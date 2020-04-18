صاحب شركة يحول منزله مصنعا للمستلزمات الطبية بأكتوبر

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٢ م

كمامات

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري، والاتجار بالسلع مجهولة المصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة، اتساقا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، والعمل على التصدي بحسم وفقا للقانون لبعض التجار الذين يعمدون إلى استغلال الأحداث الراهنة وزيادة إقبال المواطنين على شراء المتستلزمات الطبية (قفاز - كمامة - مطهرات - كحول) وطرح منتجات مجهولة المصدر بدون بيانات.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة قيام صاحب شركة توريدات مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 5 قضايا، وعاملين بإنشاء مصنع بدون ترخيص بمسكن صاحب الشركة لتصنيع الكمامات والقفازات الطبية مستخدمين خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها فى عبوات لإدخال

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة قيام صاحب شركة توريدات مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 5 قضايا، وعاملين بإنشاء مصنع بدون ترخيص بمسكن صاحب الشركة لتصنيع الكمامات والقفازات الطبية مستخدمين خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها فى عبوات لإدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، داهمت مأمورية المسكن بقياد العقيد فوزي عامر مفتش قطاع أكتوبر، والرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، وأمكن ضبط المشكو في حقهم.



بتفتيش المسكن عثر بداخله على (20 ألف كمامة طبية – 2000 قفاز طبى – 5 ماكينات خياطة – ماكينة كى لاصق - 2 مسدس شمع- 20 ألف رباط مطاطى "أستك").



