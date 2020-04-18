أتعرض لحملة تشويه.. غضب خالد النبوي من بوستر «لما كنا صغيرين»

تحرير:محمد أبو زيد ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٩ م

خالد النبوي

حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر بوستر دعائي لمسلسل "لما كنا صغيرين" تتصدره الفنانة ريهام حجاج فيما يقف خلفها النجمان محمود حميدة، وخالد النبوي دفعت الأخير للرد على صفحته عبر فيسبوك مبديًا غضبه من حملة تشويه يتعرض لها، وكتب "النبوي" قائلا: "لم أتعود الحديث عن أمر يخص كواليس مهنتي أثناء التنفيذ حرصًا على العمل بالأساس، ولأني أعلم أن الناس مشغولة بما هو أهم، أعتذر هذه المرة وستكون الأخيرة لأنني مدين للجمهور ولعائلتي ولهذه المهنة العظيمة؛ ولأنني أتعرض لحملة تشويه متعمدة لا أساس لما تدعيه في كل حرف على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع: "ومن خلال بعض المجلات الفنية، وبعض المواقع الإلكترونية التي تنشر أخبارًا عني، وهذه الأخبار كلها عارية تمامًا عن الصحة، فإنني أوضح أنني لم ولا أوافق على وسائل الدعاية الموجودة في الشوارع أو على وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة دعاية مقروءة أو مسموعة أو مكتوبة، وأبلغت السيد المنتج بعد موافقتي،