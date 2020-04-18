دراسة صينية: 15% من قطط ووهان مصابة بفيروس كورونا

تحرير:هالة صقر ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٦ م

قطط وكلاب

مع بداية شهر أبريل أعلن أطباء بيطريون صينيون، اكتشافهم أن 15% من القطط المشردة وفى المأوى بمدينة ووهان -أول بؤرة وباء فى العالم-، مصابة بفيروس كورونا المستجد، وبحسب دراسة نشرتها المكتبة الإلكترونية "بيو ويفكس"، اختبر البيطريون عينات الدم المأخوذة من 102 قطة بعد تفشى الفيروس فى المدينة، و39 قطة قبل تفشى المرض.

وأكدت نتائج الدراسة أنه قبل انتشار كورونا، لم تكن الحيوانات مصابة بالمرض، لكنها أصيبت بعد تفشى الفيروس، موضحة أن هناك 15 قطة مصابة من أصل 102 قطة أجريت عليهم الدراسة. وفى 27 مارس الماضى، تم تسجيل أول حالة لانتقال الفيروس من رجل إلى قط فى بلجيكا، وفى الوقت نفسه، وجد علماء الأحياء الصينيون، أن القطط لا