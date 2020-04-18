جريمة

المرور: غلق طرق الكورنيش الإثنين باستثناء 3 محافظات

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٤١ م
الحالة المرورية - تعبيرية
الحالة المرورية - تعبيرية
قررت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد أول وزير الداخلية اللواء علاء متولي، اليوم السبت، إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات اعبتارا من صباح الإثنين وعدم السماح بانتظار السيارات بها، مع توفير المسارات البديلة، ويستثنى من قرار الغلق محافظات "القاهرة – الجيزة– أسيوط"، وسيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها مع منع الانتظار بتلك الطرق، اتساقا مع خطة الدول والإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس الماضي، عن إيقاف وسائل النقل العام، يوم الاثنين المقبل، إضافة إلى إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية" على مدار الأربع والعشرين ساعة. وأضاف رئيس الوزراء، إن هناك توجيه من
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مخدر-الحشيش (5)

القبض على 27 مروجا للمخدرات في الجيزة

شنت مديرية أمن الجيزة حملة موسعة استهدفت مروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" باستراتيجية دائمة تتبعها وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء الدكتور طارق مرزوق، مساعد الوزير لأمن القطاع، وتنسيقًا مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، شملت عددا من أوكار بيع المخدرات، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء رضا العمدة.
قمر-صناعى

بينها قطع استقبال أقمار صناعية.. ضبط بضائع مهربة

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها 8 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، أبرزها: «بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار ماكينات جديدة – قطع غيار سيارات – كراسى طبية – بخور طارد للناموس – لعب أطفال – متحضرات تجميل – قطع وحدة التقاط إشارة خاصة بأجهزة استقبال الأقمار الصناعية».
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

بالأرقام.. هؤلاء خالفوا قراري الحظر والغلق في الوراق

شن ضباط قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بقيادة الرائد هاني مندور رئيس وحدة المباحث بمشاركة معاوني المباحث وضباط العمليات الخاصة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية وضبط كل ما هو مخالف للقانون، وتطبيق قرارات المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن حظر التجوال.
الكمامات (8)

صاحب شركة يحول منزله مصنعا للمستلزمات الطبية بأكتوبر

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري، والاتجار بالسلع مجهولة المصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة، اتساقا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، والعمل على التصدي بحسم وفقا للقانون لبعض التجار الذين يعمدون إلى استغلال الأحداث الراهنة وزيادة إقبال المواطنين على شراء المتستلزمات الطبية (قفاز - كمامة - مطهرات - كحول) وطرح منتجات مجهولة المصدر بدون بيانات.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (4)

3 إدارات شرطية تطارد حائزي السلاح والذخائر في أسيوط

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، أعدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة تفتيشية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى وقوات الأمن المركزي، استهدفت ضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر بدائرة مركز شرطة ديروط اتساقا مع الخطة الأمنية الموضوعة من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، والتي تتركز على تحقيق التواجد الشرطي الفعال ومبدأ الردع الفعال.
بانجو (3)

تجار الكيف يسقطون في قبضة مباحث الجيزة

خطة أمنية محكمة أعدها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تنسيقا مع قطاع الأمن بقيادة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخص، والحفاظ على عدم تأثير انشغال القوات بتطبيق قراري غلق المحال والمقاهي وحرظ تحرك المواطنين الصادر من مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ضمن خطة الدولة الاحترازية والإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
سناتر- الدروس -الخصوصية (2)

درس خصوصي في السر.. مدرس يتحدى قرار مجلس الوزراء

التحايل على القانون مسلسل متعدد الأجزاء، لا تتوقف حلقاته بمختلف أشكالها، ولا يقتصر الأمر على عالم الإجرام لكن البعض يبحثون عن تحقيق مكاسب مادية بطريقة غير مشروعة، إذ عمد أحد المدرسين بمركز ديروط بمحافظة أسيوط لتجميع عدد من الطلاب داخل وحدة سكنية بأحد العقارات بعيدا عن أعين الشرطة والأجهزة المعنية ظنا أن نشاطه غير مرصود رغم مخالفته لقرار مجلس الوزراء قى إطار الخطة المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد والتى تمثلت فى عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (2)

وزير الداخلية يكافئ 704 شرطيين في 20 مديرية

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافأة 704 من رجال الشرطة بمديريات أمن: «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، بني سويف، المنيا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، مطروح، البحر الأحمر، جنوب سيناء»، وقطاعات «الأمن العام، الأمن المركزي، الأحوال المدنية، والإدارات العامة لشرطة البيئة والمسطحات، شرطة النقل والمواصلات»، نظرا لجهودهم المتميزة في تحقيق رسالة الأمن خلال شهر مارس الماضي.
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