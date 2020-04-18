انتقادات حادة لتسريح الحيوانات الأليفة في مصر

تحرير:هالة صقر ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠١ م

قطط وكلاب

"كل ما يثار عن نقل عدوى «كوفيد 19» من الحيوان إلى الإنسان إشاعات مغرضة، وثبت عدم صحتها" بهذه الكلمات استهلت دينا ذو الفقار المدافعة عن حقوق الحيوان والحياة البرية، حديثها مع "التحرير"، مشيرة إلى أنه بعد الإعلان عن حالتين فى بلجيكا وهونغ كونغ، تم عمل تحاليل للحيوانات هناك بعد إصابتهم من أصحابهم المصابين بالفيروس، وأثبتت النتائج أن نسبة الفيروس ضعيفة فى أول تحليل، وبعد ذلك ثبت سلبية التحاليل فى المرة الثانية، موضحة أن الحيوان لا تظهر عليه أعراض ولا ينقل المرض، وأن القط شفى من الفيروس دون دواء فى حين أنه ينتقل من الإنسان إلى الإنسان يوميا.

نشطاء الرفق بالحيوان: على القطط أن تخاف من البشر.. وليس العكس محاولات جبارة لاحتواء الكلاب المطرودة.. لكن الأموال لا تكفى وتوضح "ذو الفقار" أن عددا كبيرا من المواطنين تخلصوا من القطط والكلاب وتركوهم فى الشوارع خوفا من المرض، رغم أن الحالات التى ظهرت، ثبت أن الإنسان هو الذى نقل فيها المرض للحيوان،