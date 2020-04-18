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«تشريعية النواب» توافق على تعديل بعض مواد قانون الطوارئ

تحرير:أحمد جاد ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٥ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
وافققت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم السبت، برئاسة النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارىء الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.
ويستحدث مشروع القانون بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليا أو جزئيا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيا أو كليا، ومد آجال تقديم
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السيسي يهنئ المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة لأبناء مصر المسيحيين في الخارج، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد ولمصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والنماء بمناسبة عيد القيامة المجيد.

تعيين وزيرة الصحة عضوا في صندوق إفريقيا لمواجهة كورونا

صرحت السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، بأنه تم تشكيل مجلس الصندوق الإفريقي لمواجهة فيروس كورونا، من 12 عضوًا من بينهم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية رئيس مكتب المجلس الانتقالي لوزراء الصحة الأفارقة.
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70 مصابًا بكورونا يغادرون مستشفى العجمي

أعلنت إدارة مستشفى العجمي النموذجي، بغرب محافظة الإسكندرية، والتي تم تخصيصها كحجر صحي لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عن توزيع نحو 70 حالة من المصابين بفيروس على عدد من المستشفيات الخاصة بالحجر الصحي، وذلك بعد اقترابهم من التماثل للشفاء، وأكدت إدارة المستشفى بقيادة الدكتور ميرفت السيد مدير عام المستشفى، أنه تقرر توزيع 70 من المصابين على المدينة الشبابية بأبو قير والمخصصة كحجر صحي للمرضى ذات الحالات الأقل خطورة وكذا مستشفيات المنصورة ودمياط.
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«تشريعية النواب» تناقش تعديل بعض مواد قانون الطوارئ

بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب اجتماعها الخاص بالنظر في تعديل مشروع قانون الطورائ، حيث استعرضت المذكرة الإيضاحية الخاصة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، وجاء فيها إن المادة الأولى من القانون نصت على جواز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد أو في منطقة منها إلى الخطر، فالأصل عدم إعلان حالة الطوارئ إلا بمواجهة نذر خطيرة تهدد المصالح القومية، وقد تنال من استقرار الدولة أو تعرض أمنها أو سلامتها إلى مخاطر داهمة؛ وهي بعد حالة لا تلائمها أحيانًا بالنظر إلى حدتها وطبيعة المخاطر المرتبطة بها تلك التدابير التي يمكن للدولة اتخاذها في الأوضاع المعتادة، باعتبار أن طبيعتها ومداها يفرضان من التدابير الاستثنائية ما يناسبها ويعتبر لازمًا لمواجهة تبعاتها.
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طلب إحاطة لوزيري الإسكان والإعلام بشأن إعلان حديد عز

تقدم محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إحاطة لوزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ووزير الإعلام أسامة هيكل، بشأن إعلان حديد عز، إحدى الشركات الخاصة بإنتاج حديد التسليح المستخدم في عمليات البناء والتشييد، إذ أن الإعلان يتضمن مضمونا مغايرا ومخالفا لقواعد البناء والتشييد، وكذلك العلوم الهندسية والاكواد الخاصة بحسابات المنشآت الخرسانية، ومخالفا أيضا للقانون واللوائح التنفيذية الخاصة بمواصفات البناء وجودته حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.
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«تشريعية النواب» تناقش تعديل «الطوارئ» وسط إجراءات استثنائية

تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، صباح غدا السبت، اجتماعا، بمقر البرلمان، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، ويوضح النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة، أن التعديل يأتي نظرا لأن قانون الطوارئ يجيز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد للحظر فقط، وكل التدابير المتخذة بمناسبة إعلان الطوارئ ينبغي أن ترتبط بالمحافظة على الأمن والنظام العام فقط، وقد خلت تلك التدابير من بعض الأمور الضرورية التي كشف عنها الواقع المستجد الذي تتعرض له البلاد، لمواجهة الحالة الطارئة لفيروس كورونا المستجد.
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البرلمان يبدأ مناقشات تعديل قانون الطوارئ بسبب كورونا

قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقديم موعد انعقاد الجلسات العامة ليصبح يوم الثلاثاء المقبل، بدلا من 29 أبريل الجاري، لمناقشة تعديلات جديدة على أحكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، في إطار المستجدات الأخيرة التي فرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خاصة أن القانون بصيغته الحالية، لا يتضمن التدابير اللازمة لإعلان حالة الطوارئ الصحية، إذ يقتصر على إجازة إعلان الطوارئ حال تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد للحظر فقط، كما أن كل التدابير المتخذة بخصوص إعلان حالة الطوارئ يشرط أن ترتبط بالمحافظة على الأمن والنظام العام فقط.
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نائب يطالب بتحديد مواعيد لغلق المحال بعد أزمة كورونا

طالب خالد مشهور نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، في تصريحات له، اليوم الإثنين، بدراسة إمكانية استمرار تطبيق قرار غلق المحال والمطاعم والمقاهي والكافيهات في أوقات محددة بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مع تغيير المواعيد بتأخيرها بعض الساعات وعدم غلقها في الساعة الخامسة مساءً مثل التوقيت الحالي، موضحا أنه كان قد قرر مجلس الوزراء منذ عدة سنوات إغلاق المحلات في الساعة العاشرة مساء، ولكن لم يمتثل أحد لذلك القرار، ولم تنفذ الحكومة تهديداتها بفرض غرامات على المخالفين.
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