حريق في حي فلبيني فقير يشرد مئات الأشخاص

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٩ م

حريق في الفلبين - صورة أرشيفية

ذكر مسؤولو الشرطة والإطفاء في الفلبين، أن حريقا شب في منطقة فقيرة في العاصمة الفلبينية مانيلا، اليوم السبت، ما أسفر عن تشرد نحو 2500 شخص، وقال مكتب الحماية من الحرائق، إن الحريق ظل متأججا لأكثر من ساعتين في مقاطعة توندو الفقيرة في مدينة مانيلا، ما أسفر عن تدمير نحو 200 منزل، ما أثر على 500 أسرة. وفر السكان بممتلكاتهم إلى طريق قريب فيما حاول رجال الإطفاء إخماد الحريق، كما أرسل سلاح الجو الفلبيني مروحيات لصب المياه على المنطقة للمساعدة في إخماد الحريق.

وقالت الشرطة إن التحقيق الأولي أظهر أن الحريق بدأ في الطابق الثاني بأحد المنازل الصفيح، لكن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق. وذكر مسؤولو إدارة المخاطر الكارثية في المدينة، أنهم يبحثون عن مكان إيواء مؤقت لضحايا الحريق، مشيرين إلى أن مراكز الإيواء المعتادة صارت محلا لعمليات الإغاثة لهؤلاء المتضررين من