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انتقادات حادة لتسريح الحيوانات الأليفة في مصر

تحرير:هالة صقر ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠١ م
قطط وكلاب
قطط وكلاب
"كل ما يثار عن نقل عدوى «كوفيد 19» من الحيوان إلى الإنسان إشاعات مغرضة، وثبت عدم صحتها" بهذه الكلمات استهلت دينا ذو الفقار المدافعة عن حقوق الحيوان والحياة البرية، حديثها مع "التحرير"، مشيرة إلى أنه بعد الإعلان عن حالتين فى بلجيكا وهونغ كونغ، تم عمل تحاليل للحيوانات هناك بعد إصابتهم من أصحابهم المصابين بالفيروس، وأثبتت النتائج أن نسبة الفيروس ضعيفة فى أول تحليل، وبعد ذلك ثبت سلبية التحاليل فى المرة الثانية، موضحة أن الحيوان لا تظهر عليه أعراض ولا ينقل المرض، وأن القط شفى من الفيروس دون دواء فى حين أنه ينتقل من الإنسان إلى الإنسان يوميا.
نشطاء الرفق بالحيوان: على القطط أن تخاف من البشر.. وليس العكس محاولات جبارة لاحتواء الكلاب المطرودة.. لكن الأموال لا تكفى وتوضح "ذو الفقار" أن عددا كبيرا من المواطنين تخلصوا من القطط والكلاب وتركوهم فى الشوارع خوفا من المرض، رغم أن الحالات التى ظهرت، ثبت أن الإنسان هو الذى نقل فيها المرض للحيوان،
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قداس العيد1

لأول مرة.. قداس عيد القيامة «أون لاين» بأسيوط (صور)

بعد منع التجمعات والصلوات داخل دور العبادة، لجأ الأب يوحنا فوزي، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مار يوحنا بولس الثاني، بقرية العزية لتابعة لمركز منفلط بأسيوط، إلى إقامة قداس عيد القيامة المجيد "أون لاين" عبر الإنترنت، بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المتمثلة في حظر التجوال منذ الساعة 8 مساءً وحتى والسادسة صباحًا.
سلع-غذائية

محافظ الغربية: صرف 18.5 طن سلع غذائية لأهالي ميت بدر حلاوة

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، توفير السلع التموينية والمستلزمات الصحية التي تم إدخالها اليوم للأسر التي تخضع للحجر الصحي المنزلي في قرية "ميت بدر حلاوة" التابعة لمركز سمنود.
كلاب-وقطط

الصحة العالمية: لا دليل على انتقال كورونا من الحيوانات الأليفة

فى البداية نفت منظمة الصحة العالمية ما تم تداوله حول نقل الكلاب والقطط فيروس كورونا للبشر، إذ قالت الشهر الماضى، "إنه حتى الآن لا يوجد دليل على أن الحيوانات، مثل الكلاب أو القطط يمكن أن تصاب بالفيروس المستجد، ولم تسجل حالات بشرية أصيبت نتيجة عدوى من حيوان أليف".
مستشفى بنها الجامعي

بعد إخلاء قسم الأطفال.. كواليس إصابة 3 أطباء بكورونا في «بنها الجامعي»

قررت إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، إخلاء قسم الأطفال الداخلي بمستشفى بنها، مؤقتا، لمدة يومين، لإجراء عمليات التعقيم والتطهير، بعد اكتشاف إصابة 3 أطباء بكورونا، مشيرة إلى أن الأطباء شعروا بتعب وضيق في التنفس وارتفاع شديد في درجة الحرارة، وتم عمل التحاليل اللازمة لهم، وتبين إيجابية الحالات بالفيروس المستجد، وعلى الفور تم عمل حصر لجميع المخالطين للحالات داخل المستشفى من تمريض وعمال وموظفين، وكذلك الأطباء على مستوى الأقسام، لإجراء تحاليل واشعة مقطعية لهم للإطمئنان عليهم.
اقرأ المزيد من الأخبار
كلاب-وقطط

الصحة العالمية: لا دليل على انتقال كورونا من الحيوانات الأليفة

فى البداية نفت منظمة الصحة العالمية ما تم تداوله حول نقل الكلاب والقطط فيروس كورونا للبشر، إذ قالت الشهر الماضى، "إنه حتى الآن لا يوجد دليل على أن الحيوانات، مثل الكلاب أو القطط يمكن أن تصاب بالفيروس المستجد، ولم تسجل حالات بشرية أصيبت نتيجة عدوى من حيوان أليف".
كورونا والحجر الصحي (9)

10525 إصابة و96 وفاة حصيلة ضحايا كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 96 حالة، مؤكدة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة وصل إلى 10 آلاف و525 حالة. وأوضحت الوزارة في بيان، أن من بين الإصابات هناك 180 حالتهم حرجة، و 153حالتهم متوسطة، وحالة الـ8 آلاف و838 الآخرين بسيطة، لافتة إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 1258 حالة. وأضافت الوزراة أن هناك 722 من المصابين يخضعون للعلاج فى المستشفيات، و6 آلاف و713 في منازلهم، و1044 حالة فى فنادق مخصصة.
علاج-كورونا

مصر تستقبل شحنة مستلزمات طبية من الصين

استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، شحنة مستلزمات طبية كانت قد تعاقد عليها إحدى الشركات الخاصة في الصين لصالح وزارة الصحة، كمساهمة في توفير المستلزمات الطبية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، دعما للحكومة في حربها ضد الفيروس. كان القنصل الصيني العام في الإسكندرية، «جاو ليينج»، قد أرسل مساء اليوم، خطابا لرئيس نادي قضاة الإسكندرية المستشار عبدالعزيز أبو عيانة، رئيس محكمة الجنايات، لموقف نادي القضاة الإسكندرية وتضامن كبير مع الصين على خلفية أزمة القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في الإسكندرية.
أول-صلاة-تراويح-من-جامع-عمرو-بن-العاص‎ (8)

وزير الأوقاف: لا مجال لصلاة الجمع والتراويح بالمساجد

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، أن ما ينطبق على صلاة التراويح هو ما ينطبق على سائر صلاة الجمع والجماعة، لافتا أن عودتها متوقفة على زوال علة تعليقها، موضحا في بيان له، أنه لا مجال لصلاة الجمع والجماعات أو التراويح بالمساجد أو محيطها ما لم تزل علة غلق المساجد وتعليق الجمع والجماعات بها، وهي فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بإنهاء تصاريح وخدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله.
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