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زراعة الغربية: توريد 125 طن قمح للصوامع والشون

تحرير:هالة صقر ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٨ م
قمح
قمح
أعلن المهندس علي عبدالجواد بيومى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، اليوم السبت، توريد 125 طن، و53 كيلو قمح من محصول الموسم الجديد لشركات المطاحن والشون والصوامع، وذلك منذ منتصف ابريل الجري وحتى اليوم. وطالب وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، بضرورة اتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيرا إلى أنه لا داعي للتكدس لأن هناك 90 يوما يتم خلالها استلام محصول القمح من المزارعين.
وأوضح بيومي أن المساحة التي تم حصادها من محصول القمح للموسم الجديد، بلغت حتى الآن600 فدان، مشيرا إلى أن مراكز التجميع بمحافظة الغربية تبلغ نحو 25 شونة، عبارة عن 10 شون مطورة أسمنتية، و3 صوامع، و4 هناجر و8 شون ترابية، مجهزة لاستقبال المزارعين لتوريد محصول ال قمح للموسم الجديد. وأشار بيومي، أنه تم 
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

مصر تتخطى 3 آلاف إصابة بكورونا.. وتسجيل 19 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم السبت عن خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافيًا.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

«تشريعية النواب»: لن نمرر بعد اليوم أي مادة بها شبهة عدم الدستورية

حالة من الجدل فرضت نفسها على اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم السبت، أثناء مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1985، بسبب تمسك ممثل وزارة العدل بتعديل المادة رقم 7، بشأن تشكيل المحاكم الاستثنئية بعد رفض اللجنة، قائلا: "نحن نحمى حق الإنسان فى حياته واستمرارها، وقوات الأمن تعمل على ذلك، لكن فى حالة زيادة العبء فمن المنطقى أن يكون هناك قاضى عسكرى فى ظرف استثنائى.
اللواء-عبد-الحميد-الهجان-محافظ-قنا‎

بعد معاينة الزراعة..خفافيش القليوبية من أكلة الفاكهة

نجحت اللجنة التي أرسلتها وزراة الزراعة اليوم السبت، لمعاينة منزل مسكون بالخفافيش بقرية الحزانية بشبين القناطر، في القضاء على الخفافيش المتواجدة بالمكان. أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن اللجنة توصلت إلى أن المنزل المهجور والمكون من خمسة طوابق، عبارة عن بدروم وأرضى وثلاثة طوابق، وتبين من المعاينة وجود أعداد من الخفافيش التي تنتمي إلى فصيلة أكلة الفاكهة، ومتمركزة فى الطابقين الثاني والثالث، فقررت اللجنة التعامل مع الأمر بشكل علمي.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-غياب-الاعضاء

شبهة وجدل حاد.. لماذا رفضت «تشريعية النواب» تعديل المادة 7 من قانون الطوارئ؟

ناقشت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة نبيل الجمل وكيل اللجنة، التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1985، والتي انتهت إلى الموافقة على تعديل بعض الأحكام، ورفضت خلال اجتماعها اليوم السبت، تعديل المادة رقم 7 من مشروع القانون لوجود شبهة عدم دستورية، ودارت حول تعديلها مناقشات حادة، إذ تمسك ممثل وزارة العدل بتعديل المادة كما جاءت في مشروع الحكومة، قائلا: "نحن نحمي حق الإنسان في حياته واستمرارها، وقوات الأمن تعمل على ذلك، لكن فى حالة زيادة العبء فمن المنطقي أن يكون هناك قاضٍ عسكري في ظرف استثنائي".
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كورونا والحجر الصحي (2)

تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في مستشفى كفر الزيات

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا، داخل العزل الصحي بمستشفى كفر الزيات العام، لمواطن من محافظة القليوبية يبلغ من العمر 70 عاما. وأوضحت المديرية، أن المواطن وصل العزل الصحي بمستشفى كفرالزيات العام فى حالة متأخرة، وتم تقديم كافة الإسعافات اللازمة له في محاولة لإنقاذه، ولكنه توفى. وكان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد استقبل أول أمس، الأطباء المتطوعين لرعاية حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لمده 14 يوما متواصله داخل مستشفى كفر الزيات العام.
كورونا

صحة الغربية: زيادة الأطباء لمكافحة كورونا بـ«الهياتم»

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، إن المديرية قامت بتزويد الوحدة الصحية بقرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبرى، بعدد أكبر من الأطباء، بالإضافة إلى توفير جميع الأدوية، لخدمة الأهالي، مؤكدة أن هناك فرق تعقيم تجوب القرية بالكامل لتطهيرها منعا لانتشار فيروس كورونا بعد ظهور 10 حالات ثبتت إيجابيتها بالقرية، كما أن المديرية تقوم بعمل مسح طبي كامل بالإضافة إلى العزل الكامل لجميع الأهالي ومنعهم من الخروج إلا في الظروف الطارئة فقط.
سلع-غذائية

غش وغلاء في زمن كورونا.. 5 طرق لمحاربة جشع التجار

في الوقت الذي يحاصر فيه خطر تفشي فيروس كورونا الجميع، وتهدد تداعياته الفقير والغني، لم يكف بعض التجار عن هواياتهم المفضلة في استغلال الظروف لرفع الأسعار والغش في المنتجات، وبمجرد أن أعلنت الحكومة فرض حظر التجول بدأ عدد من المواطنين يشكون من ارتفاع الأسعار، بالرغم من الإقبال الشديد على جميع السلع بسبب فترة الحظر التجوال، إلا أن كثير من المواطني اشتكوا من ارتفاع الأسعار بشكل غير طبيعي، وخصوصا الخضروات، مطالبين الحكومة بمراقبة الأسعار وحماية المواطنين من جشع التجار.
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