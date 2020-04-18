كلاكيت ثاني مرة.. الأهلي يشكو عبد الله السعيد

تحرير:أحمد سعيد ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٣ م

عبد الله السعيد

?تقدمت إدارة النادي الأهلي بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدمالقدم، للمطالبة بحق الأهلي لدى اللاعب عبدالله السعيدالسعيد، بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وعاد للإنضمام لنادي مصري (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.

جاءت شكوى الأهلي للاتحاد المصري لكرة القدمالقدم، بعدما تلقى رد الفيفا بأنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي لأن اللاعب حاليًا ضمن صفوف نادي مصري، وبالتالي بات الأمر شأن داخلي والمسئول عنه هو الاتحاد المصري لكرة القدم.وتضمن رد الفيفا الذي تلقاه النادي أيضًا أنه قام باستطلاع موقف أهلي جده