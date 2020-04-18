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سلسلة هواوي P40 تفوز بجائزة TIPA كأفضل هواتف ذكية للتصوير لعام 2020

تحرير:أحمد البرماوي ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٧ م
هواوي p40
هواوي p40
أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن فوز سلسلة هواتف HUAWEI P40 بجائزة TIPA العالمية لعام 2020 المقدمة من الجمعية العامة لجوائز الصور التقنية الصحافية (TIPA)، فقد منحت الهواتف الذكية الثلاثة الرئيسية HUAWEI P40، وHUAWEI P40 Pro، و HUAWEI P40 Pro+ جائزة أفضل الهواتف الذكية للتصوير لعام 2020. يمثل هذا العام الرابع على التوالي الذي تم فيه تتويج سلسلة هواتف HUAWEI P من قبل جمعية TIPA، وذلك إلى جانب مجموعة من المعدات والحلول الاستثنائية التي يحبها المصورون المحترفون ويعتمدون عليها.
وقد صرحت الجمعية العامة لجوائز الصور التقنية الصحافية (TIPA) خلال فعاليات حفل توزيع الجوائز لعام 2020: "إن التصوير الفوتوغرافي للهواتف الذكية قد حقق طفرة وتطور كبير مع إطلاق جيل سلسلة هواتف HUAWEI P. فإن جميع الهواتف الذكية الثلاثة P40، وP40 Pro، وP40 Pro+ تشمل معالج Kirin 990 5G، بالإضافة إلى مستشعر
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