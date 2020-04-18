سقوط صاروخين بالقرب من شركة صينية جنوبي بغداد

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٢١ م

انفجار في العراق - صورة أرشيفية

أعلنت خلية الإعلام الأمنى بالعراق، اليوم السبت، سقوط صاروخى "كاتيوشا" قرب شركة صينية فى منطقة "النهروان" جنوبى بغداد. وذكرت الخلية، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن صاروخين من نوع "كاتيوشا" سقطا بالقرب من الشركة الصينية بالنهروان ضمن قاطع الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية، موضحة أن الصاروخين لم يسفرا عن وقوع أى خسائر بشرية. وكانت الجيش العراقى، نفذ بالتعاون مع الحشد الشعبى، أمس الجمعة، عملية أمنية لتعقب خلايا تنظيم "داعش" الإرهابى، والسيطرة على تحركاتهم فى صحراء غرب الأنبار.

وذكر إعلان الحشد، وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن قوة من حشد الأنبار بالاشتراك من اللواء الثامن والثلاثين للجيش، نفذت عملية دهم وتفتيش فى منطقة "سليجية" لتعقب خلايا "داعش" فى صحراء غرب الأنبار. وأضاف أن العملية تهدف إلى تأمين حدود الصحراء من هجمات داعش، التى قد تطال القوات الأمنية