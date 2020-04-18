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كورونا يصيب 20 شخصا بالقصر الرئاسي في أفغانستان

تحرير:هالة صقر ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٠١ م
كورونا
كورونا
قالت مصادر حكومية في أفغانستان اليوم السبت، إن 20 موظفا على الأقل في القصر الرئاسي ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مما دفع الرئيس أشرف غني إلى التواصل مع أغلب فريقه رقميا. وبحسب ما نشرته "وكالة رويترز"، ذكر مسؤول بارز في قطاع الصحة أن وثيقة ملوثة أرسلت إلى مكتب داخل القصر من إدارة حكومية أخرى وهذه هي الطريقة التي أصيب بها الموظفون بالعدوى، لافتا إلى أن بعض الموظفين كانوا لا يزالون يعملون في مكاتبهم عندما ظهرت نتائج الفحوص وتم وضعهم هم وأسرهم في الحجر الصحي مشيرا إلى أن العدد قد يكون أكبر.
وقال مصدر حكومي لـ"رويترز"، إن غني، الذي قال في السابق إنه يعاني من مشكلات صحية في المعدة، حد من التواصل مع موظفيه ويعقد أغلب الاجتماعات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ولم يلتق شخصيا سوى بعدد محدود من دائرته المقربة. هذا ويذكر أن أفغانستان سجلت حتى اليوم السبت 933 حالة إصابة مؤكدة بالمرض. وتعاني البلاد من
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كورونا والحجر الصحي (8)

بريطانيا تسجل 888 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، تسجيل 888 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدة أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في بريطانيا وصل إلى 15464 حالة. وأضافت وزارة الصحة البريطانية، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 114 ألفا و217 حالة بعد تسجيل 5525 إصابة جديدة بالفيروس. وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت تمديد إجراءات الحجر المتخذة في 23 مارس "لثلاثة اسابيع على الأقل"، في سياق محاولاتها للحد من تفشي وباء كوفيد-19.
سفينة 2

سفينة ألمانية تغادر أستراليا عقب انتهاء حجرها الصحي

غادرت سفينة سياحية ألمانية، اليوم السبت، أستراليا، بعد خضوعها للحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد على متنها قبالة ولاية أستراليا الغربية لمدة 14 يومًا، وشهدت سفينة "أرتانيا" المملوكة لشركة "فونيكس رايزن" الألمانية للرحلات البحرية انتشارًا واسعًا للوباء على متنها ومواجهة مع سلطات أستراليا الغربية بعد رفضها المغادرة، وغادرت السفينة رصيف الميناء في فريمانتل، جنوب بيرث، حيث كانت راسية في الأسبوعين الماضيين، متوجهة إلى ألمانيا بعد الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش، حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية الأسترالية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
حريق في حي فلبيني فقير

حريق في حي فلبيني فقير يشرد مئات الأشخاص

ذكر مسؤولو الشرطة والإطفاء في الفلبين، أن حريقا شب في منطقة فقيرة في العاصمة الفلبينية مانيلا، اليوم السبت، ما أسفر عن تشرد نحو 2500 شخص، وقال مكتب الحماية من الحرائق، إن الحريق ظل متأججا لأكثر من ساعتين في مقاطعة توندو الفقيرة في مدينة مانيلا، ما أسفر عن تدمير نحو 200 منزل، ما أثر على 500 أسرة. وفر السكان بممتلكاتهم إلى طريق قريب فيما حاول رجال الإطفاء إخماد الحريق، كما أرسل سلاح الجو الفلبيني مروحيات لصب المياه على المنطقة للمساعدة في إخماد الحريق.
جوزيبي-كونتي

إيطاليا تنتصر على «كورونا» مفي ناطق الجنوب الفقيرة

أعلن مسؤولو الصحة في إيطاليا تحقيق انتصار في مواجهة فيروس كورونا في المناطق الفقيرة بجنوب البلاد الذي كان أقل استعدادا وتجهيزا لمكافحة الوباء مقارنة بمناطق الشمال الغنية. وحذر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قبل 6 أسابيع من أن قدرة ايطاليا على مواجهة انتشار الفيروس تعتمد بشكل كبير على حصر الوباء في بؤرة تفشيه بميلانو. وأدى الوباء إلى وفاة 22 ألفا و745 شخصا إيطاليا التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة، وكانت من أكثر الدول تضررا في العالم جراء الفيروس، لكنها لا تزال تعتبر نفسها محظوظة نسبيا لأن الوباء تفشى بمناطق حول ميلانو.
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

مصر تتخطى 3 آلاف إصابة بكورونا.. وتسجيل 19 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم السبت عن خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافيًا.
كورونا

نيويورك تسجل أقل حصيلة وفيات بكورونا خلال شهر أبريل

أعلن أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك، اليوم السبت، تسجيل 540 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية وأكد كومو في مؤتمر صحفي، أن ولاية نيويورك تشهد تراجعًا في عدد الوفيات بواقع 90 حالة، حيث سجلت أمس 630 حالة فاة جديدة بكورنا، وهي أقل حصيلة شهدتها نيويورك منذ بداية شهر أبريل. وأضاف كومو أن عدد الأشخاص الذي يخضعون للعلاج في مستشفيات الولاية انخفض من 17316 إلى 16967، لافتا إلى أن عدد المرضى الجدد في المستشفيات يبقى عند معدل 2000 حالة يوميا.
كورونا والحجر الصحي (8)

بريطانيا تسجل 888 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، تسجيل 888 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدة أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في بريطانيا وصل إلى 15464 حالة. وأضافت وزارة الصحة البريطانية، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 114 ألفا و217 حالة بعد تسجيل 5525 إصابة جديدة بالفيروس. وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت تمديد إجراءات الحجر المتخذة في 23 مارس "لثلاثة اسابيع على الأقل"، في سياق محاولاتها للحد من تفشي وباء كوفيد-19.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: تسجيل 145 إصابة جديدة بكورونا.. و11 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا.
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