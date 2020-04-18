كشف دهاء سيدة نصبت على الغلابة لتوفير فرص عمل وهمية

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٧ م

ضبط سيدة - تعبيرية

سيدة بدرجة زعيم عصابة، تصف تلك الجملة القصيرة جريمة حاصلة على دبلوم تجارة مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، مارست نشاطاً احتيالياً غير مشروع فى الاستيلاء على أموال الشباب راغبى العمل داخل البلاد، وذلك بإدارة شركة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة الطالبية، وأعلنت بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى بقدرتها على توفير "فرص عمل للشباب" بالفنادق الكبرى والشركات الخاصة برواتب مجزية، وذلك للاستيلاء على أموالهم، وتمكنت من استقطاب عدد كبير من الضحايا تحت ذلك الزعم.

تحريات ومعلومات إدارة مكافحة التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة رصدت نشاط المشكو في حقها، وحددت "ساعة الصفر" لضبطها. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها بمقر الشركة، وعثر بحوزتها على خطابات تعيين منسوبة لبعض الجهات، وثائق تعارف مدون بها بيانات العملاء، كمية من استمارات طلب الحصول

تحريات ومعلومات إدارة مكافحة التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة رصدت نشاط المشكو في حقها، وحددت "ساعة الصفر" لضبطها.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها بمقر الشركة، وعثر بحوزتها على خطابات تعيين منسوبة لبعض الجهات،

وثائق تعارف مدون بها بيانات العملاء، كمية من استمارات طلب الحصول على فرص عمل مدون بها (أسماء العديد من ضحاياها راغبى الالتحاق بالوظائف) إضافة إلى مجموعة كبيرة من أوراق السير الذاتية لراغبى الحصول على وظائف داخل البلاد، وصورة ضوئية لبطاقات وشهادات الميلاد.



أمكن الاستدلال على أحد ضحاياها وهو (طالب مقيم بالمنوفية)، اتهمها بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم إيجاد فرصة عمل له داخل البلاد دون الوفاء بذلك.







