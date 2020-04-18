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دراسة صينية: 15% من قطط ووهان مصابة بفيروس كورونا

تحرير:هالة صقر ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٦ م
قطط وكلاب
قطط وكلاب
مع بداية شهر أبريل أعلن أطباء بيطريون صينيون، اكتشافهم أن 15% من القطط المشردة وفى المأوى بمدينة ووهان -أول بؤرة وباء فى العالم-، مصابة بفيروس كورونا المستجد، وبحسب دراسة نشرتها المكتبة الإلكترونية "بيو ويفكس"، اختبر البيطريون عينات الدم المأخوذة من 102 قطة بعد تفشى الفيروس فى المدينة، و39 قطة قبل تفشى المرض.
وأكدت نتائج الدراسة أنه قبل انتشار كورونا، لم تكن الحيوانات مصابة بالمرض، لكنها أصيبت بعد تفشى الفيروس، موضحة أن هناك 15 قطة مصابة من أصل 102 قطة أجريت عليهم الدراسة. وفى 27 مارس الماضى، تم تسجيل أول حالة لانتقال الفيروس من رجل إلى قط فى بلجيكا، وفى الوقت نفسه، وجد علماء الأحياء الصينيون، أن القطط لا
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الشرطة-الالمانية

ألمانيا تجهز 32 ألف جندي لدعم كبح فيروس كورونا

جهز الجيش الألماني أكثر من 32 ألف جندي لدعم الولايات والبلديات في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بحسب "روسيا اليوم". وجاء في ورقة مقدمة لقيادة وزارة الدفاع، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها، أن وحدة مهمة "مساعدة كورونا" تضم أكثر من 17 ألف رجل وامرأة من الخدمة الطبية التابعة للقوات المسلحة. وخصص الجيش 820 سريرا في مستشفياته الخمسة لتقديم الرعاية العادية لمرضى كوفيد-19، منها 48 سريرا مشغولا (حتى يوم الأربعاء الماضي)، كما خصص الجيش 159 سريرا للرعاية المركزة، منها 23 سريرا مشغولا بمرضى كورونا وقرابة 100 سرير خال.
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بريطانيا تبدأ إنتاج لقاح ضد كورونا دون تجارب سريرية

قال أدريان هيل مدير معهد جينر في أكسفورد، إن بريطانيا ستباشر في الأسبوع المقبل، إنتاج نوع جديد من لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، رغم أنه لم يمر بعد بمرحلة الاختبارات السريرية. وأضاف هيل، أن الهدف من هذه الخطوة هو إنتاج مليون جرعة من اللقاح بحلول شهر سبتمبر، والبدء في استخدامه إذا ثبتت فعاليته. وتابع هيل القول: "جنبا إلى جنب مع استمرار الاختبارات، يجب أن نبدأ الإنتاج مع خطر احتمال فشل الاختبارات، وبالتالي لن يرغب أحد باستخدام الجرعات التي تم إنتاجها. نأمل أن تكون حوالي مليون جرعة جاهزة بحلول سبتمبر". وقدر هيل، فرص نجاح اللقاح الجديد في حدود 80%.
كورونا والحجر الصحي (8)

إصابات كورونا حول العالم يتخطى 2 مليون و300 ألف

تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، اليوم السبت، حاجز 2 مليون و300 ألف إصابة، فيما عدد الوفيات حاجز 150 ألف حالة وفاة. وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، مازالت أمريكا تحتل المركز الأول في عدد الإصابات بواقع 728 ألف و 293 إصابة، وارتفع عدد الوفيات إلى 38244 حالة. وتأتي أسبانيا في المرتبة الثانية بعدد إصابات بلغ 191 ألف و726 إصابة، وعدد وفيات 20043 حالة، تليها إيطاليا بعدد إصابات 175 ألف 925و حالة، وعدد وفيات 23227 حالة وتأتي فرنسا في المرتبة الرابعة، بعدد إصابات 151 ألف و793 إصابة، وعدد وفيات 19323 حالة.
كورونا والحجر الصحي (15)

كورونا يصيب 20 شخصا بالقصر الرئاسي في أفغانستان

قالت مصادر حكومية في أفغانستان اليوم السبت، إن 20 موظفا على الأقل في القصر الرئاسي ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مما دفع الرئيس أشرف غني إلى التواصل مع أغلب فريقه رقميا. وبحسب ما نشرته "وكالة رويترز"، ذكر مسؤول بارز في قطاع الصحة أن وثيقة ملوثة أرسلت إلى مكتب داخل القصر من إدارة حكومية أخرى وهذه هي الطريقة التي أصيب بها الموظفون بالعدوى، لافتا إلى أن بعض الموظفين كانوا لا يزالون يعملون في مكاتبهم عندما ظهرت نتائج الفحوص وتم وضعهم هم وأسرهم في الحجر الصحي مشيرا إلى أن العدد قد يكون أكبر.
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كورونا والحجر الصحي (15)

كورونا يصيب 20 شخصا بالقصر الرئاسي في أفغانستان

قالت مصادر حكومية في أفغانستان اليوم السبت، إن 20 موظفا على الأقل في القصر الرئاسي ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مما دفع الرئيس أشرف غني إلى التواصل مع أغلب فريقه رقميا. وبحسب ما نشرته "وكالة رويترز"، ذكر مسؤول بارز في قطاع الصحة أن وثيقة ملوثة أرسلت إلى مكتب داخل القصر من إدارة حكومية أخرى وهذه هي الطريقة التي أصيب بها الموظفون بالعدوى، لافتا إلى أن بعض الموظفين كانوا لا يزالون يعملون في مكاتبهم عندما ظهرت نتائج الفحوص وتم وضعهم هم وأسرهم في الحجر الصحي مشيرا إلى أن العدد قد يكون أكبر.
كورونا والحجر الصحي (9)

دعما للجيش الأبيض..100 ألف جنيه لأسرة الطبيب المتوفي

قرر اتحاد نقابات المهن الطبية، صرف 50 ألف جنيه دعما لأسرة كل طبيب "بشري – أسنان – صيدلي– بيطري" يستشهد بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية، و20 ألف جنيه لكل طبيب "بشري، أسنان، صيدلي، بيطري" يصاب بالفيروس، وذلك بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية ويتم حجزه بإحدى مستشفيات العزل.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: تسجيل 145 إصابة جديدة بكورونا.. و11 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا.
العالم يحارب كورونا

إيطاليا تسجل 4694 إصابة جديدة بكورونا و619 وفاة

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، تسجيل 4694 إصابة جديدة، مؤكدة ارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 152271، وتسجيل 619 وفاة والإجمالي يصل إلى 19468. وأعلن رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، أمس الجمعة، قرار حكومته بتمديد إجراءات العزل العام في جميع أنحاء البلاد لاحتواء فيروس كورونا حتى الثالث من مايو المقبل، لافتا أنه من المقرر السماح لمتاجر قليلة بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من 14 أبريل الجاري، قائلا: «هذا قرار صعب لكنه ضروري وأتحمل عنه المسؤولية السياسية كاملة».
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