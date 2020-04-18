كورونا يصيب 20 شخصا بالقصر الرئاسي في أفغانستان

تحرير:هالة صقر ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٠١ م

كورونا

قالت مصادر حكومية في أفغانستان اليوم السبت، إن 20 موظفا على الأقل في القصر الرئاسي ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مما دفع الرئيس أشرف غني إلى التواصل مع أغلب فريقه رقميا. وبحسب ما نشرته "وكالة رويترز"، ذكر مسؤول بارز في قطاع الصحة أن وثيقة ملوثة أرسلت إلى مكتب داخل القصر من إدارة حكومية أخرى وهذه هي الطريقة التي أصيب بها الموظفون بالعدوى، لافتا إلى أن بعض الموظفين كانوا لا يزالون يعملون في مكاتبهم عندما ظهرت نتائج الفحوص وتم وضعهم هم وأسرهم في الحجر الصحي مشيرا إلى أن العدد قد يكون أكبر.

وقال مصدر حكومي لـ"رويترز"، إن غني، الذي قال في السابق إنه يعاني من مشكلات صحية في المعدة، حد من التواصل مع موظفيه ويعقد أغلب الاجتماعات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ولم يلتق شخصيا سوى بعدد محدود من دائرته المقربة. هذا ويذكر أن أفغانستان سجلت حتى اليوم السبت 933 حالة إصابة مؤكدة بالمرض. وتعاني البلاد من