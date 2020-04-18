بعد إخلاء قسم الأطفال.. كواليس إصابة 3 أطباء بكورونا في «بنها الجامعي»

قررت إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، إخلاء قسم الأطفال الداخلي بمستشفى بنها، مؤقتا، لمدة يومين، لإجراء عمليات التعقيم والتطهير، بعد اكتشاف إصابة 3 أطباء بكورونا، مشيرة إلى أن الأطباء شعروا بتعب وضيق في التنفس وارتفاع شديد في درجة الحرارة، وتم عمل التحاليل اللازمة لهم، وتبين إيجابية الحالات بالفيروس المستجد، وعلى الفور تم عمل حصر لجميع المخالطين للحالات داخل المستشفى من تمريض وعمال وموظفين، وكذلك الأطباء على مستوى الأقسام، لإجراء تحاليل واشعة مقطعية لهم للإطمئنان عليهم.
حالة المخالطينأوضح الدكتور طارق عيسوي مدير عام مستشفى بنها الجامعي، أنه تم الاتصال بجميع المخالطين للأطباء المصابين، للاطمئنان عليهم، وحتى الآن لم تظهر اى أعراض على أحد منهم، مؤكدا أن الجامعة قامت بتعقيم وتطهير كامل للأقسام العلاجية وأماكن الأطباء، في اطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على
حالة المخالطين
أوضح الدكتور طارق عيسوي مدير عام مستشفى بنها الجامعي، أنه تم الاتصال بجميع المخالطين للأطباء المصابين، للاطمئنان عليهم، وحتى الآن لم تظهر اى أعراض على أحد منهم، مؤكدا أن الجامعة قامت بتعقيم وتطهير كامل للأقسام العلاجية وأماكن الأطباء، في اطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على العاملين والمترددين على المستشفى الجامعي.
اكتشاف الحالات
بدأت كواليس اكتشاف الحالات المصابة منذ يومين، بالاشتباه في 4 أطباء بقسم الأطفال بمستشفى بنها الجامعي، بعد ظهور الأعراض عليهم، وتم التعامل الفوري معهم، بإجراء الأشعة المقطعية وعمل التحاليل اللازمة بأخذ مسحة لفيروس كورونا، وأظهرت إيجابيه ثلاث إطباء وسلبية الطبيب الرابع، بحسب بيان صادر اليوم السبت عن المكتب الإعلامي لمستشفيات جامعة بنها.
وأشار البيان، إلى تحويل الأطباء الثلاثة إلى الحجر الصحى، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة للتصدى لانتشار العدوى، من حصر جميع المخالطين للحالات وعمل اشعه مقطعية وتحاليل لهم، وتعقيم وتطهير شامل لقسم الاطفال وحضانات الأطفال، وعنايات الأطفال، واستقبال النساء والتوليد والاستقبالات والطوارئ.
مصير المرضى
نقلت إدارة المستشفى، المرضى بقسم الأطفال إلى مكان بديل بمبنى الباطنة عقب ظهور 3 حالات إصابة بكورنا بين أطباء القسم، وأكد الدكتور عمرو الدخاخني، مدير مستشفى بنها الجامعي للشؤون العلاجية، أن الوضع آمن ومستقر داخل المستشفي، والعمل يسير بصورة طبيعية.
وقال الدخاخني، إنه فور التأكد من إيجابية حالات الأطباء، جرى عزلهم وتطهير القسم والاطمئنان على المخالطين فيه، وزيادة الإجراءات الإحترازية، وجرى نقل حالات المرضى إلى المكان البديل وتطهير المستشفي وتعقيمها بالكامل.
الوضع الوبائي
تخطى عدد الإصابات في مصر اليوم السبت، حاجز 3 آلاف حالة، إذ أعلنت وزراة الصحة في بيان رسمي، ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 3032 حالة من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، ووصول إجمالي الوفيات إلى 224 حالة.