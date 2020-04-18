بعد معاينة الزراعة..خفافيش القليوبية من أكلة الفاكهة

تحرير:هالة صقر ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٠١ م

محافظ القليوبية

نجحت اللجنة التي أرسلتها وزراة الزراعة اليوم السبت، لمعاينة منزل مسكون بالخفافيش بقرية الحزانية بشبين القناطر، في القضاء على الخفافيش المتواجدة بالمكان. أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن اللجنة توصلت إلى أن المنزل المهجور والمكون من خمسة طوابق، عبارة عن بدروم وأرضى وثلاثة طوابق، وتبين من المعاينة وجود أعداد من الخفافيش التي تنتمي إلى فصيلة أكلة الفاكهة، ومتمركزة فى الطابقين الثاني والثالث، فقررت اللجنة التعامل مع الأمر بشكل علمي.

وأكد المحافظ أنه جرى غلق جميع المنافذ الموجودة بالمنزل غلقًا تامًا، ووضع ألواح خشبية لإحكام الغلق تمامًا، ورش المنزل بالكامل بالمواد الكميائية المناسبة، وإجراء تطهير للمنطقة المحيطة بالمنزل والمنازل المجاورة. ووجه المحافظ الشكر إلى وزير الزراعة على سرعة الاستجابة فى حل المشكلة، مؤكدًا أن اللجنة مستمرة