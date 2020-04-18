الصحة العالمية: لا دليل على انتقال كورونا من الحيوانات الأليفة

تحرير:هالة صقر ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٥ م

قطط وكلاب

فى البداية نفت منظمة الصحة العالمية ما تم تداوله حول نقل الكلاب والقطط فيروس كورونا للبشر، إذ قالت الشهر الماضى، "إنه حتى الآن لا يوجد دليل على أن الحيوانات، مثل الكلاب أو القطط يمكن أن تصاب بالفيروس المستجد، ولم تسجل حالات بشرية أصيبت نتيجة عدوى من حيوان أليف".

«ضحايا مثلنا».. الصحة العالمية تنفى ثم تعيد النظر وتقدم نصائح لكن لتجنب القلق قدمت المنظمة نصائح لأصحاب الحيوانات الأليفة المصابين أو المعرضين للإصابة بالفيروس التاجى المستجد، لتجنب الاتصال الوثيق بحيواناتهم الأليفة، وتولية عضو آخر فى الرعاية المنزلية للحيوانات، حتى لا ينقلوا هم عدوى الفيروس