جريمة

سلاح وذخيرة في المحطة.. يقظة الشرطة تكشف حيلة نقاش

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٥ م
محطة سكة حديد
محطة سكة حديد
لا تدخر أجهزة وزارة الداخلية الجهد لملاحقة وصبط محرزى ومتجرى الأسلحة النارية غير المرخصة، إذ تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة قطار شبرا الخيمة التابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط عامل، وبحوزته حقيبة بداخلها بندقية خرطوش، 3 فرد خرطوش محلى الصنع، 26 طلقة من ذات العيار وسلاح أبيض "سكين"، أقر بحيازتها لوجود خلافات بينه وبين أبناء عمومته على ميراث بمسقط رأسه بالمنوفية، وأنه اشترى البندقية من صاحب مقهى "محدد" بمركز قليوب بمحافظة القليوبية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق. وحال إنهاء إجراءات حبسه بقسم شرطة أول شبرا الخيمة تنفيذاً لقرار النيابة العامة، تبين أن المتهم انتحل الشخصية المشار إليها، وأنه نقاش مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة، وأنه سبق اتهامه فى قضية "شروع
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اشارة-مرور (1)

المرور: غلق طرق الكورنيش الإثنين باستثناء 3 محافظات

قررت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد أول وزير الداخلية اللواء علاء متولي، اليوم السبت، إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات اعبتارا من صباح الإثنين وعدم السماح بانتظار السيارات بها، مع توفير المسارات البديلة، ويستثنى من قرار الغلق محافظات "القاهرة – الجيزة– أسيوط"، وسيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها مع منع الانتظار بتلك الطرق، اتساقا مع خطة الدول والإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
مخدر-الحشيش (5)

القبض على 27 مروجا للمخدرات في الجيزة

شنت مديرية أمن الجيزة حملة موسعة استهدفت مروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" باستراتيجية دائمة تتبعها وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء الدكتور طارق مرزوق، مساعد الوزير لأمن القطاع، وتنسيقًا مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، شملت عددا من أوكار بيع المخدرات، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء رضا العمدة.
قمر-صناعى

بينها قطع استقبال أقمار صناعية.. ضبط بضائع مهربة

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها 8 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، أبرزها: «بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار ماكينات جديدة – قطع غيار سيارات – كراسى طبية – بخور طارد للناموس – لعب أطفال – متحضرات تجميل – قطع وحدة التقاط إشارة خاصة بأجهزة استقبال الأقمار الصناعية».
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

بالأرقام.. هؤلاء خالفوا قراري الحظر والغلق في الوراق

شن ضباط قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بقيادة الرائد هاني مندور رئيس وحدة المباحث بمشاركة معاوني المباحث وضباط العمليات الخاصة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية وضبط كل ما هو مخالف للقانون، وتطبيق قرارات المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن حظر التجوال.
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تشكيل-عصابة

«احنا بوليس».. حيلة عصابة لسرقة رواد البنوك والبريد

3 عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المترددين على مكتاب البريد والبنوك والاستيلاء على أمواله بانتحال صفة رجال شرطة، اتخذوا محل إقامتهم بمركز شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية نقطة انطلاق لتنفيذ جرائمهم حتى اوقعهم بلا عجوز في قبضة الشرطة، إذ تقدم موظف بالمعاش مقيم بحلوان ببلاغ أنه عقب خروجه من أحد مكاتب البريد، وبحوزته مظروف بداخله 18 ألف جنيه و3 دلايات ذهبية، اعترضته سيارة ملاكى، ترجل منها ثلاثة أشخاص، ادعوا أنهم رجال الشرطة وقاموا بتفتيشه.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

الهروب الأخير.. كواليس مطاردة عنصر إجرامي في أسوان

21 قضية اكتظ معها سجل عاطل الإجرامي، إلا أنها لم تمنعه من السير على درب أرباب السوابق وعالم الإجرام، لينال مع أفعاله المخالفة للقانون 4 أحكام قضائية إحدها بالسجن المؤبد، اضطر معها لتكر محل إقامته بمحافظة أسوان أقصى صعيد مصر، والتنقل بين محال إقامة عدة خشية ضبطه لاسيما استمرار الملاحقات الأمنية من قبل ضباط المباحث للإيقاع به. بمرور الوقت، اكتسب العنصر الإجرامي قدرا من الثقة بهدوء الأوضاع، وانشغال قوات الأمن بتطبيق قراري غلق المحال التجارية وحظر التجوال ليقرر التردد على مسكنه فجاءت نهايته.
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3 إدارات شرطية تطارد حائزي السلاح والذخائر في أسيوط

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، أعدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة تفتيشية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى وقوات الأمن المركزي، استهدفت ضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر بدائرة مركز شرطة ديروط اتساقا مع الخطة الأمنية الموضوعة من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، والتي تتركز على تحقيق التواجد الشرطي الفعال ومبدأ الردع الفعال.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

القبض على 22 شخصا حاولوا منع تنفيذ قرارات إزالة

ألقت قوات الشرطة القبض على 22 شخصا حاولوا منع تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمركز الخانكة بالقليوبية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإستكمال أعمال الإزالة، وتؤكد وزارة الداخلية على عدم السماح بأية محاولات لعرقلة تنفيذ إزالة التعديات والتى تتم وفقاً للضوابط القانونية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي لمخالفات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتطبيق مبدأ الردع العام للخارجين على القانون، وعدم التهاون مع المخالفين وفقا للقانون.
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