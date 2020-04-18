السيسي يهنئ المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٣ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة لأبناء مصر المسيحيين في الخارج، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد ولمصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والنماء بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيسي بعث برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد. وأشاد الرئيس بما يجمع كل أبناء الشعب المصري مسلميه ومسيحييه من روابط ومشاعر طيبة وصادقة، داعيًا الله تعالى في هذا