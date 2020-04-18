السعودية تعتمد نموذجًا موحدًا للتنقل خلال حظر التجول

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٤ م

عناصر من الشرطة السعودية - صورة أرشيفية

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، بأنه إلحاقًا لبيان الوزارة، يوم الأحد الماضي، بشأن أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول، حيث عملت الوزارة على تحديث نماذج (تصاريح التنقل خلال فترة المنع) للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، وتم اعتماد نموذج (موحد) للعمل بموجبه، وتقرر تطبيق النموذج الموحد في جميع مناطق المملكة كافة، اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، في وقت سابق اليوم، أنه تقرر تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حيي "الفيصلية والفاضلية" في محافظة الأحساء ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما، وحظر التجوال فيهما على مدار الـ24 ساعة، اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من