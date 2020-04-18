جريمة

صاحب شركة يحول منزله مصنعا للمستلزمات الطبية بأكتوبر

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٢ م
كمامات
كمامات
جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري، والاتجار بالسلع مجهولة المصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة، اتساقا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، والعمل على التصدي بحسم وفقا للقانون لبعض التجار الذين يعمدون إلى استغلال الأحداث الراهنة وزيادة إقبال المواطنين على شراء المتستلزمات الطبية (قفاز - كمامة - مطهرات - كحول) وطرح منتجات مجهولة المصدر بدون بيانات.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة قيام صاحب شركة توريدات مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 5 قضايا، وعاملين بإنشاء مصنع بدون ترخيص بمسكن صاحب الشركة لتصنيع الكمامات والقفازات الطبية مستخدمين خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها فى عبوات لإدخال
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اشارة-مرور (1)

المرور: غلق طرق الكورنيش الإثنين باستثناء 3 محافظات

قررت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد أول وزير الداخلية اللواء علاء متولي، اليوم السبت، إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات اعبتارا من صباح الإثنين وعدم السماح بانتظار السيارات بها، مع توفير المسارات البديلة، ويستثنى من قرار الغلق محافظات "القاهرة – الجيزة– أسيوط"، وسيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها مع منع الانتظار بتلك الطرق، اتساقا مع خطة الدول والإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
مخدر-الحشيش (5)

القبض على 27 مروجا للمخدرات في الجيزة

شنت مديرية أمن الجيزة حملة موسعة استهدفت مروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" باستراتيجية دائمة تتبعها وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء الدكتور طارق مرزوق، مساعد الوزير لأمن القطاع، وتنسيقًا مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، شملت عددا من أوكار بيع المخدرات، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء رضا العمدة.
قمر-صناعى

بينها قطع استقبال أقمار صناعية.. ضبط بضائع مهربة

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها 8 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، أبرزها: «بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار ماكينات جديدة – قطع غيار سيارات – كراسى طبية – بخور طارد للناموس – لعب أطفال – متحضرات تجميل – قطع وحدة التقاط إشارة خاصة بأجهزة استقبال الأقمار الصناعية».
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بالأرقام.. هؤلاء خالفوا قراري الحظر والغلق في الوراق

شن ضباط قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بقيادة الرائد هاني مندور رئيس وحدة المباحث بمشاركة معاوني المباحث وضباط العمليات الخاصة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية وضبط كل ما هو مخالف للقانون، وتطبيق قرارات المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن حظر التجوال.
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المستلزمات الطبية (5)

4 دقائق مصورة ترصد جهود الشرطة لضبط محتكري السلع

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لمكافحة جرائم الغش التجاري، والتصدي لمحتكري السلع الغذائية والمستلزمات الطبية.
الكمامات (5)

الشرطة تداهم مصنعي كمامات مغشوشة في القاهرة

ضربة تلو أخرى توجهها أجهزة وزارة الداخلية في إطار مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك اتساقًا مع الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع الوزارة بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص.
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مباحث التموين تضبط 2 طن قطع دواجن فاسدة بأكتوبر

وجهت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، حملات مكبرة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع؛ استهدفت تطبيق الرقابة التموينية على الأسواق، ومحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار، والحفاظ على استقرار كل السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق؛ وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل إضافة الجهود اليومية في التصدي لمحتكري السلع والمستلزمات الطبية واستغلال زيادة إقبال المواطنين عليها.
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ضبط 68 ألف قطعة مستلزمات طبية داخل مخزنين غير مرخصين

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا".
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