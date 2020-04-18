«جوجل» تستعد لإطلاق بطاقات مشتريات خاصة بها

تحرير:أحمد البرماوي ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٨ م

الانترنت

كشفت مواقع عالمية أن شركة جوجل تختبر بطاقة خصم تحمل علامتها التجارية بهدف مساعدة المستخدمين على إجراء المشتريات وتعقبها عبر الإنترنت، وفي المتاجر، ومن المفترض أن يكون المشروع جزءًا أساسيًا جديدًا من خدمة الدفع الإلكتروني جوجل باي الحالية التي لا تُجري في الوقت الراهن سوى الدفع عبر الإنترنت، والمدفوعات من خلال إضافة بطاقة خصم مادية يمكن استخدامها لمجموعة متنوعة من عمليات الشراء. ?ومن المتوقع أن تأتي بطاقة خصم جوجل فقط مع شركاء مثل Citi، وStanford Federal Credit Union، مع احتمال أن تتوسع جوجل إلى معالجات دفع أخرى مثل: ماستر كارد.

وصُممت بطاقة الخصم من جوجل للعمل كبطاقة فعلية، وبطاقة رقمية للدفع على الهاتف، وستقدم رقم بطاقة افتراضية منفصلًا للاستخدام مع تجار التجزئة عبر الإنترنت.ووفقًا لتقرير نشر على (تك كرنش) للتكنولوجيا، فإن جوجل تختبر بطاقة خصم ذكية تحمل علامتها التجارية، وستساعد العملاء في إجراء عمليات الشراء التي تتم عبر

وصُممت بطاقة الخصم من جوجل للعمل كبطاقة فعلية، وبطاقة رقمية للدفع على الهاتف، وستقدم رقم بطاقة افتراضية منفصلًا للاستخدام مع تجار التجزئة عبر الإنترنت.



ووفقًا لتقرير نشر على (تك كرنش) للتكنولوجيا، فإن جوجل تختبر بطاقة خصم ذكية تحمل علامتها التجارية، وستساعد العملاء في إجراء عمليات الشراء التي تتم عبر الإنترنت وفي المتاجر وتتبعها.



وبحسب ما ورد سيسمح تطبيق جوجل للعملاء بتتبع عمليات الشراء بسهولة، ويشمل ذلك الاستفادة من أدوات، مثل: خرائط جوجل، وقاعدة البيانات الضخمة لبائعي التجزئة للاتصال أو التنقل في متجر زاره المستخدم سابقًا. وسيتمكن العملاء أيضًا من استخدام تطبيق (جوجل بلاي) لقفل بطاقتهم في حالة السرقة، أو الخسارة، أو قفل الحساب بالكامل.