بالأرقام.. هؤلاء خالفوا قراري الحظر والغلق في الوراق

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٦ م

قوات الشرطة

شن ضباط قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بقيادة الرائد هاني مندور رئيس وحدة المباحث بمشاركة معاوني المباحث وضباط العمليات الخاصة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية وضبط كل ما هو مخالف للقانون، وتطبيق قرارات المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن حظر التجوال.

جنائيا أسفرت الحملة عن تنفيذ 6 أحكام جنائية، وضبط 8 قطع سلاح (6 ناري - 2 أبيض)، و13 قضية اتجار في المواد المخدرة و7 قضايا تعاطٍ، والإيقاع بـ 12 عنصرا خطرا وحجز 11 دارجة بخارية بدون ترخيص. وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط 9 قضايا تموينية عبارة عن بيع بأزيد من السعر الرسمي والتصدي لـ7 قضايا احتكار سلع غذائية. وفي

جنائيا أسفرت الحملة عن تنفيذ 6 أحكام جنائية، وضبط 8 قطع سلاح (6 ناري - 2 أبيض)، و13 قضية اتجار في المواد المخدرة و7 قضايا تعاطٍ، والإيقاع بـ 12 عنصرا خطرا وحجز 11 دارجة بخارية بدون ترخيص.



وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط 9 قضايا تموينية عبارة عن بيع بأزيد من السعر الرسمي والتصدي لـ7 قضايا احتكار سلع غذائية.



وفي إطار خطة وزارة الداخلية اتساقا مع إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، تمكنت الحملة المكبرة من ضبط 33 شخصا خالفوا قرار حظر التجوال، و5 محلات تجارية خالف أصحابها قرار الغلق الصادر من مجلس الوزراء إضافة إلى حجز 11 دراجة نارية مخالفة "توك توك".



