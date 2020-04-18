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حريق في حي فلبيني فقير يشرد مئات الأشخاص

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٩ م
حريق في الفلبين - صورة أرشيفية
حريق في الفلبين - صورة أرشيفية
ذكر مسؤولو الشرطة والإطفاء في الفلبين، أن حريقا شب في منطقة فقيرة في العاصمة الفلبينية مانيلا، اليوم السبت، ما أسفر عن تشرد نحو 2500 شخص، وقال مكتب الحماية من الحرائق، إن الحريق ظل متأججا لأكثر من ساعتين في مقاطعة توندو الفقيرة في مدينة مانيلا، ما أسفر عن تدمير نحو 200 منزل، ما أثر على 500 أسرة. وفر السكان بممتلكاتهم إلى طريق قريب فيما حاول رجال الإطفاء إخماد الحريق، كما أرسل سلاح الجو الفلبيني مروحيات لصب المياه على المنطقة للمساعدة في إخماد الحريق.
وقالت الشرطة إن التحقيق الأولي أظهر أن الحريق بدأ في الطابق الثاني بأحد المنازل الصفيح، لكن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق. وذكر مسؤولو إدارة المخاطر الكارثية في المدينة، أنهم يبحثون عن مكان إيواء مؤقت لضحايا الحريق، مشيرين إلى أن مراكز الإيواء المعتادة صارت محلا لعمليات الإغاثة لهؤلاء المتضررين من
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سفينة 2

سفينة ألمانية تغادر أستراليا عقب انتهاء حجرها الصحي

غادرت سفينة سياحية ألمانية، اليوم السبت، أستراليا، بعد خضوعها للحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد على متنها قبالة ولاية أستراليا الغربية لمدة 14 يومًا، وشهدت سفينة "أرتانيا" المملوكة لشركة "فونيكس رايزن" الألمانية للرحلات البحرية انتشارًا واسعًا للوباء على متنها ومواجهة مع سلطات أستراليا الغربية بعد رفضها المغادرة، وغادرت السفينة رصيف الميناء في فريمانتل، جنوب بيرث، حيث كانت راسية في الأسبوعين الماضيين، متوجهة إلى ألمانيا بعد الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش، حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية الأسترالية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
جوزيبي-كونتي

إيطاليا تنتصر على «كورونا» مفي ناطق الجنوب الفقيرة

أعلن مسؤولو الصحة في إيطاليا تحقيق انتصار في مواجهة فيروس كورونا في المناطق الفقيرة بجنوب البلاد الذي كان أقل استعدادا وتجهيزا لمكافحة الوباء مقارنة بمناطق الشمال الغنية. وحذر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قبل 6 أسابيع من أن قدرة ايطاليا على مواجهة انتشار الفيروس تعتمد بشكل كبير على حصر الوباء في بؤرة تفشيه بميلانو. وأدى الوباء إلى وفاة 22 ألفا و745 شخصا إيطاليا التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة، وكانت من أكثر الدول تضررا في العالم جراء الفيروس، لكنها لا تزال تعتبر نفسها محظوظة نسبيا لأن الوباء تفشى بمناطق حول ميلانو.
كورونا في إسرئيل

إسرائيل تغلق قريتين.. وارتفاع عدد ضحايا «كورونا»

قررت اسرائيل إغلاق قريتين شمال البلاد لمدة أسبوع بعد تشخيص 81 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، يشمل القرار، الذي اتخذته لجنة وزارية خاصة خلال جلسة مستعجلة عبر الفيديو، أمس الجمعة، قريتي دير الأسد والبعنة، حسبما ذكرت هيئة البث الإٍسرائيلية، اليوم السبت. من جهة أخرى، ذكرت هيئة البث أن عدد الوفيات في اسرائيل جراء الإصابة بكورونا ارتفع إلى 153 شخصا، فيما ارتفعت الإصابات إلى 12 ألفا و982 شخصا، تماثل منهم 3 آلاف و126 للشفاء. وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أنه ولليوم الثاني على التوالي فإن عدد المتعافين اليومي أعلى من عدد المصابين الجدد.
جاسيندا آردن - رئيسة وزراء نيوزيلندا

