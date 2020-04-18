إصابات كورونا حول العالم يتخطى 2 مليون و300 ألف

تحرير:هالة صقر ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٣ م

كورونا

تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، اليوم السبت، حاجز 2 مليون و300 ألف إصابة، فيما عدد الوفيات حاجز 150 ألف حالة وفاة. وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، مازالت أمريكا تحتل المركز الأول في عدد الإصابات بواقع 728 ألف و 293 إصابة، وارتفع عدد الوفيات إلى 38244 حالة. وتأتي أسبانيا في المرتبة الثانية بعدد إصابات بلغ 191 ألف و726 إصابة، وعدد وفيات 20043 حالة، تليها إيطاليا بعدد إصابات 175 ألف 925و حالة، وعدد وفيات 23227 حالة وتأتي فرنسا في المرتبة الرابعة، بعدد إصابات 151 ألف و793 إصابة، وعدد وفيات 19323 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، تسجيل 888 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدة أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في بريطانيا وصل إلى 15464 حالة. وأضافت وزارة الصحة البريطانية، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 114 ألفا و217 حالة بعد تسجيل