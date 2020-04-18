هنادي مهنا تروج لمسلسل «خيانة عهد»

تحرير:محمد أبو زيد ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٠ م

يسرا

روجت الفنانة هنادي مهني لمسلسل"خيانة عهد"، المقرر عرضه رمضان المقبل، ونشرت"مهنا" على حسابها عبر إنستجرام، برومو المسلسل وعلقت قائلة: "خيانة عهد رمضان 2020 ان شاء الله". والمسلسل من بطولة يسرا، ويشارك فيه كلا من: حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، وهنادي مهنا، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ووليد أبو المجد، والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب، ويعرض على شاشة الحياة، ويغني المطرب مصطفي حجاج أغنية التتر.

وتعود يسرا للدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضي بمسلسل "خيانة عهد" قبل أن يتم تغييره بديلا عن "دهب عيرة". وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول صاحبة مصنع ملابس تحاول في حل مشكلات أشقائها "حلا شيحة" و"خالد سرحان"، وتنغمس في شغلها لتهمل رعاية نجلها الطالب الجامعي "خالد أنور"، الذي يتحول إلى مدمن