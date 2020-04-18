شبهة وجدل حاد.. لماذا رفضت «تشريعية النواب» تعديل المادة 7 من قانون الطوارئ؟

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٦ م

مجلس النواب - أرشيفية

ناقشت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة نبيل الجمل وكيل اللجنة، التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1985، والتي انتهت إلى الموافقة على تعديل بعض الأحكام، ورفضت خلال اجتماعها اليوم السبت، تعديل المادة رقم 7 من مشروع القانون لوجود شبهة عدم دستورية، ودارت حول تعديلها مناقشات حادة، إذ تمسك ممثل وزارة العدل بتعديل المادة كما جاءت في مشروع الحكومة، قائلا: "نحن نحمي حق الإنسان في حياته واستمرارها، وقوات الأمن تعمل على ذلك، لكن فى حالة زيادة العبء فمن المنطقي أن يكون هناك قاضٍ عسكري في ظرف استثنائي".

وتنص الفقرة الرابعة من المادة 7 من مشروع قانون حالة الطوارئ على حظر تشكيل محاكم استثنائية، في حين أن مشروع التعديل المقدم من الحكومة تضمن تشكيل محاكم استثنائية، وهو ما يشير إلى وجود شبهة عدم دستورية في المادة مع الدستور في مادته 97. وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة، إن النص بصياغته الحالية به شبهة