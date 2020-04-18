أتعرض لحملة تشويه.. غضب خالد النبوي من بوستر «لما كنا صغيرين»
تحرير:محمد أبو زيد
١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٩ م
خالد النبوي
حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر بوستر دعائي لمسلسل "لما كنا صغيرين" تتصدره الفنانة ريهام حجاج فيما يقف خلفها النجمان محمود حميدة، وخالد النبوي دفعت الأخير للرد على صفحته عبر فيسبوك مبديًا غضبه من حملة تشويه يتعرض لها، وكتب "النبوي" قائلا: "لم أتعود الحديث عن أمر يخص كواليس مهنتي أثناء التنفيذ حرصًا على العمل بالأساس، ولأني أعلم أن الناس مشغولة بما هو أهم، أعتذر هذه المرة وستكون الأخيرة لأنني مدين للجمهور ولعائلتي ولهذه المهنة العظيمة؛ ولأنني أتعرض لحملة تشويه متعمدة لا أساس لما تدعيه في كل حرف على وسائل التواصل الاجتماعي".
وتابع: "ومن خلال بعض المجلات الفنية، وبعض المواقع الإلكترونية التي تنشر أخبارًا عني، وهذه الأخبار كلها عارية تمامًا عن الصحة، فإنني أوضح أنني لم ولا أوافق على وسائل الدعاية الموجودة في الشوارع أو على وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة دعاية مقروءة أو مسموعة أو مكتوبة، وأبلغت السيد المنتج بعد موافقتي،
وتابع: "ومن خلال بعض المجلات الفنية، وبعض المواقع الإلكترونية التي تنشر أخبارًا عني، وهذه الأخبار كلها عارية تمامًا عن الصحة، فإنني أوضح أنني لم ولا أوافق على وسائل الدعاية الموجودة في الشوارع أو على وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة دعاية مقروءة أو مسموعة أو مكتوبة، وأبلغت السيد المنتج بعد موافقتي، والذي أبلغني بدوره أن هذه الدعاية لم تقم بها شركته، وأنه لا يعلم عنها شيئًا، وأنه سيتم تصحيحها فورًا، وللأسف لم يحدث حتى الآن، وقد تحدثت كثيرًا مع نقيب الممثلين عن تضرري البالغ مما ينشر من تشويه، وأنني لا أوافق على أي دعاية نشرت نهائيًّا، وأن عقدي لا ينص على ذلك، بل على العكس تماما".
كاشفا: "عقدي فيه احترام تام لمن هو أكبر مني فنًّا وسنًّا، وفيه إحترام تام لفني واسمي، فضلا عن الأصول والأعراف التي لا توافق على ذلك أيضًا، وقد وعدني السيد المنتج المحترم بتنفيذ مواد الدعاية الخاصة بشركته لتصحيح الصورة وكل الأخطاء التي حدثت، وأتمنى أن يحدث ذلك قريبًا، كما وعدني بذلك السيد المحترم نقيب الممثلين أيضًا".
مختتمًا: "في النهاية أقول لمن يلوموني حبًّا أو من تطاولوا كرهًا خيرًا أو شرًّا، بالتأكيد يوجد مسؤولون أكبر مني عن تصحيح وضع الهرم المقلوب؛ لأنه لا يستطيع أحد وحده، ولأنه لا أحد مسؤول وحده، فإنه يبدو لي ظاهرًا جليًّا في هذه اللحظة أن الاعتزال هو الحل، وحتى لا أترك مجالا للقيل والقال، لا توجد أي خلافات شخصية بيني وبين جميع زملائي، وأرجو أن يحرص الجميع على الدقة قبل أن يطلق أي كلمة دون التحقق من صحتها حتى لا يؤذي الناس بالباطل".