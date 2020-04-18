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الصحة العالمية: لا دليل على انتقال كورونا من الحيوانات الأليفة

تحرير:هالة صقر ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٥ م
قطط وكلاب
قطط وكلاب
فى البداية نفت منظمة الصحة العالمية ما تم تداوله حول نقل الكلاب والقطط فيروس كورونا للبشر، إذ قالت الشهر الماضى، "إنه حتى الآن لا يوجد دليل على أن الحيوانات، مثل الكلاب أو القطط يمكن أن تصاب بالفيروس المستجد، ولم تسجل حالات بشرية أصيبت نتيجة عدوى من حيوان أليف".
«ضحايا مثلنا».. الصحة العالمية تنفى ثم تعيد النظر وتقدم نصائح لكن لتجنب القلق قدمت المنظمة نصائح لأصحاب الحيوانات الأليفة المصابين أو المعرضين للإصابة بالفيروس التاجى المستجد، لتجنب الاتصال الوثيق بحيواناتهم الأليفة، وتولية عضو آخر فى الرعاية المنزلية للحيوانات، حتى لا ينقلوا هم عدوى الفيروس
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لأول مرة.. قداس عيد القيامة «أون لاين» بأسيوط (صور)

بعد منع التجمعات والصلوات داخل دور العبادة، لجأ الأب يوحنا فوزي، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مار يوحنا بولس الثاني، بقرية العزية لتابعة لمركز منفلط بأسيوط، إلى إقامة قداس عيد القيامة المجيد "أون لاين" عبر الإنترنت، بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المتمثلة في حظر التجوال منذ الساعة 8 مساءً وحتى والسادسة صباحًا.
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تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، توفير السلع التموينية والمستلزمات الصحية التي تم إدخالها اليوم للأسر التي تخضع للحجر الصحي المنزلي في قرية "ميت بدر حلاوة" التابعة لمركز سمنود.
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انتقادات حادة لتسريح الحيوانات الأليفة في مصر

"كل ما يثار عن نقل عدوى «كوفيد 19» من الحيوان إلى الإنسان إشاعات مغرضة، وثبت عدم صحتها" بهذه الكلمات استهلت دينا ذو الفقار المدافعة عن حقوق الحيوان والحياة البرية، حديثها مع "التحرير"، مشيرة إلى أنه بعد الإعلان عن حالتين فى بلجيكا وهونغ كونغ، تم عمل تحاليل للحيوانات هناك بعد إصابتهم من أصحابهم المصابين بالفيروس، وأثبتت النتائج أن نسبة الفيروس ضعيفة فى أول تحليل، وبعد ذلك ثبت سلبية التحاليل فى المرة الثانية، موضحة أن الحيوان لا تظهر عليه أعراض ولا ينقل المرض، وأن القط شفى من الفيروس دون دواء فى حين أنه ينتقل من الإنسان إلى الإنسان يوميا.
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بعد إخلاء قسم الأطفال.. كواليس إصابة 3 أطباء بكورونا في «بنها الجامعي»

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قطه-كلب

انتقادات حادة لتسريح الحيوانات الأليفة في مصر

"كل ما يثار عن نقل عدوى «كوفيد 19» من الحيوان إلى الإنسان إشاعات مغرضة، وثبت عدم صحتها" بهذه الكلمات استهلت دينا ذو الفقار المدافعة عن حقوق الحيوان والحياة البرية، حديثها مع "التحرير"، مشيرة إلى أنه بعد الإعلان عن حالتين فى بلجيكا وهونغ كونغ، تم عمل تحاليل للحيوانات هناك بعد إصابتهم من أصحابهم المصابين بالفيروس، وأثبتت النتائج أن نسبة الفيروس ضعيفة فى أول تحليل، وبعد ذلك ثبت سلبية التحاليل فى المرة الثانية، موضحة أن الحيوان لا تظهر عليه أعراض ولا ينقل المرض، وأن القط شفى من الفيروس دون دواء فى حين أنه ينتقل من الإنسان إلى الإنسان يوميا.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

زايد: الكشف السريع على الفرق الطبية قبل مغادرة العزل

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء، مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 4 مستشفيات للعزل، وهم: " أبو خليفة، العجمي، 15 مايو ومستشفى العجوزة"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى. ووجهت الوزيرة بإجراء تحاليل الكاشف السريع لكافة الفرق الطبية قبل مغادرة مستشفيات العزل، كما سيتم إخضاعهم للتحاليل أيضًا قبل العودة لاستكمال العمل مرة أخرى في المستشفيات.
وزير-التعليم-العالي-خالد-عبد-الغفار

وزير التعليم العالي: 7 أبحاث في مرحلة التجارب السريرية لمواجهة كورونا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أن المركز القومي للبحوث يعمل على مواجهة الفيروس عبر عدة تحركات، تتمثل في ترصد الفيروس فى الحياة البرية، وعمل مسح للعقاقير المكتشفة، وتطوير أطقم التشخيص، وتسلسل الحمض النووي، فضلا عن اختبار دور بعض اللقاحات في التحكم فى الفيروس. وكشف الوزير، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة عين شمس وافقت على 7 أبحاث فى مرحلة التجارب السريرية.
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طلب إحاطة بالبرلمان ضد تكدس أسواق العتبة والموسكي

قدم جون طلعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، طلب إحاطة، اليوم الثلاثاء، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارتي الداخلية والتنمية المحلية، لاتخاذ موقف لمواجهة تكدس الأسواق في عدد من المناطق على مستوى الجمهورية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا إن حالة التكدس التي تشهدها الأسواق هذه الأيام في عدد من المناطق مثل العتبة والموسكي وغيرها أصبحت تمثل خطرا بصورة يصعب السيطرة عليها، محذرا من أن تتسبب حالة التكدس في عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا.
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