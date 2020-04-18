محافظ الغربية: صرف 18.5 طن سلع غذائية لأهالي ميت بدر حلاوة

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٠ م

سلع

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، توفير السلع التموينية والمستلزمات الصحية التي تم إدخالها اليوم للأسر التي تخضع للحجر الصحي المنزلي في قرية "ميت بدر حلاوة" التابعة لمركز سمنود.

وأكد محافظ الغربية، في بيان اليوم السبت، توافر جميع السلع الغذائية والخبز واللحوم والفاكهة دون أي عجز ، موضحا انه تم تزويد القرية اليوم بـ"4,5 طن دقيق، 6 أطنان خضار وفاكهة، 2 طن مواد غذائية، 2 طن منتجات ألبان وزبادي، 2 طن لحوم ودواجن، 2 طن أعلاف".وأوضح أن هناك متابعة مستمرة للاطمئنان على توفير كافة