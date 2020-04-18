سقوط صاروخين بالقرب من شركة صينية جنوبي بغداد
١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٢١ م
انفجار في العراق - صورة أرشيفية
أعلنت خلية الإعلام الأمنى بالعراق، اليوم السبت، سقوط صاروخى "كاتيوشا" قرب شركة صينية فى منطقة "النهروان" جنوبى بغداد. وذكرت الخلية، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن صاروخين من نوع "كاتيوشا" سقطا بالقرب من الشركة الصينية بالنهروان ضمن قاطع الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية، موضحة أن الصاروخين لم يسفرا عن وقوع أى خسائر بشرية. وكانت الجيش العراقى، نفذ بالتعاون مع الحشد الشعبى، أمس الجمعة، عملية أمنية لتعقب خلايا تنظيم "داعش" الإرهابى، والسيطرة على تحركاتهم فى صحراء غرب الأنبار.
وذكر إعلان الحشد، وفقا لما أوردته الوكالة
الوطنية العراقية للأنباء، أن قوة من حشد الأنبار بالاشتراك من اللواء الثامن
والثلاثين للجيش، نفذت عملية دهم وتفتيش فى منطقة "سليجية" لتعقب خلايا
"داعش" فى صحراء غرب الأنبار.
وأضاف
أن العملية تهدف إلى تأمين حدود الصحراء من هجمات داعش، التى قد تطال القوات
الأمنية
وذكر إعلان الحشد، وفقا لما أوردته الوكالة
الوطنية العراقية للأنباء، أن قوة من حشد الأنبار بالاشتراك من اللواء الثامن
والثلاثين للجيش، نفذت عملية دهم وتفتيش فى منطقة "سليجية" لتعقب خلايا
"داعش" فى صحراء غرب الأنبار.
وأضاف
أن العملية تهدف إلى تأمين حدود الصحراء من هجمات داعش، التى قد تطال القوات
الأمنية المرابطة غرب الطريق الدولي.
وكانت
قوات الحشد الشعبى العراقى، قد قصفت فى وقت سابق، أهدافا لتنظيم داعش الإرهابى
شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالي.
وقال
مصدر أمني، وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، إن قوة من اللواء
20 فى الحشد الشعبى قصفت بقذائف الهاون أهدافا لتنظيم داعش فى محيط منطقة بانميل
بضواحى خانقين شمال شرق بعقوبة بعد رصد تحركات مشبوهة لعناصر التنظيم فى المنطقة.