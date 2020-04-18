رياضة

كلاكيت ثاني مرة.. الأهلي يشكو عبد الله السعيد

تحرير:أحمد سعيد ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٣ م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
?تقدمت إدارة النادي الأهلي بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدمالقدم، للمطالبة بحق الأهلي لدى اللاعب عبدالله السعيدالسعيد، بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وعاد للإنضمام لنادي مصري (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.
جاءت شكوى الأهلي للاتحاد المصري لكرة القدمالقدم، بعدما تلقى رد الفيفا بأنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي لأن اللاعب حاليًا ضمن صفوف نادي مصري، وبالتالي بات الأمر شأن داخلي والمسئول عنه هو الاتحاد المصري لكرة القدم.وتضمن رد الفيفا الذي تلقاه النادي أيضًا أنه قام باستطلاع موقف أهلي جده
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عماد متعب: أحمد عادل رفض طلبي عندما كنت في الأهلي

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ربيع ياسين: إلغاء الدوري ظلم كبير.. والأهلي لم يقصر مع فتحي

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يبدو أن هناك معلومات لدى المسؤولين بالنادي الأهلي، أن مصير استئناف النشاط الرياضي في مصر، أصبح في علم الغيب ولا أحد يعلم متى يخرج قرار استئناف النشاط بشكل طبيعي، وانتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وبالفعل جلسات المسؤولين في النادي الأهلي مع الجهاز الفني لفريق كرة القدم بقيادة السويسري رينيه فايلر، تعقد بشكل مستمر، وهناك مشاورات عديدة بين لجنة التخطيط بالأهلي ولجنة التعاقدات وفايلر مستمرة بشكل دائم.
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هل يرحل محمد النني عن بيشكتاش التركي؟

حدد سيرجن يالتشين المدير الفني لنادي بيشكتاش التركي قائمة تضم 7 لاعبين سيرحلون عن صفوف النسور في الموسم المقبل، ووجد المحترف محمد النني ضمن القائمة المرشحة للرحيل عن صفوف الفريق بعد نهاية إعارته من أرسنال الإنجليزي. وسيكون هناك تغيير في شكل الفريق بدءا من الموسم المقبل عقب تحسن النتائج تحت قيادة سيرجين، إذ تتعامل الإدارة وفقا لتقرير قدمه التركي. وأكد موقع "nethaber" التركي أن الألماني يأتي لوريس كاريوس على رأس القائمة بعد نهاية إعارته من ليفربول الإنجليزي.
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حسام حسن: لا أعلم أسباب عدم قيادتي لمنتخب مصر

تحدث حسام حسن نجم الأهلي والزمالك الأسبق، في حوار لبرنامج "ملعب أون" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، عن حظوظه في تدريب الفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة، فهو يملك كافة المقومات لتدريب الأهلي، كما أنه لديه تجارب رائعة في العمل مع أندية جماهيرية، موضحا أنه شرح للجماهير الحمراء كيفية رحيله للزمالك، وأنه تعرض لموقف لا يليق به من إدارة الأهلي، متابعا أنه لم يرحل لقيادة فريق بيراميدز من أجل المال، لكنه اكتفى بتجربته مع المصري البورسعيدي: "للأسف تعرضت لهجوم غير مبرر من إدارة المصري".
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حسام حسن: رحيل الثلاثي لن يهز الأهلي فنيا

دافع حسام حسن نجم الأهلي والزمالك الأسبق، عن سيطرة العصبية عليه كمدير فني، باعتبار أن أكبر المدربين في العالم يتعرضون لمثل هذه المواقف مثل بيب جوارديولا ويورجن كلوب وجوزيه مورينيو، والتقييم يكون بالجانب الفني والتكتيكي، قائلا إن منتخب مصر يملك الإمكانيات التي كانت تؤهله لتحقيق نتائج أفضل في كأس العالم 2018 وكأس الأمم الإفريقية 2019، وأن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من الممكن توظيفه بشكل أفضل مع الفراعنة والاعتماد على تحركاته سواء بالكرة أو بدونها، وإيجاد حلول قائمة على هذه التحركات ولكن هذا لا يحدث كثيرا.
عبد الله السعيد

مرعي يروي كواليس توقيع السعيد للزمالك

كشف سيد مرعي وكيل اللاعبين، في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2"، كواليس توقيع عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلي السابق وبيرامديز الحالي للمنافس التقليدي الزمالك، قائلا إن مرتضى منصور رئيس الزمالك، عرض عليه فكرة ضم السعيد، وإنه عقد جلسة سرية مع اللاعب، والذي طلب في البداية 50 مليون جنيه في 3 مواسم، وبعد الرجوع لمرتضى منصور تم تحديد 40 مليون جنيه في موسمين، وحدث اتصالا هاتفيا بين رئيس الزمالك وعبد الله، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل.
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