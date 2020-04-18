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محافظ الغربية: صرف 18.5 طن سلع غذائية لأهالي ميت بدر حلاوة

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٠ م
سلع
سلع
تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، توفير السلع التموينية والمستلزمات الصحية التي تم إدخالها اليوم للأسر التي تخضع للحجر الصحي المنزلي في قرية "ميت بدر حلاوة" التابعة لمركز سمنود.
وأكد محافظ الغربية، في بيان اليوم السبت، توافر جميع السلع الغذائية والخبز واللحوم والفاكهة دون أي عجز ، موضحا انه تم تزويد القرية اليوم بـ"4,5 طن دقيق، 6 أطنان خضار وفاكهة، 2 طن مواد غذائية، 2 طن منتجات ألبان وزبادي، 2 طن لحوم ودواجن، 2 طن أعلاف".وأوضح أن هناك متابعة مستمرة للاطمئنان على توفير كافة
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قداس العيد1

لأول مرة.. قداس عيد القيامة «أون لاين» بأسيوط (صور)

بعد منع التجمعات والصلوات داخل دور العبادة، لجأ الأب يوحنا فوزي، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مار يوحنا بولس الثاني، بقرية العزية لتابعة لمركز منفلط بأسيوط، إلى إقامة قداس عيد القيامة المجيد "أون لاين" عبر الإنترنت، بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المتمثلة في حظر التجوال منذ الساعة 8 مساءً وحتى والسادسة صباحًا.
كلاب-وقطط

الصحة العالمية: لا دليل على انتقال كورونا من الحيوانات الأليفة

فى البداية نفت منظمة الصحة العالمية ما تم تداوله حول نقل الكلاب والقطط فيروس كورونا للبشر، إذ قالت الشهر الماضى، "إنه حتى الآن لا يوجد دليل على أن الحيوانات، مثل الكلاب أو القطط يمكن أن تصاب بالفيروس المستجد، ولم تسجل حالات بشرية أصيبت نتيجة عدوى من حيوان أليف".
قطه-كلب

انتقادات حادة لتسريح الحيوانات الأليفة في مصر

"كل ما يثار عن نقل عدوى «كوفيد 19» من الحيوان إلى الإنسان إشاعات مغرضة، وثبت عدم صحتها" بهذه الكلمات استهلت دينا ذو الفقار المدافعة عن حقوق الحيوان والحياة البرية، حديثها مع "التحرير"، مشيرة إلى أنه بعد الإعلان عن حالتين فى بلجيكا وهونغ كونغ، تم عمل تحاليل للحيوانات هناك بعد إصابتهم من أصحابهم المصابين بالفيروس، وأثبتت النتائج أن نسبة الفيروس ضعيفة فى أول تحليل، وبعد ذلك ثبت سلبية التحاليل فى المرة الثانية، موضحة أن الحيوان لا تظهر عليه أعراض ولا ينقل المرض، وأن القط شفى من الفيروس دون دواء فى حين أنه ينتقل من الإنسان إلى الإنسان يوميا.
مستشفى بنها الجامعي

بعد إخلاء قسم الأطفال.. كواليس إصابة 3 أطباء بكورونا في «بنها الجامعي»

قررت إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، إخلاء قسم الأطفال الداخلي بمستشفى بنها، مؤقتا، لمدة يومين، لإجراء عمليات التعقيم والتطهير، بعد اكتشاف إصابة 3 أطباء بكورونا، مشيرة إلى أن الأطباء شعروا بتعب وضيق في التنفس وارتفاع شديد في درجة الحرارة، وتم عمل التحاليل اللازمة لهم، وتبين إيجابية الحالات بالفيروس المستجد، وعلى الفور تم عمل حصر لجميع المخالطين للحالات داخل المستشفى من تمريض وعمال وموظفين، وكذلك الأطباء على مستوى الأقسام، لإجراء تحاليل واشعة مقطعية لهم للإطمئنان عليهم.
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وزير النقل كامل الوزير في محطة دمنهور (1)

نائبة تستغيث بوزير النقل لتجاهل تعقيم قطارات النوم

وجهت النائبة مايسة عطوة وكيلة لجنة القوى العاملة، اليوم السبت، نداءً عاجلا لوزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير، بشأن عدم تعقيم قطارات النوم، وتجاهل اتخاذ أي إجراء من إجراءات الوقاية الاحترازية التي تسعى الدولة للامتثال بها، مما سيؤدي إلى انتقال العدوى بسهولة بين الركاب، نظرا لكثرة الاختلاط بين الركاب خاصة في النوم، دون تعقيم أو أي إجراء نظافة تحافظ على صحة الركاب.
الحصبة

سكندريون يطالبون بتأجيل تطعيم الحصبة بسبب كورونا

طالب عدد من أولياء الأمور، اليوم الجمعة، مديرية الشؤون الصحية وزارة الصحة، بتأجيل الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني، والتي أطلقتها وزارة الصحة في 8 مارس ومن المفترض أن تستمر حتى 26 مارس الجاري، وتستهدف الأطفال في الفئة العمرية من سن 9 أشهر إلى 6 سنوات بجميع محافظات الجمهورية، وتستهدف 19 مليون طفل، وذلك للحد من حالة الزحام والاختلاط في المراكز والوحدات الصحية، وبسبب زحام بكافة وسائل المواصلات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
ترامب (1)

أمريكا لإيران:? ?كورونا لن يرحمكم من عقوباتنا

بعثت الولايات المتحدة برسالة تتسم بالغلظة إلى إيران هذا الأسبوع، مضمونها أن تفشي فيروس كورونا لن يرحم طهران من العقوبات الأمريكية التي تخنق عائداتها النفطية وتضع اقتصادها في معزل عن العالم. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة هذا الأسبوع، فيما تقول إن حملة "الضغوط القصوى" التي تشنها للحد من أنشطة إيران النووية والصاروخية وتقليص أنشطتها الإقليمية لا تمنع تدفق السلع الإنسانية. وأدرجت إدارة ترامب على القائمة السوداء 5 شركات مقرها في الإمارات، و3 في البر الرئيسي للصين، و3 في هونج كونج، وواحدة في جنوب إفريقيا للتجارة في البتروكيماويات الإيرانية.
السياحة-فى-مصر (1)

السياحة: لا تهاون مع أي منشأة فندقية تتخلي عن عمالها

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة السياحة الدكتورة سها بهجت، في تصريحات خاصة لقناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية العاملين بقطاع السياحة صحيا من فيروس كورنا المستجد من خلال تعقيم المنشآت السياحية والفندقية، مشددة على ضرورة الاحتفاظ بالعمالة المدربة بقطاع السياحة، إذ أنه لا تهاون مع أي منشأة فندقية تسرح عمالها، حيث إن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، خاطب كل المنشآت السياحية بالاحتفاظ بالعمالة في القطاع السياحي وعدم الاستغناء عنها بشكل تعسفي.
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