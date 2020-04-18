سلاح وذخيرة في المحطة.. يقظة الشرطة تكشف حيلة نقاش

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٥ م

محطة سكة حديد

لا تدخر أجهزة وزارة الداخلية الجهد لملاحقة وصبط محرزى ومتجرى الأسلحة النارية غير المرخصة، إذ تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة قطار شبرا الخيمة التابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط عامل، وبحوزته حقيبة بداخلها بندقية خرطوش، 3 فرد خرطوش محلى الصنع، 26 طلقة من ذات العيار وسلاح أبيض "سكين"، أقر بحيازتها لوجود خلافات بينه وبين أبناء عمومته على ميراث بمسقط رأسه بالمنوفية، وأنه اشترى البندقية من صاحب مقهى "محدد" بمركز قليوب بمحافظة القليوبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق. وحال إنهاء إجراءات حبسه بقسم شرطة أول شبرا الخيمة تنفيذاً لقرار النيابة العامة، تبين أن المتهم انتحل الشخصية المشار إليها، وأنه نقاش مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة، وأنه سبق اتهامه فى قضية "شروع