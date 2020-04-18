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طرح البوستر النهائي لمسلسل «لما كنا صغيرين» بعد غضب النبوي

تحرير:محمد أبو زيد ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٩ م
خالد النبوي
خالد النبوي
طرحت شركة" أرت ميكرز" المنتجة لمسلسل "لما كنا صغيرين" البوستر الدعائي والنهائي يظهر في مقدمته النجمين محمود حميدة وخالد النبوي، وفي الخلف تقف الفنانة ريهام حجاج، ونسرين أمين، ومحمود حجازي، وكريم قاسم، ونبيل عيسي، ومن المقرر عرضه على التليفزيون المصري، وقنوات الحياة وDmc. وشاركت الفنانة نسرين أمين، البوستر الدعائي للمسلسل على حسابها عبر انستجرام"، وعلقت على البوستر قائلة:"مسلسل لما كنا صغيرين في رمضان 2020.
وشاركت الفنانة نسرين أمين، البوستر الدعائي للمسلسل على حسابها عبر انستجرام"، وعلقت على البوستر قائلة: "مسلسل لما كنا صغيرين في رمضان 2020. و‎تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حول مجموعة من الأصدقاء يتعرضون للعديد من الأزمات في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي. المسلسل ‎من
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البوم عمرو دياب 2019 انا غير

لأول مرة.. عمرو دياب يروج لمسلسل «لعبة النسيان»

يستعد جميع الفنانين الآن للانتهاء من تصوير مسلسلات رمضان، من بينها مسلسل "الفتوة" من بطولة النجم ياسر جلال، إذ وضح القائمون على العمل، أنه تبقى ما يقرب من 7 أيام على الانتهاء من المشاهد، أما مسلسل "لعبة النسيان" للنجمة دينا الشربيني، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، يقترب أيضا من انتهاء التصوير، ويحاول عمرو دياب الترويج للمسلسل، من خلال نشر مقطع فيديو، يتضمن الموسيقى التصويرية للمسلسل، لكن دون أن يكشف اسم العمل، فمن الواضح أنه يجهز مفاجأة للجمهور.
ناهد عز العرب

فنانون ونقاد ينعون وفاة الكاتبة «ناهد عز العرب»

توفيت اليوم الجمعة، الناقدة والكاتبة الصحفية ناهد عز العرب، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون الأسبق، إذ تقدمت الإدارة العامة للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة بالعزاء لجموع المسرحيين في وفاة "عز العرب"، ونعى الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي وفاة الكاتبة ناهد عز العرب على صفحته عبر فيسبوك قائلا: «البقاء والدوام لله وحده بكل الحزن والأسى أنعي الصديقة الشاعرة والكاتبة ناهد عز العرب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الأسبق».
منتج-الصادق-الصباح

منتج مسلسل «سكر زيادة» يكشف أسماء ضيوف الشرف

كشف المنتج صادق الصبّاح عن ضيوف شرف مسلسل "سكر زيادة" والذي تخوض به الفنانة نادية الجندي، ونبيلة عبيد الماراثون الرمضاني، وذلك في لقاء عبر"سكايب" في برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الاعلامي شريف عامر على قناة mbc مصر. وقال"الصباح" إن المسلسل يضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنان "أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانة مراد، وشريف سلامة، وروجينا"، مشيرا إلى أن ضيوف الشرف قد يظهر البعض منهم في حلقة أو حلقتين من المسلسل، لافتا إلى أن نانسي عجرم سجلت أغنية تتر المسلسل، وهناك مفاجأة عنها سيكشف عنها قريبا، ويضم المسلسل ضيوف شرف آخرين من لبنان.
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خالد-النبوى (4)

أتعرض لحملة تشويه.. غضب خالد النبوي من بوستر «لما كنا صغيرين»

حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر بوستر دعائي لمسلسل "لما كنا صغيرين" تتصدره الفنانة ريهام حجاج فيما يقف خلفها النجمان محمود حميدة، وخالد النبوي دفعت الأخير للرد على صفحته عبر فيسبوك مبديًا غضبه من حملة تشويه يتعرض لها، وكتب "النبوي" قائلا: "لم أتعود الحديث عن أمر يخص كواليس مهنتي أثناء التنفيذ حرصًا على العمل بالأساس، ولأني أعلم أن الناس مشغولة بما هو أهم، أعتذر هذه المرة وستكون الأخيرة لأنني مدين للجمهور ولعائلتي ولهذه المهنة العظيمة؛ ولأنني أتعرض لحملة تشويه متعمدة لا أساس لما تدعيه في كل حرف على وسائل التواصل الاجتماعي".
حمدى-الميرغني

بصورة من الكواليس.. «الميرغني» يروج لـ«2 في الصندوق»

شارك حمدي الميرغني جمهوره بصورة من كواليس مسلسل "2 في الصندوق" الذي يخوض به السباق الرمضاني مع محمد أسامة "أوس أوس "، إذ نشر "الميرغني" صورة جديدة برفقة "أوس أوس، وصلاح عبد الله، وانتصار" على حسابه عبر تويتر علق عليها: "أحلى أب وأم في الدنيا مسلسل اتنين في الصندوق استنونا في رمضان 2020".
يوسف-الشريف (2)

عمرو سمير: مسلسل «النهاية» مصري وليس له علاقة بأي عمل أجنبي

بعد ساعات من طرح الشركة المنتجة لمسلسل «النهاية» للنجم يوسف الشريف، البرومو التشويقي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على قناتي «أون وأون دراما»، تصدر الفنان يوسف الشريف، الترند على موقع تويتر، إذ حاز «البرومو» على إعجاب الجمهور وتكهن البعض أن العمل قد يشبه الأعمال الأجنبية. المؤلف عمرو سمير عاطف قال في تصريحات لـ«التحرير»: «مسلسل النهاية هو خيال علمي يتحدث عن زمن في المستقبل، وبالتالي عندما أتناول كتابة عمل بهذا الشكل لا بد الأخذ بتوقعات العلماء الحقيقيين، لأن لهم توقعات ثابتة فيما يتعلق بوسائل المواصلات والاتصالات وأيضا الملابس.
يوسف-الشريف (2)

طرح برومو مسلسل «النهاية» للفنان يوسف الشريف

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «النهاية» للنجم يوسف الشريف، البرومو التشويقي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على قناتي «أون وأون دراما»، إذ تصدر الفنان يوسف الشريف، بعد طرح البرومو التشويقي بساعات، الترند على موقع تويتر. من جانيه، قدم الفنان محمد هنيدي التهنئة ليوسف الشريف على صفحته عبر تويتر، إذ كتب في تغريدة: «مبروك يا جو .. شابوه على كل ثانية في التريلر».
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