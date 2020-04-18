شبهة وجدل حاد.. لماذا رفضت «تشريعية النواب» تعديل المادة 7 من قانون الطوارئ؟
١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٦ م
مجلس النواب - أرشيفية
ناقشت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة نبيل الجمل وكيل اللجنة، التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1985، والتي انتهت إلى الموافقة على تعديل بعض الأحكام، ورفضت خلال اجتماعها اليوم السبت، تعديل المادة رقم 7 من مشروع القانون لوجود شبهة عدم دستورية، ودارت حول تعديلها مناقشات حادة، إذ تمسك ممثل وزارة العدل بتعديل المادة كما جاءت في مشروع الحكومة، قائلا: "نحن نحمي حق الإنسان في حياته واستمرارها، وقوات الأمن تعمل على ذلك، لكن فى حالة زيادة العبء فمن المنطقي أن يكون هناك قاضٍ عسكري في ظرف استثنائي".
وتنص الفقرة الرابعة من المادة 7 من
مشروع قانون حالة الطوارئ على حظر تشكيل محاكم استثنائية، في حين أن مشروع التعديل
المقدم من الحكومة تضمن تشكيل محاكم استثنائية، وهو ما يشير إلى وجود شبهة عدم
دستورية في المادة مع الدستور في مادته 97.
وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة،
إن النص بصياغته الحالية به شبهة
وتنص الفقرة الرابعة من المادة 7 من
مشروع قانون حالة الطوارئ على حظر تشكيل محاكم استثنائية، في حين أن مشروع التعديل
المقدم من الحكومة تضمن تشكيل محاكم استثنائية، وهو ما يشير إلى وجود شبهة عدم
دستورية في المادة مع الدستور في مادته 97.
وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة،
إن النص بصياغته الحالية به شبهة عدم دستورية، وقد يعرض البرلمان والدولة إلى أزمة
حقيقية، مضيفا خلال اجتماع اللجنة: "الجميع يعلم قامة الدكتور علي عبد العال
رئيس مجلس النواب، وشأنه كفقيه دستوري، وكثيرا ما اشتكى رئيس البرلمان من إرسال
الحكومة لنصوص قانونية غير منضبطة في الصياغة، وهو ما يعرض المجلس لموقف صعب"،
متابعًا: "ربما يرجع ذلك إلى العديد من الأزمات التي مرت بها مصر تباعًا، وكانت
تستلزم استصدار تشريعات عاجلة".
ودعا الطماوي،
المستشار عمر مروان وزير العدل، إلى مراجعة صياغة هذا النص، في ظل تمسك وزارة
العدل بصياغته كما ورد، مضيفًا: "وإذا
كانت صياغة نص تشكيل المحاكم الاستثنائية تم على رؤية المستشارين بمجلس الوزراء،
فعليهم أن يراجعوا أنفسهم"، مشددا على أن "مجلس النواب لن يمرر بعد الآن
أي مادة بها شبهة عدم الدستورية".
ووسط رفض معظم النواب، أيد آخرون تعديل
المادة بصيغتها المقدمة من الحكومة، منهم النائب مصطفى بكري، والنائب سعيد
العبودي، والنائبة شادية خضير، لكن اللجنة استفرت في النهاية على رفض التعديل.