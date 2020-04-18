70 مصابًا بكورونا يغادرون مستشفى العجمي

تحرير:محمد مجلي ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٧ م

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت إدارة مستشفى العجمي النموذجي، بغرب محافظة الإسكندرية، والتي تم تخصيصها كحجر صحي لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عن توزيع نحو 70 حالة من المصابين بفيروس على عدد من المستشفيات الخاصة بالحجر الصحي، وذلك بعد اقترابهم من التماثل للشفاء، وأكدت إدارة المستشفى بقيادة الدكتور ميرفت السيد مدير عام المستشفى، أنه تقرر توزيع 70 من المصابين على المدينة الشبابية بأبو قير والمخصصة كحجر صحي للمرضى ذات الحالات الأقل خطورة وكذا مستشفيات المنصورة ودمياط.

وقالت الدكتور تيسير مجدي نائب مدير عام المستشفى، أنه تم توزيع الحالات الـ70 على المستشفيات بعد اقترابهم من الشفاء حيث تم إجراء المسحة الأولى وأثبتت العينة الأولى سلبية الفيروس، ويتبقى لهم نتيجة المسحة الثانية وباتت حالتهم مستقرة، ولا تحتاج إلى أجهزة التنفس. وأوضحت مجدي أن القرار جاء لإخلاء المستشفى