48 ساعة انضباطا..حصيلة مخالفات خرق غلق المجال والحظر

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٣ م

محال تجارية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كافة مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.

خلال الـ 48 ساعة الماضية أسفرت جهود الحملة عن ضبط 1853 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 463 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 392 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، غلق 12 مكان (نشاط تعليمي، تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة). وأكدت مصادر أمنية



خلال الـ 48 ساعة الماضية أسفرت جهود الحملة عن ضبط 1853 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 463 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 392 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، غلق 12 مكان (نشاط تعليمي، تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة).



وأكدت مصادر أمنية على استمرار الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بتحرير محاضر رسمية بوقائع مخالفاتهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.







