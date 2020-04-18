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إصابات كورونا حول العالم يتخطى 2 مليون و300 ألف

تحرير:هالة صقر ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٣ م
كورونا
كورونا
تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، اليوم السبت، حاجز 2 مليون و300 ألف إصابة، فيما عدد الوفيات حاجز 150 ألف حالة وفاة. وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، مازالت أمريكا تحتل المركز الأول في عدد الإصابات بواقع 728 ألف و 293 إصابة، وارتفع عدد الوفيات إلى 38244 حالة. وتأتي أسبانيا في المرتبة الثانية بعدد إصابات بلغ 191 ألف و726 إصابة، وعدد وفيات 20043 حالة، تليها إيطاليا بعدد إصابات 175 ألف 925و حالة، وعدد وفيات 23227 حالة وتأتي فرنسا في المرتبة الرابعة، بعدد إصابات 151 ألف و793 إصابة، وعدد وفيات 19323 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، تسجيل 888 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدة أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في بريطانيا وصل إلى 15464 حالة. وأضافت وزارة الصحة البريطانية، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 114 ألفا و217 حالة بعد تسجيل
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الشرطة-الالمانية

ألمانيا تجهز 32 ألف جندي لدعم كبح فيروس كورونا

جهز الجيش الألماني أكثر من 32 ألف جندي لدعم الولايات والبلديات في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بحسب "روسيا اليوم". وجاء في ورقة مقدمة لقيادة وزارة الدفاع، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها، أن وحدة مهمة "مساعدة كورونا" تضم أكثر من 17 ألف رجل وامرأة من الخدمة الطبية التابعة للقوات المسلحة. وخصص الجيش 820 سريرا في مستشفياته الخمسة لتقديم الرعاية العادية لمرضى كوفيد-19، منها 48 سريرا مشغولا (حتى يوم الأربعاء الماضي)، كما خصص الجيش 159 سريرا للرعاية المركزة، منها 23 سريرا مشغولا بمرضى كورونا وقرابة 100 سرير خال.
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بريطانيا تبدأ إنتاج لقاح ضد كورونا دون تجارب سريرية

قال أدريان هيل مدير معهد جينر في أكسفورد، إن بريطانيا ستباشر في الأسبوع المقبل، إنتاج نوع جديد من لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، رغم أنه لم يمر بعد بمرحلة الاختبارات السريرية. وأضاف هيل، أن الهدف من هذه الخطوة هو إنتاج مليون جرعة من اللقاح بحلول شهر سبتمبر، والبدء في استخدامه إذا ثبتت فعاليته. وتابع هيل القول: "جنبا إلى جنب مع استمرار الاختبارات، يجب أن نبدأ الإنتاج مع خطر احتمال فشل الاختبارات، وبالتالي لن يرغب أحد باستخدام الجرعات التي تم إنتاجها. نأمل أن تكون حوالي مليون جرعة جاهزة بحلول سبتمبر". وقدر هيل، فرص نجاح اللقاح الجديد في حدود 80%.
قطه-كلب

دراسة صينية: 15% من قطط ووهان مصابة بفيروس كورونا

مع بداية شهر أبريل أعلن أطباء بيطريون صينيون، اكتشافهم أن 15% من القطط المشردة وفى المأوى بمدينة ووهان -أول بؤرة وباء فى العالم-، مصابة بفيروس كورونا المستجد، وبحسب دراسة نشرتها المكتبة الإلكترونية "بيو ويفكس"، اختبر البيطريون عينات الدم المأخوذة من 102 قطة بعد تفشى الفيروس فى المدينة، و39 قطة قبل تفشى المرض.
كورونا والحجر الصحي (15)

كورونا يصيب 20 شخصا بالقصر الرئاسي في أفغانستان

قالت مصادر حكومية في أفغانستان اليوم السبت، إن 20 موظفا على الأقل في القصر الرئاسي ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مما دفع الرئيس أشرف غني إلى التواصل مع أغلب فريقه رقميا. وبحسب ما نشرته "وكالة رويترز"، ذكر مسؤول بارز في قطاع الصحة أن وثيقة ملوثة أرسلت إلى مكتب داخل القصر من إدارة حكومية أخرى وهذه هي الطريقة التي أصيب بها الموظفون بالعدوى، لافتا إلى أن بعض الموظفين كانوا لا يزالون يعملون في مكاتبهم عندما ظهرت نتائج الفحوص وتم وضعهم هم وأسرهم في الحجر الصحي مشيرا إلى أن العدد قد يكون أكبر.
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زايد: الكشف السريع على الفرق الطبية قبل مغادرة العزل

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء، مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 4 مستشفيات للعزل، وهم: " أبو خليفة، العجمي، 15 مايو ومستشفى العجوزة"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى. ووجهت الوزيرة بإجراء تحاليل الكاشف السريع لكافة الفرق الطبية قبل مغادرة مستشفيات العزل، كما سيتم إخضاعهم للتحاليل أيضًا قبل العودة لاستكمال العمل مرة أخرى في المستشفيات.
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وزير التعليم العالي: 7 أبحاث في مرحلة التجارب السريرية لمواجهة كورونا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أن المركز القومي للبحوث يعمل على مواجهة الفيروس عبر عدة تحركات، تتمثل في ترصد الفيروس فى الحياة البرية، وعمل مسح للعقاقير المكتشفة، وتطوير أطقم التشخيص، وتسلسل الحمض النووي، فضلا عن اختبار دور بعض اللقاحات في التحكم فى الفيروس. وكشف الوزير، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة عين شمس وافقت على 7 أبحاث فى مرحلة التجارب السريرية.
كورونا والحجر الصحي (9)

دعما للجيش الأبيض..100 ألف جنيه لأسرة الطبيب المتوفي

قرر اتحاد نقابات المهن الطبية، صرف 50 ألف جنيه دعما لأسرة كل طبيب "بشري – أسنان – صيدلي– بيطري" يستشهد بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية، و20 ألف جنيه لكل طبيب "بشري، أسنان، صيدلي، بيطري" يصاب بالفيروس، وذلك بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية ويتم حجزه بإحدى مستشفيات العزل.
هالة- زايد

وزيرة الصحة:نقل حالات كورونا المستقرة للمدن الجامعية

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إنه في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، واسترشادًا بالدول التي نجحت في إدارة الأزمة حتى الآن، سيتم نقل الحالات البسيطة إكلينيكيًا التي تبلغ من العمر أقل من 50 عامًا، وممن لا تصاحبهم عوامل خطورة وحالتهم مستقرة من حيث التحاليل والفحوصات "الأشعة"، إلى عدد من المدن الجامعية ونزل الشباب المخصصة، مؤكدة أن عملية نقل الحالات ستتم تحت الإشراف الطبي الكامل من قبل وزارة الصحة والسكان، وذلك بعد أن أمضوا مدة العلاج المقررة طبقًا للبروتوكول العلاجي وهي (5 أيام) وتقييم حالتها الصحية.
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