70 مصابًا بكورونا يغادرون مستشفى العجمي
تحرير:محمد مجلي
١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٧ م
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت إدارة مستشفى العجمي النموذجي، بغرب محافظة الإسكندرية، والتي تم تخصيصها كحجر صحي لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عن توزيع نحو 70 حالة من المصابين بفيروس على عدد من المستشفيات الخاصة بالحجر الصحي، وذلك بعد اقترابهم من التماثل للشفاء، وأكدت إدارة المستشفى بقيادة الدكتور ميرفت السيد مدير عام المستشفى، أنه تقرر توزيع 70 من المصابين على المدينة الشبابية بأبو قير والمخصصة كحجر صحي للمرضى ذات الحالات الأقل خطورة وكذا مستشفيات المنصورة ودمياط.
وقالت الدكتور تيسير مجدي نائب مدير عام المستشفى، أنه تم توزيع الحالات الـ70 على المستشفيات بعد اقترابهم من الشفاء حيث تم إجراء المسحة الأولى وأثبتت العينة الأولى سلبية الفيروس، ويتبقى لهم نتيجة المسحة الثانية وباتت حالتهم مستقرة، ولا تحتاج إلى أجهزة التنفس.
وأوضحت مجدي أن القرار جاء لإخلاء المستشفى
وقالت الدكتور تيسير مجدي نائب مدير عام المستشفى، أنه تم توزيع الحالات الـ70 على المستشفيات بعد اقترابهم من الشفاء حيث تم إجراء المسحة الأولى وأثبتت العينة الأولى سلبية الفيروس، ويتبقى لهم نتيجة المسحة الثانية وباتت حالتهم مستقرة، ولا تحتاج إلى أجهزة التنفس.
وأوضحت مجدي أن القرار جاء لإخلاء المستشفى والاستعداد لاستقبال أي حالات طارئة تتطلب وضعها على أجهزة التنفس الصناعي خلال المرحلة المقبلة، لافتة إلى أنه حتى الآن تم شفاء 73 حالة وغادرت المستشفى.
فى الوقت نفسه، أعلن الدكتور أحمد عادل عبدالحكيم عميد كلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية، إصابة دكتور تخدير بفيروس كورونا وعزل 7 من المخالطين له، مشيرًا إلى أنه شعر بالإعياء بعد حضوره لتخدير مريض لإجراء جراحة عاجلة وفور شعوره بأنه اُصيب بالمرض كان حريصًا على التعامل بحرص.
على صعيد متصل، أنهت مديرية أمن الإسكندرية، تعقيم المباني بعد الاشتباه في إصابة العميد محمود الحصاوي مدير المباحث الجنائية، بمديرية الأمن بفيروس كورونا المستجد.