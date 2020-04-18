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مصر تتخطى 3 آلاف إصابة بكورونا.. وتسجيل 19 وفاة جديدة

تحرير:هالة صقر ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:١٠ م
هالة زايد
هالة زايد
أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم السبت عن خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 188 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة. وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا
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مستشفى بنها الجامعي

بعد إخلاء قسم الأطفال.. كواليس إصابة 3 أطباء بكورونا في «بنها الجامعي»

قررت إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، إخلاء قسم الأطفال الداخلي بمستشفى بنها، مؤقتا، لمدة يومين، لإجراء عمليات التعقيم والتطهير، بعد اكتشاف إصابة 3 أطباء بكورونا، مشيرة إلى أن الأطباء شعروا بتعب وضيق في التنفس وارتفاع شديد في درجة الحرارة، وتم عمل التحاليل اللازمة لهم، وتبين إيجابية الحالات بالفيروس المستجد، وعلى الفور تم عمل حصر لجميع المخالطين للحالات داخل المستشفى من تمريض وعمال وموظفين، وكذلك الأطباء على مستوى الأقسام، لإجراء تحاليل واشعة مقطعية لهم للإطمئنان عليهم.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

«تشريعية النواب»: لن نمرر بعد اليوم أي مادة بها شبهة عدم الدستورية

حالة من الجدل فرضت نفسها على اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم السبت، أثناء مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1985، بسبب تمسك ممثل وزارة العدل بتعديل المادة رقم 7، بشأن تشكيل المحاكم الاستثنئية بعد رفض اللجنة، قائلا: "نحن نحمى حق الإنسان فى حياته واستمرارها، وقوات الأمن تعمل على ذلك، لكن فى حالة زيادة العبء فمن المنطقى أن يكون هناك قاضى عسكرى فى ظرف استثنائى.
اللواء-عبد-الحميد-الهجان-محافظ-قنا‎

بعد معاينة الزراعة..خفافيش القليوبية من أكلة الفاكهة

نجحت اللجنة التي أرسلتها وزراة الزراعة اليوم السبت، لمعاينة منزل مسكون بالخفافيش بقرية الحزانية بشبين القناطر، في القضاء على الخفافيش المتواجدة بالمكان. أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن اللجنة توصلت إلى أن المنزل المهجور والمكون من خمسة طوابق، عبارة عن بدروم وأرضى وثلاثة طوابق، وتبين من المعاينة وجود أعداد من الخفافيش التي تنتمي إلى فصيلة أكلة الفاكهة، ومتمركزة فى الطابقين الثاني والثالث، فقررت اللجنة التعامل مع الأمر بشكل علمي.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-غياب-الاعضاء

شبهة وجدل حاد.. لماذا رفضت «تشريعية النواب» تعديل المادة 7 من قانون الطوارئ؟

ناقشت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة نبيل الجمل وكيل اللجنة، التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1985، والتي انتهت إلى الموافقة على تعديل بعض الأحكام، ورفضت خلال اجتماعها اليوم السبت، تعديل المادة رقم 7 من مشروع القانون لوجود شبهة عدم دستورية، ودارت حول تعديلها مناقشات حادة، إذ تمسك ممثل وزارة العدل بتعديل المادة كما جاءت في مشروع الحكومة، قائلا: "نحن نحمي حق الإنسان في حياته واستمرارها، وقوات الأمن تعمل على ذلك، لكن فى حالة زيادة العبء فمن المنطقي أن يكون هناك قاضٍ عسكري في ظرف استثنائي".
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كورونا والحجر الصحي (15)

كورونا يصيب 20 شخصا بالقصر الرئاسي في أفغانستان

قالت مصادر حكومية في أفغانستان اليوم السبت، إن 20 موظفا على الأقل في القصر الرئاسي ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مما دفع الرئيس أشرف غني إلى التواصل مع أغلب فريقه رقميا. وبحسب ما نشرته "وكالة رويترز"، ذكر مسؤول بارز في قطاع الصحة أن وثيقة ملوثة أرسلت إلى مكتب داخل القصر من إدارة حكومية أخرى وهذه هي الطريقة التي أصيب بها الموظفون بالعدوى، لافتا إلى أن بعض الموظفين كانوا لا يزالون يعملون في مكاتبهم عندما ظهرت نتائج الفحوص وتم وضعهم هم وأسرهم في الحجر الصحي مشيرا إلى أن العدد قد يكون أكبر.
كورونا

نيويورك تسجل أقل حصيلة وفيات بكورونا خلال شهر أبريل

أعلن أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك، اليوم السبت، تسجيل 540 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية وأكد كومو في مؤتمر صحفي، أن ولاية نيويورك تشهد تراجعًا في عدد الوفيات بواقع 90 حالة، حيث سجلت أمس 630 حالة فاة جديدة بكورنا، وهي أقل حصيلة شهدتها نيويورك منذ بداية شهر أبريل. وأضاف كومو أن عدد الأشخاص الذي يخضعون للعلاج في مستشفيات الولاية انخفض من 17316 إلى 16967، لافتا إلى أن عدد المرضى الجدد في المستشفيات يبقى عند معدل 2000 حالة يوميا.
كورونا والحجر الصحي (8)

بريطانيا تسجل 888 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، تسجيل 888 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدة أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في بريطانيا وصل إلى 15464 حالة. وأضافت وزارة الصحة البريطانية، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 114 ألفا و217 حالة بعد تسجيل 5525 إصابة جديدة بالفيروس. وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت تمديد إجراءات الحجر المتخذة في 23 مارس "لثلاثة اسابيع على الأقل"، في سياق محاولاتها للحد من تفشي وباء كوفيد-19.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: تسجيل 145 إصابة جديدة بكورونا.. و11 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا.
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