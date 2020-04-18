سفينة ألمانية تغادر أستراليا عقب انتهاء حجرها الصحي

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٤ م

سفينة - أرشيفية

غادرت سفينة سياحية ألمانية، اليوم السبت، أستراليا، بعد خضوعها للحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد على متنها قبالة ولاية أستراليا الغربية لمدة 14 يومًا، وشهدت سفينة "أرتانيا" المملوكة لشركة "فونيكس رايزن" الألمانية للرحلات البحرية انتشارًا واسعًا للوباء على متنها ومواجهة مع سلطات أستراليا الغربية بعد رفضها المغادرة، وغادرت السفينة رصيف الميناء في فريمانتل، جنوب بيرث، حيث كانت راسية في الأسبوعين الماضيين، متوجهة إلى ألمانيا بعد الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش، حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية الأسترالية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ويوجد على متن السفينة، التي تخطط للتوقف في إندونيسيا والفلبين لإنزال الموظفين، أكثر من 400 شخص، معظمهم من الطاقم، وقرر 8 ركاب فقط عدم العودة إلى وطنهم على متن طائرة والرجوع بدلا من ذلك على متن السفينة. وقالت متحدثة باسم شركة "فونيكس": "القبطان ونحن سعداء للغاية بأننا سنتمكن من إعادة الطاقم إلى أسرهم،