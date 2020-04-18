«تشريعية النواب»: لن نمرر بعد اليوم أي مادة بها شبهة عدم الدستورية
١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٢١ م
مجلس النواب - أرشيفية
حالة من الجدل فرضت نفسها على اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم السبت، أثناء مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1985، بسبب تمسك ممثل وزارة العدل بتعديل المادة رقم 7، بشأن تشكيل المحاكم الاستثنئية بعد رفض اللجنة، قائلا: "نحن نحمى حق الإنسان فى حياته واستمرارها، وقوات الأمن تعمل على ذلك، لكن فى حالة زيادة العبء فمن المنطقى أن يكون هناك قاضى عسكرى فى ظرف استثنائى.
وتنص الفقرة
الرابعة من المادة 7 من مشروع قانون حالة الطوارئ على حظر تشكيل محاكم استثنائية،
في حين أن مشروع التعديل المقدم من الحكومة تضمن تشكيل محاكم استثنائية، وهو ما
بشير إلى وجود شبهة عدم دستورية في المادة مع الدستور في مادته 97.وقال النائب
إيهاب الطماوى وكيل اللجنة، إن النص بصياغته الحالية به شبهة
وتنص الفقرة
الرابعة من المادة 7 من مشروع قانون حالة الطوارئ على حظر تشكيل محاكم استثنائية،
في حين أن مشروع التعديل المقدم من الحكومة تضمن تشكيل محاكم استثنائية، وهو ما
بشير إلى وجود شبهة عدم دستورية في المادة مع الدستور في مادته 97.
وقال النائب
إيهاب الطماوى وكيل اللجنة، إن النص بصياغته الحالية به شبهة عدم دستورية، وقد
يعرض البرلمان والدولة إلى أزمة حقيقية، مضيفا خلال اجتماع اللجنة: "الجميع
يعلم قامة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وشأنه كفقيه دستورى، وكثيرا ما
اشتكى رئيس البرلمان من إرسال الحكومة لنصوص قانونية غير منضبطة فى الصياغة، وهو
ما يعرض المجلس لموقف صعب"، متابعا: "ربما يرجع ذلك إلى العديد من
الآزمات التى مرت بها مصر تباعا، وكانت تستلزم استصدار تشريعات عاجلة".
ودعا الطماوي،
المستشار عمر مروان وزير العدل، إلى مراجعة صياغة هذا النص، في ظل تمسك وزارة
العدل بصياغته كما ورد، مضيفا: "وإذا كانت صياغة نص تشكيل المحاكم
الاستثنائية تم على رؤية المستشارين بمجلس الوزراء، فعليهم أن يراجعوا
أنفسهم"، مشددا على أن "مجلس النواب لن يمرر بعد الآن أي مادة بها شبهة
عدم الدستورية".
وانتهت اللجنة
التشريعية إلى الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الطوارئ، رافضة بالأغلبية تعديل
المادة رقم 7 من مشروع القانون لوجود شبهة عدم دستورية، ووسط الجدل والرفض، أيد
نواب آخرين تعديل المادة بصيغتها المقدمة من الحكومة، منهم النائب مصطفى بكري،
والنائب سعيد العبودي، والنائبة شادية خضير.