دعوى قضائية ضد رئيسة وزراء نيوزيلندا بسبب الإغلاق

تواجه رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، دعوى قضائية بسبب إغلاق البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث يرى رجلان - لم يتم ذكر اسمهما لأسباب قانونية أن الإغلاق تسبب في احتجازهما بشكل غير قانوني، ولذا رفعا الدعوى القانونية أمام محكمة أوكلاند العليا أمس الجمعة، وذلك حسبما ذكر موقع "ستاف" الإعلامي المحلي. وعقدت الجلسة عبر غرفة اجتماعات افتراضية، وطلب الرجلان في دعواهما التحقيق في قانونية حبسهما وإطلاق سراحهما، وذلك حسبما أكدت المحكمة في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
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انفجار-ناقلات-نفط (1.) (1)

«دون إصابات».. السيطرة على حريق في نافلة نفط سعودية

أعلنت فرق الدفاع المدني السعودية، مساء اليوم الجمعة، السيطرة على حريق في ناقلة نفط سعودية. وأوضحت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن فرق الدفاع المدني في منطقة تبوك سيطرة على حريق في ناقلة نفط على طريق مركز القلبية. وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني الرائد عبدالعزيز الشمري، إن مركز التحكم والتوجيه تلقى مساء اليوم بلاغا عن حادثة حريق ناقلة على طريق مركز القليبة.
فيروس- كورونا (3)

الفلبين تحرق جثث ضحايا كورونا خلال 12 ساعة

طلبت الحكومة الفلبينية اليوم الأحد، من المستشفيات ووحدات الحكومة المحلية التأكد من حرق جثث مرضى فيروس "كورونا" المستجد، في غضون 12 ساعة، بعد أن أقر أحد المستشفيات أن الجثث متراكمة في مشرحته الصغيرة. وفرضت قوة خاصة لمواجهة فيروس كورونا في الفلبين، مهلة الـ12 ساعة لحرق الجثث، في إطار بروتوكول للتعامل مع المرضى المتوفيين، وسط تفشي الفيروس المستجد. وقال المسؤول الحكومي، كارلو نوجراليس "يجب أن نلتزم بقاعدة الـ12 ساعة، عندما يتعلق الأمر بحرق الجثث".
حريق قصر برلين

تفاصيل اندلاع حريق في قصر برلين

أعلنت إدارة إطفاء الحرائق في برلين، اليوم الأربعاء، عن اندلاع حريق داخل "قصر المدينة"، وهو مبنى تاريخي يعود إلى عام 1443 يقع في جزيرة المتاحف وسط العاصمة الألمانية، مؤكدة أن شخصا واحدا أصيب جراء الحريق، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم". ونشرت وسائل الإعلام الألمانية صورا تظهر دخانا مكثفا يتصاعد من القصر الذي انطلقت أعمال إعادة بنائه عام 2013. وأكدت إدارة إطفاء الحرائق في برلين أن الدخان يأتي من جراء احتراق مواد بناء ومرجلي بيتومين، مضيفة أن نحو 80 من رجال الإطفاء هرعوا إلى الموقع التاريخي، وأصيب شخص واحد جراء الحادث.
رودريجو دوتيرتي

رئيس الفلبين يهدد بإطلاق النار على من يخرق الحجر

هدد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي بإعطاء أوامر لرجال الشرطة بإطلاق النار على المواطنين الذين لا يحترمون الإغلاق الذي فرضته الحكومة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا المستجد". وقال دوتيرتي في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس: "لن أتردد بإعطاء أوامري للشرطة والجيش، أنه إذا حدثت أي مشكلة أن يطلقوا النار على المشاغبين.. هل فهمتم لن أدع أحدًا يتسبب في المشاكل، سأبعث بمن يحاول على القبر". تأتي تصريحات الرئيس الفلبيني بعد اعتقال حوالي 21 من سكان مدينة كويزون، خرجوا للمطالبة بمساعدات، بتهمة الاحتجاج بدون تصريح.
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