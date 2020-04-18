بعد إخلاء قسم الأطفال.. كواليس إصابة 3 أطباء بكورونا في «بنها الجامعي»

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٢ م

مستشفى بنها الجامعي

قررت إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، إخلاء قسم الأطفال الداخلي بمستشفى بنها، مؤقتا، لمدة يومين، لإجراء عمليات التعقيم والتطهير، بعد اكتشاف إصابة 3 أطباء بكورونا، مشيرة إلى أن الأطباء شعروا بتعب وضيق في التنفس وارتفاع شديد في درجة الحرارة، وتم عمل التحاليل اللازمة لهم، وتبين إيجابية الحالات بالفيروس المستجد، وعلى الفور تم عمل حصر لجميع المخالطين للحالات داخل المستشفى من تمريض وعمال وموظفين، وكذلك الأطباء على مستوى الأقسام، لإجراء تحاليل واشعة مقطعية لهم للإطمئنان عليهم.

حالة المخالطينأوضح الدكتور طارق عيسوي مدير عام مستشفى بنها الجامعي، أنه تم الاتصال بجميع المخالطين للأطباء المصابين، للاطمئنان عليهم، وحتى الآن لم تظهر اى أعراض على أحد منهم، مؤكدا أن الجامعة قامت بتعقيم وتطهير كامل للأقسام العلاجية وأماكن الأطباء، في اطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على