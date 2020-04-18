«تشريعية النواب»: لن نمرر بعد اليوم أي مادة بها شبهة عدم الدستورية

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٢١ م

مجلس النواب - أرشيفية

حالة من الجدل فرضت نفسها على اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم السبت، أثناء مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1985، بسبب تمسك ممثل وزارة العدل بتعديل المادة رقم 7، بشأن تشكيل المحاكم الاستثنئية بعد رفض اللجنة، قائلا: "نحن نحمى حق الإنسان فى حياته واستمرارها، وقوات الأمن تعمل على ذلك، لكن فى حالة زيادة العبء فمن المنطقى أن يكون هناك قاضى عسكرى فى ظرف استثنائى.

وتنص الفقرة الرابعة من المادة 7 من مشروع قانون حالة الطوارئ على حظر تشكيل محاكم استثنائية، في حين أن مشروع التعديل المقدم من الحكومة تضمن تشكيل محاكم استثنائية، وهو ما بشير إلى وجود شبهة عدم دستورية في المادة مع الدستور في مادته 97.وقال النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة، إن النص بصياغته الحالية به شبهة