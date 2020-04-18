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هنادي مهنا تروج لمسلسل «خيانة عهد»

تحرير:محمد أبو زيد ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٠ م
يسرا
يسرا
روجت الفنانة هنادي مهني لمسلسل"خيانة عهد"، المقرر عرضه رمضان المقبل، ونشرت"مهنا" على حسابها عبر إنستجرام، برومو المسلسل وعلقت قائلة: "خيانة عهد رمضان 2020 ان شاء الله". والمسلسل من بطولة يسرا، ويشارك فيه كلا من: حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، وهنادي مهنا، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ووليد أبو المجد، والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب، ويعرض على شاشة الحياة، ويغني المطرب مصطفي حجاج أغنية التتر.
وتعود يسرا للدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضي بمسلسل "خيانة عهد" قبل أن يتم تغييره بديلا عن "دهب عيرة". وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول صاحبة مصنع ملابس تحاول في حل مشكلات أشقائها "حلا شيحة" و"خالد سرحان"، وتنغمس في شغلها لتهمل رعاية نجلها الطالب الجامعي "خالد أنور"، الذي يتحول إلى مدمن
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طرح البوستر النهائي لمسلسل «لما كنا صغيرين» بعد غضب النبوي

طرحت شركة" أرت ميكرز" المنتجة لمسلسل "لما كنا صغيرين" البوستر الدعائي والنهائي يظهر في مقدمته النجمين محمود حميدة وخالد النبوي، وفي الخلف تقف الفنانة ريهام حجاج، ونسرين أمين، ومحمود حجازي، وكريم قاسم، ونبيل عيسي، ومن المقرر عرضه على التليفزيون المصري، وقنوات الحياة وDmc. وشاركت الفنانة نسرين أمين، البوستر الدعائي للمسلسل على حسابها عبر انستجرام"، وعلقت على البوستر قائلة:"مسلسل لما كنا صغيرين في رمضان 2020.
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لأول مرة.. عمرو دياب يروج لمسلسل «لعبة النسيان»

يستعد جميع الفنانين الآن للانتهاء من تصوير مسلسلات رمضان، من بينها مسلسل "الفتوة" من بطولة النجم ياسر جلال، إذ وضح القائمون على العمل، أنه تبقى ما يقرب من 7 أيام على الانتهاء من المشاهد، أما مسلسل "لعبة النسيان" للنجمة دينا الشربيني، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، يقترب أيضا من انتهاء التصوير، ويحاول عمرو دياب الترويج للمسلسل، من خلال نشر مقطع فيديو، يتضمن الموسيقى التصويرية للمسلسل، لكن دون أن يكشف اسم العمل، فمن الواضح أنه يجهز مفاجأة للجمهور.
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فنانون ونقاد ينعون وفاة الكاتبة «ناهد عز العرب»

توفيت اليوم الجمعة، الناقدة والكاتبة الصحفية ناهد عز العرب، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون الأسبق، إذ تقدمت الإدارة العامة للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة بالعزاء لجموع المسرحيين في وفاة "عز العرب"، ونعى الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي وفاة الكاتبة ناهد عز العرب على صفحته عبر فيسبوك قائلا: «البقاء والدوام لله وحده بكل الحزن والأسى أنعي الصديقة الشاعرة والكاتبة ناهد عز العرب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الأسبق».
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بفانوس وهيكل عظمي.. طرح بوستر برنامج رامز مجنون رسمي

كشفت قناة MBC مصر عن البوستر الرسمي لبرنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال، على صفحتها عبر إنستجرام، إذ ظهر رامز جلال على البوستر ممسكا بصاعق كهربائي وفانوس ويقف خلف هيكل عظمي. تعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداع الضيف من خلاله، وتبدأ المذيعة "أروى" بالاتفاق مع "رامز" بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي إحدى الفقرات يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الصورة الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف.
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غادة عبد الرازق تروج لـ«سلطانة المعز»: تذيعه 4 قنوات

روجت الفنانة غادة عبد الرازق لمسلسلها "سلطانة المعز" والذي تخوض به السباق الرمضاني، ونشرت صورة لبوستر العمل على حسابها الرسمي عبر موقع "انستجرام"، كاشفة عن القنوات التي ستعرض المسلسل على شاشتها. وعلقت عبد الرازق على البوستر قائلة: "سلطانة المعز ان شاء الله 2020، قناة النهار مصر حصري، وقناة السعودية الأولى SBC حصري،وقناة العراق الأولى دجلة حصري، وقناة الأردن رؤيا حصري،وأتمنى إن المسلسل يعجبكم وربنا يديم علينا الصحة والستر علشان الأيام المفترجة اللي إحنا فيها بإذن الله".
يسرا

يسرا تنشر بوستر مسلسل «خيانة عهد»

نشرت الفنانة يسرا بوستر لمسلسلها "خيانة عهد" المقرر عرضه في رمضان على صفحتها عبر إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "مسلسل خيانة عهد رمضان 2020". المسلسل يشارك فيه كلا من: حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ووليد أبو المجد، والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب، ويعرض على شاشة الحياة. بعد غيابها عن الدراما الرمضانية العام الماضي تعود يسرا بمسلسل "خيانة عهد" قبل ان يتم تغييره بديلا عن "دهب عيرة".
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يوسف الشريف يتصدر «تريند يوتيوب» ببرومو «النهاية»

تصدر الفنان يوسف الشريف تريند موقع "يوتيوب" ببرومو مسلسله "النهاية" ويقترب البرومو من المليون مشاهدة منذ طرحه، أول من أمس الإثنين، والذي يخوض به "الشريف" ماراثون السباق الرمضاني 2020. مسلسل «النهاية»، فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، إنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولة العمل عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، ناهد السباعي، محمود الليثي، وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الخيال العلمي، إذ تدور أحداثه في عالم افتراضي عام 2121، ويعرض على قناتي «أون وأون دراما».
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