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6 حالات وفاة بكورونا في السعودية و1132 إصابة جديدة

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٧ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
سجلت السعودية قفزة كبيرة فى عدد المصابين بفيروس كورونا خلال يوم واحد، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة إلى 8 آلاف و274 حالة من بينها 6 آلاف و853 حالة نشطة و78 حالة حرجة داخل العناية المركزة، وقال متحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي: "سجلنا 5 وفيات و1132 إصابة جديدة في المملكة توزعت في مختلف المدن، في حين بلغ عدد حالات التعافي من الفيروس 1329 حالة". وشددت الوزارة على أن زيادة الفحوصات تساهم في الوصول للمصابين قبل تأخر حالاتهم.
ونوه المتحدث بأن الفرق المختصة تواصل عمليات المسح في مساكن العمال متضمنة فرق التقصي الميداني التي تضم خبراء ومترجمين لعدة لغات. على صعيد آخر، أكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، اليوم، أنه تقرر تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حيي "الفيصلية والفاضلية" في محافظة الأحساء ومنع الدخول إليهما
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الشرطة-السعودية (2)

السعودية تعتمد نموذج موحد للتنقل خلال حظر التجول

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، بأنه إلحاقا لبيان الوزارة، يوم الأحد الماضي، بشأن أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول، حيث عملت الوزارة على تحديث نماذج (تصاريح التنقل خلال فترة المنع) للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، وتم اعتماد نموذج (موحد) للعمل بموجبه، وتقرر تطبيق النموذج الموحد في جميع مناطق المملكة كافة، اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء المقبل.
كورونا والحجر الصحي (15)

العراق يعلن شفاء أول مصاب بكورونا باستخدام البلازما

أعلن مدير عام صحة السليمانية صباح هورامي، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم السبت، شفاء مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد تلقيه العلاج باستخدام بلازما الدم، لتصبح أول حالة شفاء من كورونا بالبلازما في العراق، وغادر المستشفى، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في السليمانية وصل لـ110 حالات إلى الآن. من جانب آخر، أعلنت خلية الأزمة في محافظة واسط العراقية، أن الأيام المقبلة ستشهد تخفيف إجراءات حظر التجوال بالمحافظة، مع استمرار الإجراءات الاحترازية.
قيس- سعيد

تونس تمدد فترة إغلاق البلاد لمواجهة فيروس «كورونا»

قرر الرئيس التونسي قيس بن سعيد، اليوم السبت، تمديد فترة الإغلاق في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ورغم الإجراءات الاحترازية التي تطبقها معظم دول العالم، يواصل الفيروس، انتشاره وحصد الأرواح، مع أكثر من مليوني مصاب ونحو 146 ألف وفاة. وكانت أعلنت وزارة الصحة التونسية، أول من أمس الخميس، عن تسجيل حالتى وفاة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 37، كاشفة عن تسجيل 42 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 822، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية. وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل حالة وفاة واحدة و33 إصابة جديدة بكورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 747.
المدينة المنورة

إقامة صلاة التراويح فى المسجد النبوي دون مصلين

أكد الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية بالمسجد النبوي جمعان عسيري، بحسب جريدة "الرياض"، إقامة صلاة التراويح في الحرم النبوي خلال شهر رمضان، موضحا أن صلاة التراويح ستقام ولكن مع تعليق حضور المصلين، كما أن الوكالة مستمرة في جهودها لتعقيم وتطهير الحرم. وفي سياق المبادرات الحديثة للوكالة قال: "بناءً على توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، تقدم الوكالة سبع عبوات من ماء زمزم وتمرة العجوة لكل مريض بكورونا في المستشفيات وتصله كل 3 أيام، إضافة للطواقم الطبية ورجال الأمن العاملين في الميدان".
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الشرطة-السعودية (2)

السعودية تعتمد نموذج موحد للتنقل خلال حظر التجول

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، بأنه إلحاقا لبيان الوزارة، يوم الأحد الماضي، بشأن أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول، حيث عملت الوزارة على تحديث نماذج (تصاريح التنقل خلال فترة المنع) للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، وتم اعتماد نموذج (موحد) للعمل بموجبه، وتقرر تطبيق النموذج الموحد في جميع مناطق المملكة كافة، اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء المقبل.
مدير مكتب الرئيس النيجيري

وفاة مدير مكتب الرئيس النيجيري بفيروس «كورونا»

أعلن جاربا شيهو المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية، اليومم السبت، أن مدير مكتب الرئيس أبا كياري، توفي أمس الجمعة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19، موضحا: "الاختبارات أثبتت إصابة الفقيد بـ(كوفيد - 19) المتفشي، وكان يتلقى علاجا، ولكنه توفي يوم الجمعة 17 أبريل 2020 متأثرا بإصابته"، وذلك حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، الإخبارية، عن تدوينة كتبها شيهو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر". يذكر أنه إجمالي عدد اختبارات فحص فيروس كورونا في نيجيريا لا تجرى على نطاق واسع.
فيروس- كورونا (12)

السعودية: تخصيص 500 مليون دولار للمنظمات الدولية لمكافحة كورونا

? أعلنت السعودية تخصيصها 500 مليون دولار للمنظمات الدولية في إطار دعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك المساعي لإيجاد لقاح ضد الداء. وأفادت السعودية، التي تتولى رئاسة "مجموعة العشرين" لعام 2020، في بيان أصدرته مساء اليوم الخميس، بـ"مساهمتها بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، إذ سيسهم هذا التبرع للمنظمات الدولية المختصة في تعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة، وتطوير أدوات تشخيصية وعلاجات ولقاحات جديدة وتوزيعها، وتلبية الاحتياجات غير الملباة فيما يتعلق بالرصد والتنسيق الدولي، وضمان توفر ما يكفي من إمدادات المعدات الوقائية للعاملين في القطاع الصحي.
كورونا

8 وفيات و435 إصابة.. ضحايا كورونا بالسعودية في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 8 وفيات ناجمة عنه، ليصبح مجموع الإصابات 5369 حالة، إذ أضافت الصحة السعودية على لسان المتحدث باسمها ومحمد العبد العالي، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في المملكة بلغت 73 حالة، مقابل 889 حالة شفاء من العدوى بعد تسجيل تعافي 84 مريضا اليوم، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم. وذكر المسؤول السعودي أن 4407 حالات من بين إجمالي الإصابات، هي نشطة، ومعظمها حالات مستقرة، و62 منها حرجة تتلقى الرعاية المركزة.
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