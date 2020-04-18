المرور: غلق طرق الكورنيش الإثنين باستثناء 3 محافظات

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٤١ م

الحالة المرورية - تعبيرية

قررت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد أول وزير الداخلية اللواء علاء متولي، اليوم السبت، إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات اعبتارا من صباح الإثنين وعدم السماح بانتظار السيارات بها، مع توفير المسارات البديلة، ويستثنى من قرار الغلق محافظات "القاهرة – الجيزة– أسيوط"، وسيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها مع منع الانتظار بتلك الطرق، اتساقا مع خطة الدول والإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس الماضي، عن إيقاف وسائل النقل العام، يوم الاثنين المقبل، إضافة إلى إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية" على مدار الأربع والعشرين ساعة. وأضاف رئيس الوزراء، إن هناك توجيه من

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس الماضي، عن إيقاف وسائل النقل العام، يوم الاثنين المقبل، إضافة إلى إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية" على مدار الأربع والعشرين ساعة. وأضاف رئيس الوزراء، إن هناك توجيه من رئيس الوزراء لوزارة الداخلية ولجميع المحافظين، بالغلق الكامل لأية حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ، وأية أماكن قد تشهد تجمعات، وتشديد المتابعة في المحافظات الساحلية أو التي بها مراكب نيلية.



وأشار "مدبولي" إلى أنه سيتم ردع أية محاولة لمخالفة القرارات المتخذة، بأقصى درجات القوة، موضحا أن الحكومة حريصة على الاستمرار في السيطرة على أزمة كورونا.







