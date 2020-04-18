سلسلة هواوي P40 تفوز بجائزة TIPA كأفضل هواتف ذكية للتصوير لعام 2020
تحرير:أحمد البرماوي
١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٧ م
هواوي p40
أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن فوز سلسلة هواتف HUAWEI P40 بجائزة TIPA العالمية لعام 2020 المقدمة من الجمعية العامة لجوائز الصور التقنية الصحافية (TIPA)، فقد منحت الهواتف الذكية الثلاثة الرئيسية HUAWEI P40، وHUAWEI P40 Pro، و HUAWEI P40 Pro+ جائزة أفضل الهواتف الذكية للتصوير لعام 2020. يمثل هذا العام الرابع على التوالي الذي تم فيه تتويج سلسلة هواتف HUAWEI P من قبل جمعية TIPA، وذلك إلى جانب مجموعة من المعدات والحلول الاستثنائية التي يحبها المصورون المحترفون ويعتمدون عليها.
وقد صرحت الجمعية العامة لجوائز الصور التقنية الصحافية (TIPA) خلال فعاليات حفل توزيع الجوائز لعام 2020: "إن التصوير الفوتوغرافي للهواتف الذكية قد حقق طفرة وتطور كبير مع إطلاق جيل سلسلة هواتف HUAWEI P. فإن جميع الهواتف الذكية الثلاثة P40، وP40 Pro، وP40 Pro+ تشمل معالج Kirin 990 5G، بالإضافة إلى مستشعر
وقد صرحت الجمعية العامة لجوائز الصور التقنية الصحافية (TIPA) خلال فعاليات حفل توزيع الجوائز لعام 2020: "إن التصوير الفوتوغرافي للهواتف الذكية قد حقق طفرة وتطور كبير مع إطلاق جيل سلسلة هواتف HUAWEI P. فإن جميع الهواتف الذكية الثلاثة P40، وP40 Pro، وP40 Pro+ تشمل معالج Kirin 990 5G، بالإضافة إلى مستشعر كبير 1 / 1.28 بوصة والتي تم تطويرها بالاشتراك مع لايكا Leica. ولعل أبرز إمكانيات تلك السلسلة هو شمولها على لوغاريتمات توازن اللون الأبيض التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تلك المخصصة لتحسين لون البشرة وملمسها، والنطاق الديناميكي المعزز بشكل كبير، وأداء التصوير في الإضاءة المنخفضة، وأجهزة استشعار درجة حرارة اللون، وإمكانية التركيز على جميع وحدات البكسل، فضلاً عن محرك XD Fusion لضمان سلاسة تكبير وتحسين جودة الصورة".
جاءت جائزة TIPA العالمية لعام 2020 لتضاف إلى قائمة الأوسمة والجوائز الكثيرة الممنوحة لسلسلة هواتف HUAWEI P40. فقلد حاز هاتف HUAWEI P40 Pro مؤخراً على تصنيف منصة DXOMARK ليحقق 128نقطة، وهي أعلى نتيجة على الإطلاق في لوحة القادة المعترف بها. بالإضافة إلى حصول الهاتف أيضًا خلال هذا التصنيف على أعلى الدرجات لأداء الصور والصور الشخصية (السيلفي) 140، و103 نقاط على التوالي.
يذكر أن الجمعية العامة لجوائز الصور التقنية الصحافية (TIPA) قد تأسست في عام 1991، وهي جمعية صناعية تحظى باحترام كبير مع منشورات من أعضاء ينحدرون من مجالات الصوّر والتصوير في جميع أنحاء العالم سواء المطبوعة أو عبر الإنترنت. تمنح الجمعية جوائز TIPA العالمية سنويًا للشركات، والمنتجات الجديدة التي يعتبرها محررو TIPA تقدم أفضل جودة وأداء وقيمة للمستهلكين