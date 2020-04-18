حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

«جوجل» تستعد لإطلاق بطاقات مشتريات خاصة بها

تحرير:أحمد البرماوي ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٨ م
الانترنت
الانترنت
كشفت مواقع عالمية أن شركة جوجل تختبر بطاقة خصم تحمل علامتها التجارية بهدف مساعدة المستخدمين على إجراء المشتريات وتعقبها عبر الإنترنت، وفي المتاجر، ومن المفترض أن يكون المشروع جزءًا أساسيًا جديدًا من خدمة الدفع الإلكتروني جوجل باي الحالية التي لا تُجري في الوقت الراهن سوى الدفع عبر الإنترنت، والمدفوعات من خلال إضافة بطاقة خصم مادية يمكن استخدامها لمجموعة متنوعة من عمليات الشراء. ?ومن المتوقع أن تأتي بطاقة خصم جوجل فقط مع شركاء مثل Citi، وStanford Federal Credit Union، مع احتمال أن تتوسع جوجل إلى معالجات دفع أخرى مثل: ماستر كارد.
وصُممت بطاقة الخصم من جوجل للعمل كبطاقة فعلية، وبطاقة رقمية للدفع على الهاتف، وستقدم رقم بطاقة افتراضية منفصلًا للاستخدام مع تجار التجزئة عبر الإنترنت.ووفقًا لتقرير نشر على (تك كرنش) للتكنولوجيا، فإن جوجل تختبر بطاقة خصم ذكية تحمل علامتها التجارية، وستساعد العملاء في إجراء عمليات الشراء التي تتم عبر
اقرأ المزيد
huawei-p40-pro-

سلسلة هواوي P40 تفوز بجائزة TIPA كأفضل هواتف ذكية للتصوير لعام 2020

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن فوز سلسلة هواتف HUAWEI P40 بجائزة TIPA العالمية لعام 2020 المقدمة من الجمعية العامة لجوائز الصور التقنية الصحافية (TIPA)، فقد منحت الهواتف الذكية الثلاثة الرئيسية HUAWEI P40، وHUAWEI P40 Pro، و HUAWEI P40 Pro+ جائزة أفضل الهواتف الذكية للتصوير لعام 2020. يمثل هذا العام الرابع على التوالي الذي تم فيه تتويج سلسلة هواتف HUAWEI P من قبل جمعية TIPA، وذلك إلى جانب مجموعة من المعدات والحلول الاستثنائية التي يحبها المصورون المحترفون ويعتمدون عليها.
كورونا في ايطاليا

إيطاليا تختبر تطبيق تتبع المخالطين لتسريع وتيرة الخروج من العزل

تعتزم إيطاليا استخدام تطبيق للهواتف الذكية طورته شركة بيندنج سبونز التكنولوجية لتتبع الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في إطار مساعيها لرفع إجراءات العزل العام المفروضة على مستوى البلاد. وكانت إيطاليا بؤرة التفشي الأصلية للفيروس في أوروبا وبها ثاني أعلى معدل وفيات بسبب المرض في العالم بعد الولايات المتحدة بنحو 22 ألف حالة وفاة. ورغم أن الحكومة مددت الأسبوع الماضي إجراءات العزل العام حتى الثالث من مايو أيار، فإنها تبحث سبل تخفيف القيود المشددة التي فرضتها قبل أكثر من شهر للحد من انتشار الفيروس.
InLine-03

هذه طرق فيسبوك لإرشاد متابعيها بمعلومات فيروس كورونا

صرح جاي روزين، نائب رئيس إدارة النزاهة بشركة فيسبوك: "منذ أن أعلن وباء COVID-19 أزمة صحية عالمية في يناير الماضي، ونحن نعمل على ربط المستخدمين بالمعلومات الدقيقة التي يقدمها خبراء الصحة و الحد من انتشار المعلومات المغلوطة والضارة حول الوباء على تطبيقاتنا." "قمنا حتى الآن بإرشاد 2 مليار شخص إلى مصادر المعلومات من منظمة الصحة العالمية وغيرها من السلطات الصحية عبر مركز معلومات وباء COVID-19 الخاص بنا، وأيضاً النوافذ المنبثقة على فيسبوك وإنستجرام والتي قام بالنقر عليها أكثر من 350 مليون شخص لـ"معرفة المزيد"."
اقرأ المزيد من الأخبار
جوجل-تطلق-مساعد Google الشخصي باللغة العربية في مصر‎ (2)

جوجل تتوقف عن بيع هواتف بكسل 3 عبر متجرها

بعد ثلاثة أعوام على إطلاقها، لم تعد جوجل تبيع هواتف بكسل 3 و بكسل 3 إكس إل عبر متجرها الإلكتروني الرسمي. وأكد متحدث رسمي باسم الشركة أنها باعت كل الكمية المتاحة لديها ولم تعد تبيع المزيد من الهواتف من سلسلة بكسل 3. والآن فقط تعرض النسخة الأحدث وهي بكسل 4 وبسعر 799 دولار وللنسخة الأكبر بسعر 899 دولار. كانت هواتف بكسل 3 رائدة في مجالها عندما أطلقتها جوجل في عام 2017، حيث جاءت بمزايا متطورة في التصوير لاسيما الليلي مع ميزة Night Sight وغيرها Photobooth و Top Shot التي استخدمت برمجيات وتحسينات داخلية خاصة بجوجل وليس فقط على مستوى العتاد والعدسة.
google (1)

ماذا قدمت جوجل لدعم التعليم عن بعد في أزمة كورونا؟

في الوقت الحالي، تتخذ مؤسسات تعليمية كثيرة حول العالم مجموعة قرارات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، تتنوع بين الإغلاق أو الاستعداد للإغلاق أو تمديد فترات الإغلاق، وبالتالي لن يتمكن نصف الطلاب من ارتياد المدارس أو الجامعات في مختلف أنحاء العالم. ويواجه المعلّمون، عدة تحديات جديدة من نوعها وأبرزها التعليم عن بُعد. وقد وفّرنا إمكانية الوصول المجاني إلى ميزات مكالمات الفيديو المتقدمة لتطبيق Hangouts Meet لجميع عملاء G Suite و"G Suite للتعليم" على مستوى العالم وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك مصر حتى 1 (يوليو) 2020.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]