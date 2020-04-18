جريمة

بينها قطع استقبال أقمار صناعية.. ضبط بضائع مهربة

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٦ م
أقمار صناعية
أقمار صناعية
حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها 8 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، أبرزها: «بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار ماكينات جديدة – قطع غيار سيارات – كراسى طبية – بخور طارد للناموس – لعب أطفال – متحضرات تجميل – قطع وحدة التقاط إشارة خاصة بأجهزة استقبال الأقمار الصناعية».
وبلغ إجمالى القيمة والتعويض قرابة مليون و527 ألفا و77 جنيها. في مجال الأمن العام تحت إشراف مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم، أسفرت الجهود عن ضبط 26 قضية أبرزها: «مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، نزول بحر بدون تصريح ». مروريًا، تم تحرير 113
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المرور: غلق طرق الكورنيش الإثنين باستثناء 3 محافظات

قررت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد أول وزير الداخلية اللواء علاء متولي، اليوم السبت، إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات اعبتارا من صباح الإثنين وعدم السماح بانتظار السيارات بها، مع توفير المسارات البديلة، ويستثنى من قرار الغلق محافظات "القاهرة – الجيزة– أسيوط"، وسيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها مع منع الانتظار بتلك الطرق، اتساقا مع خطة الدول والإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
مخدر-الحشيش (5)

القبض على 27 مروجا للمخدرات في الجيزة

شنت مديرية أمن الجيزة حملة موسعة استهدفت مروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" باستراتيجية دائمة تتبعها وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء الدكتور طارق مرزوق، مساعد الوزير لأمن القطاع، وتنسيقًا مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، شملت عددا من أوكار بيع المخدرات، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء رضا العمدة.
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بالأرقام.. هؤلاء خالفوا قراري الحظر والغلق في الوراق

شن ضباط قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بقيادة الرائد هاني مندور رئيس وحدة المباحث بمشاركة معاوني المباحث وضباط العمليات الخاصة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية وضبط كل ما هو مخالف للقانون، وتطبيق قرارات المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن حظر التجوال.
الكمامات (8)

صاحب شركة يحول منزله مصنعا للمستلزمات الطبية بأكتوبر

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري، والاتجار بالسلع مجهولة المصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة، اتساقا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، والعمل على التصدي بحسم وفقا للقانون لبعض التجار الذين يعمدون إلى استغلال الأحداث الراهنة وزيادة إقبال المواطنين على شراء المتستلزمات الطبية (قفاز - كمامة - مطهرات - كحول) وطرح منتجات مجهولة المصدر بدون بيانات.
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إحباط تهريب بضائع وأجهزة طبية بـ1.2 مليون جنيه

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط قضيتين فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (بضائع أجنبية الصنع – سجائر – ملابس جاهزة – أقمشة – كيماويات – أجهزة طبية)، وبلغت إجمالى القيمة والتعويض مليون و 271 ألفا و961 جنيها.
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ترامادول وبضائع مهربة.. جهود أمن المنافذ في 24 ساعة

حملات تفتيشية مكبرة وجها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية؛ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها 3 قضايا تهريب فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية (كيماويات – لوازم ستائر - بضائع أجنبية الصنع) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي 248 ألفا و532 جنيها.
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الشرطة تحبط تهريب بضائع أجنبية وقطع غيار موتيسكلات

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط قضيتين فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (بضائع أجنبية الصنع، قطع غيار دراجة نارية)، وبلغت إجمالى القيمة والتعويض في تلك القضايا 36 ألفا و941 جنيها.
جمارك (2)

أمن المنافذ يتصدى لقضيتي تهريب بـ25 ألف جنيه

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملات مكبرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، إذ أمكن ضبط قضيتي تهريب كالتالي: (وحدات إضاءة كهربائية- بضائع أجنبية الصنع) بإجمالي 25 ألفا و525 جنيها.
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