدك في تنظيف الطعام، وخاصة الخضراوات والفواكه، لأنه يتميز بفاعلية في التخلص من الأتربة والفيروسات والبكتيريا، إضافة إلى تنظيف الأكواب الزجاجية، ويزيل رائحة المطبخ الكريهة، وينظف البوتاجاز جيدا، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "Times Of India".
يتميز الخل بفوائد متعددة في المطبخ، وذلك لأنه غني بالعناصر التي تجعله مطهرًا جيدًا، وبالتالي يستخدم في تطهير الخضراوات والفواكه، وخاصة في مثل هذه الأوقات، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، كما يستخدم على نطاق واسع في تنطيف الأواني الزجاجية، فما عليك سوى نقع الأواني الزجاجية في كميات متساوية من الخل والماء
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إنت مش لوحدك..3 مشاعر يتشارك فيها الجميع هذه الفترة

مع تزايد انتشار عدد الإصابات والوفيات، نتيجة تفشي فيروس كورونا، لجأت العديد من الشركات إلى تطبيق العمل من المنزل، وبالرغم من أنها طريقة تهدد السلام النفسي، إلا أننا لا نملك سوى الاختباء من الوباء، حتى تمر هذه الفترة بسلام، وفي نفس الوقت، توجد بعض من المشاعر التي تلاحقك في أثناء العزل المنزلي، على سبيل المثال الشعور الدائم بالوحدة، وعدم القدرة على إنجاز العمل، ستشعر أنك تخترق من الداخل، إضافة إلى انعدام الأمل، وعدم القدرة على التواصل مع الآخرين، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "Times Of India".
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في زمن كورونا.. أطباء يخففون عن المرضى بطريقة رائعة

تولد الرحمة دائما من رحم المعاناة، وفي ظل ظروف الكورونا، نتعرض كل يوم لمواقف إنسانية من قبل الأطباء والممرضات، تعلمنا أن الحياة ما زالت بها رحمة، فهناك ممرضات لا يذهبن إلى بيوتهن لرعاية المصابين، وآخرون يشعرون بالخوف على أسرهم من انتقال العدوى، أما الأطباء يقفون جنبا إلى جنب مع مختصي الرعاية الطبية، في الصفوف الأولى للتصدي للمرض، ولمكافحة الفيروس بكل القوة الممكنة، إضافة إلى ذلك، قام بعض الأطباء بوضع صورهم على ملابس الوقاية، حتى يشعر المرضى بالأمان.
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