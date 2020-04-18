نيويورك تسجل أقل حصيلة وفيات بكورونا خلال شهر أبريل

تحرير:هالة صقر ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٤ م

كورونا

أعلن أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك، اليوم السبت، تسجيل 540 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية وأكد كومو في مؤتمر صحفي، أن ولاية نيويورك تشهد تراجعًا في عدد الوفيات بواقع 90 حالة، حيث سجلت أمس 630 حالة فاة جديدة بكورنا، وهي أقل حصيلة شهدتها نيويورك منذ بداية شهر أبريل. وأضاف كومو أن عدد الأشخاص الذي يخضعون للعلاج في مستشفيات الولاية انخفض من 17316 إلى 16967، لافتا إلى أن عدد المرضى الجدد في المستشفيات يبقى عند معدل 2000 حالة يوميا.

وأكد كومو أن الولاية لم تصل إلى مرحلة الذروة، وان الوضع يسير على نفس المستوى الذي كان عليه في أواخر مارس، عندما بدأ الارتفاع. وقال كومو أن هذا الوقت غير مناسب للسياسات والانقسام، لان فيروس كورونا هو أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية. وكان عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، قد أعلن الأسبوع الماضي،