زراعة الغربية: توريد 125 طن قمح للصوامع والشون
تحرير:هالة صقر
١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٨ م
قمح
أعلن المهندس علي عبدالجواد بيومى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، اليوم السبت، توريد 125 طن، و53 كيلو قمح من محصول الموسم الجديد لشركات المطاحن والشون والصوامع، وذلك منذ منتصف ابريل الجري وحتى اليوم.
وطالب وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، بضرورة اتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيرا إلى أنه لا داعي للتكدس لأن هناك 90 يوما يتم خلالها استلام محصول القمح من المزارعين.
وأوضح بيومي أن المساحة التي تم حصادها من محصول القمح للموسم الجديد، بلغت حتى الآن600 فدان، مشيرا إلى أن مراكز التجميع بمحافظة الغربية تبلغ نحو 25 شونة، عبارة عن 10 شون مطورة أسمنتية، و3 صوامع، و4 هناجر و8 شون ترابية، مجهزة لاستقبال المزارعين لتوريد محصول ال قمح للموسم الجديد.
وأشار بيومي، أنه تم
وأوضح بيومي أن المساحة التي تم حصادها من محصول القمح للموسم الجديد، بلغت حتى الآن600 فدان، مشيرا إلى أن مراكز التجميع بمحافظة الغربية تبلغ نحو 25 شونة، عبارة عن 10 شون مطورة أسمنتية، و3 صوامع، و4 هناجر و8 شون ترابية، مجهزة لاستقبال المزارعين لتوريد محصول ال قمح للموسم الجديد.
وأشار بيومي، أنه تم تشكيل لجان خاصة باستلام محصول القمح ،مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.
جدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية أعلنت الاسبوع الماضي إنها اشترت 120 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة عالمية.