زراعة الغربية: توريد 125 طن قمح للصوامع والشون

تحرير:هالة صقر ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٨ م

قمح

أعلن المهندس علي عبدالجواد بيومى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، اليوم السبت، توريد 125 طن، و53 كيلو قمح من محصول الموسم الجديد لشركات المطاحن والشون والصوامع، وذلك منذ منتصف ابريل الجري وحتى اليوم. وطالب وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، بضرورة اتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيرا إلى أنه لا داعي للتكدس لأن هناك 90 يوما يتم خلالها استلام محصول القمح من المزارعين.

وأوضح بيومي أن المساحة التي تم حصادها من محصول القمح للموسم الجديد، بلغت حتى الآن600 فدان، مشيرا إلى أن مراكز التجميع بمحافظة الغربية تبلغ نحو 25 شونة، عبارة عن 10 شون مطورة أسمنتية، و3 صوامع، و4 هناجر و8 شون ترابية، مجهزة لاستقبال المزارعين لتوريد محصول ال قمح للموسم الجديد. وأشار بيومي، أنه تم