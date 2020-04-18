بينها قطع استقبال أقمار صناعية.. ضبط بضائع مهربة

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٦ م

أقمار صناعية

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها 8 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، أبرزها: «بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار ماكينات جديدة – قطع غيار سيارات – كراسى طبية – بخور طارد للناموس – لعب أطفال – متحضرات تجميل – قطع وحدة التقاط إشارة خاصة بأجهزة استقبال الأقمار الصناعية».

وبلغ إجمالى القيمة والتعويض قرابة مليون و527 ألفا و77 جنيها. في مجال الأمن العام تحت إشراف مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم، أسفرت الجهود عن ضبط 26 قضية أبرزها: «مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، نزول بحر بدون تصريح ». مروريًا، تم تحرير 113

وبلغ إجمالى القيمة والتعويض قرابة مليون و527 ألفا و77 جنيها. في مجال الأمن العام تحت إشراف مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم، أسفرت الجهود عن ضبط 26 قضية أبرزها: «مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، نزول بحر بدون تصريح ».



مروريًا، تم تحرير 113 مخالفة متنوعة مقابل تنفيذ 119 حكمًا قضائيًا متنوعًا، كما أمكن ضبط عددًا من القضايا في مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية - تزوير المستندات».



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المتهمين المخالفين. وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.







