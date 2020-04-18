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السعودية تعتمد نموذجًا موحدًا للتنقل خلال حظر التجول

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٤ م
عناصر من الشرطة السعودية - صورة أرشيفية
عناصر من الشرطة السعودية - صورة أرشيفية
صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، بأنه إلحاقًا لبيان الوزارة، يوم الأحد الماضي، بشأن أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول، حيث عملت الوزارة على تحديث نماذج (تصاريح التنقل خلال فترة المنع) للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، وتم اعتماد نموذج (موحد) للعمل بموجبه، وتقرر تطبيق النموذج الموحد في جميع مناطق المملكة كافة، اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء المقبل.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، في وقت سابق اليوم، أنه تقرر تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حيي "الفيصلية والفاضلية" في محافظة الأحساء ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما، وحظر التجوال فيهما على مدار الـ24 ساعة، اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من
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فيروس- كورونا (17)

6 حالات وفاة بكورونا في السعودية و1132 إصابة جديدة

سجلت السعودية قفزة كبيرة فى عدد المصابين بفيروس كورونا خلال يوم واحد، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة إلى 8 آلاف و274 حالة من بينها 6 آلاف و853 حالة نشطة و78 حالة حرجة داخل العناية المركزة، وقال متحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي: "سجلنا 5 وفيات و1132 إصابة جديدة في المملكة توزعت في مختلف المدن، في حين بلغ عدد حالات التعافي من الفيروس 1329 حالة". وشددت الوزارة على أن زيادة الفحوصات تساهم في الوصول للمصابين قبل تأخر حالاتهم.
كورونا والحجر الصحي (15)

العراق يعلن شفاء أول مصاب بكورونا باستخدام البلازما

أعلن مدير عام صحة السليمانية صباح هورامي، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم السبت، شفاء مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد تلقيه العلاج باستخدام بلازما الدم، لتصبح أول حالة شفاء من كورونا بالبلازما في العراق، وغادر المستشفى، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في السليمانية وصل لـ110 حالات إلى الآن. من جانب آخر، أعلنت خلية الأزمة في محافظة واسط العراقية، أن الأيام المقبلة ستشهد تخفيف إجراءات حظر التجوال بالمحافظة، مع استمرار الإجراءات الاحترازية.
قيس- سعيد

تونس تمدد فترة إغلاق البلاد لمواجهة فيروس «كورونا»

قرر الرئيس التونسي قيس بن سعيد، اليوم السبت، تمديد فترة الإغلاق في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ورغم الإجراءات الاحترازية التي تطبقها معظم دول العالم، يواصل الفيروس، انتشاره وحصد الأرواح، مع أكثر من مليوني مصاب ونحو 146 ألف وفاة. وكانت أعلنت وزارة الصحة التونسية، أول من أمس الخميس، عن تسجيل حالتى وفاة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 37، كاشفة عن تسجيل 42 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 822، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية. وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل حالة وفاة واحدة و33 إصابة جديدة بكورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 747.
المدينة المنورة

إقامة صلاة التراويح فى المسجد النبوي دون مصلين

أكد الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية بالمسجد النبوي جمعان عسيري، بحسب جريدة "الرياض"، إقامة صلاة التراويح في الحرم النبوي خلال شهر رمضان، موضحا أن صلاة التراويح ستقام ولكن مع تعليق حضور المصلين، كما أن الوكالة مستمرة في جهودها لتعقيم وتطهير الحرم. وفي سياق المبادرات الحديثة للوكالة قال: "بناءً على توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، تقدم الوكالة سبع عبوات من ماء زمزم وتمرة العجوة لكل مريض بكورونا في المستشفيات وتصله كل 3 أيام، إضافة للطواقم الطبية ورجال الأمن العاملين في الميدان".
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فيروس- كورونا (17)

6 حالات وفاة بكورونا في السعودية و1132 إصابة جديدة

سجلت السعودية قفزة كبيرة فى عدد المصابين بفيروس كورونا خلال يوم واحد، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة إلى 8 آلاف و274 حالة من بينها 6 آلاف و853 حالة نشطة و78 حالة حرجة داخل العناية المركزة، وقال متحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي: "سجلنا 5 وفيات و1132 إصابة جديدة في المملكة توزعت في مختلف المدن، في حين بلغ عدد حالات التعافي من الفيروس 1329 حالة". وشددت الوزارة على أن زيادة الفحوصات تساهم في الوصول للمصابين قبل تأخر حالاتهم.
محمد العبد العالي المتحدث باسم الصحة السعودية

ارتفاع وفيات «كورونا» في السعودية إلى 73 حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء، تسجيل ثماني وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 73 حالة. وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل435 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات في المملكة إلى 5369 حالة ، منها 4407 حالة نشطة، ومعظمها حالات مستقرة، إلا أن 62 حالة منهم حرجة وتتلقى الرعاية المركزة. ولفت المتحدث إلى تسجيل 84 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 889 حالة.
ماكرون-رئيس-فرنسا-الجديد-وكيفية-تعاملة-مع-الارهاب

توقعات بإعلان رئيس فرنسا تمديد الإغلاق بسبب «كورونا»

يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خطابا إلى الشعب، مساء اليوم الإثنين، حيث من المتوقع أن يوضح المدة التي سيستمر فيها تمديد الإغلاق في البلاد المعلن عنه مسبقا، ومن المرجح أن يوضح ماكرون، خلال خطاب متلفز مقرر في الساعة الثامنة مساء، وهو ثالث خطاب له منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أسباب تمديد الإغلاق في البلاد إلى ما بعد تاريخ الانتهاء الأولي في 15 أبريل الجاري. وأفادت وسائل إعلام فرنسية، أمس الأحد، نقلا عن مصادر سياسية بارزة أن ماكرون لن يشير إلى أن الأزمة تقترب من نهايتها.
الاردن

انتهاء حظر التجوال الشامل المفروض في الأردن

أنهى الأردن فترة حظر التجوال الشامل في محافظات المملكة، مع دخول منتصف الليلة الماضية، والتي منع خلالها المواطنون من مغادرة منازلهم كليا ، في إطار القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المُستجد. وبانتهاء الحظر الذي استمر 48 ساعة، يسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم للتزود بالمؤن بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء، حسبما أفادت وكالة أنباء "عمون". ورصدت الأجهزة الأمنية التزامًا كبيرًا من المواطنين بحظر التجوال الشامل خلال اليومين الماضيين. ?وكان الأردن قد فرض بدءاً من منتصف ليلة الجمعة، حظرا شاملا للتجول، لمدة 48 ساعة.
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