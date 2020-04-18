6 حالات وفاة بكورونا في السعودية و1132 إصابة جديدة

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٧ م

كورونا - صورة أرشيفية

سجلت السعودية قفزة كبيرة فى عدد المصابين بفيروس كورونا خلال يوم واحد، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة إلى 8 آلاف و274 حالة من بينها 6 آلاف و853 حالة نشطة و78 حالة حرجة داخل العناية المركزة، وقال متحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي: "سجلنا 5 وفيات و1132 إصابة جديدة في المملكة توزعت في مختلف المدن، في حين بلغ عدد حالات التعافي من الفيروس 1329 حالة". وشددت الوزارة على أن زيادة الفحوصات تساهم في الوصول للمصابين قبل تأخر حالاتهم.

ونوه المتحدث بأن الفرق المختصة تواصل عمليات المسح في مساكن العمال متضمنة فرق التقصي الميداني التي تضم خبراء ومترجمين لعدة لغات. على صعيد آخر، أكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، اليوم، أنه تقرر تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حيي "الفيصلية والفاضلية" في محافظة الأحساء ومنع الدخول إليهما