القبض على 27 مروجا للمخدرات في الجيزة

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٧ م

مواد مخدرة

شنت مديرية أمن الجيزة حملة موسعة استهدفت مروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" باستراتيجية دائمة تتبعها وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء الدكتور طارق مرزوق، مساعد الوزير لأمن القطاع، وتنسيقًا مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، شملت عددا من أوكار بيع المخدرات، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء رضا العمدة.

أسفرت جهود الحملات، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة وكيل مكتب محافظة المخدرات بمديرية أمن الجيزة العقيد محمد حامد، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 37 قضية، بينها 27 قضية اتجار في المواد المخدرة و10 تعاطٍ. وبلغ إجمالي المضبوطات -حسب بيان صادر عن المديرية- (850 جراما من مخدر الحشيش- 115 جرام هيروين-

أسفرت جهود الحملات، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة وكيل مكتب محافظة المخدرات بمديرية أمن الجيزة العقيد محمد حامد، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 37 قضية، بينها 27 قضية اتجار في المواد المخدرة و10 تعاطٍ.



وبلغ إجمالي المضبوطات -حسب بيان صادر عن المديرية- (850 جراما من مخدر الحشيش- 115 جرام هيروين- 830 جرام شادو- 300 جرام من مخدر الإستروكس- 184 قرصا مخدرا - 100 جرام من مخدر الأفيون).



وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في الحملة، بقيادة اللواء محمود السبيلي، ونائبيه اللواء سامح الحميلي واللواء مدحت فارس، من ضبط متهم في قضية دفاع عن النفس، بحوزته فرد خرطوش محلي الصنع عيار "12 مم" وطبنجة عيار 9 مم.







