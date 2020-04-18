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بريطانيا تبدأ إنتاج لقاح ضد كورونا دون تجارب سريرية

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٠ م
كورونا
كورونا
قال أدريان هيل مدير معهد جينر في أكسفورد، إن بريطانيا ستباشر في الأسبوع المقبل، إنتاج نوع جديد من لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، رغم أنه لم يمر بعد بمرحلة الاختبارات السريرية. وأضاف هيل، أن الهدف من هذه الخطوة هو إنتاج مليون جرعة من اللقاح بحلول شهر سبتمبر، والبدء في استخدامه إذا ثبتت فعاليته. وتابع هيل القول: "جنبا إلى جنب مع استمرار الاختبارات، يجب أن نبدأ الإنتاج مع خطر احتمال فشل الاختبارات، وبالتالي لن يرغب أحد باستخدام الجرعات التي تم إنتاجها. نأمل أن تكون حوالي مليون جرعة جاهزة بحلول سبتمبر". وقدر هيل، فرص نجاح اللقاح الجديد في حدود 80%.
ويتم تصنيع اللقاح، الذي نال اسم ChAdOx1 nCoV-19 ، على أساس فيروس الشمبانزي غير الضار، والذي يتم فيه إضافة الجزء الوراثي من شفرة فيروس كورونا.وأثبتت تقنية مماثلة في السابق فعاليتها في خلق مناعة ضد أمراض أخرى. وتدعم الحكومة هذا الاتجاه، حيث خصصت منحة قدرها 2.2 مليون جنيه إسترليني (2.7 مليون دولار) لتمويل
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الشرطة-الالمانية

ألمانيا تجهز 32 ألف جندي لدعم كبح فيروس كورونا

جهز الجيش الألماني أكثر من 32 ألف جندي لدعم الولايات والبلديات في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بحسب "روسيا اليوم". وجاء في ورقة مقدمة لقيادة وزارة الدفاع، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها، أن وحدة مهمة "مساعدة كورونا" تضم أكثر من 17 ألف رجل وامرأة من الخدمة الطبية التابعة للقوات المسلحة. وخصص الجيش 820 سريرا في مستشفياته الخمسة لتقديم الرعاية العادية لمرضى كوفيد-19، منها 48 سريرا مشغولا (حتى يوم الأربعاء الماضي)، كما خصص الجيش 159 سريرا للرعاية المركزة، منها 23 سريرا مشغولا بمرضى كورونا وقرابة 100 سرير خال.
قطه-كلب

دراسة صينية: 15% من قطط ووهان مصابة بفيروس كورونا

مع بداية شهر أبريل أعلن أطباء بيطريون صينيون، اكتشافهم أن 15% من القطط المشردة وفى المأوى بمدينة ووهان -أول بؤرة وباء فى العالم-، مصابة بفيروس كورونا المستجد، وبحسب دراسة نشرتها المكتبة الإلكترونية "بيو ويفكس"، اختبر البيطريون عينات الدم المأخوذة من 102 قطة بعد تفشى الفيروس فى المدينة، و39 قطة قبل تفشى المرض.
كورونا والحجر الصحي (8)

إصابات كورونا حول العالم يتخطى 2 مليون و300 ألف

تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، اليوم السبت، حاجز 2 مليون و300 ألف إصابة، فيما عدد الوفيات حاجز 150 ألف حالة وفاة. وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، مازالت أمريكا تحتل المركز الأول في عدد الإصابات بواقع 728 ألف و 293 إصابة، وارتفع عدد الوفيات إلى 38244 حالة. وتأتي أسبانيا في المرتبة الثانية بعدد إصابات بلغ 191 ألف و726 إصابة، وعدد وفيات 20043 حالة، تليها إيطاليا بعدد إصابات 175 ألف 925و حالة، وعدد وفيات 23227 حالة وتأتي فرنسا في المرتبة الرابعة، بعدد إصابات 151 ألف و793 إصابة، وعدد وفيات 19323 حالة.
كورونا والحجر الصحي (15)

كورونا يصيب 20 شخصا بالقصر الرئاسي في أفغانستان

قالت مصادر حكومية في أفغانستان اليوم السبت، إن 20 موظفا على الأقل في القصر الرئاسي ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مما دفع الرئيس أشرف غني إلى التواصل مع أغلب فريقه رقميا. وبحسب ما نشرته "وكالة رويترز"، ذكر مسؤول بارز في قطاع الصحة أن وثيقة ملوثة أرسلت إلى مكتب داخل القصر من إدارة حكومية أخرى وهذه هي الطريقة التي أصيب بها الموظفون بالعدوى، لافتا إلى أن بعض الموظفين كانوا لا يزالون يعملون في مكاتبهم عندما ظهرت نتائج الفحوص وتم وضعهم هم وأسرهم في الحجر الصحي مشيرا إلى أن العدد قد يكون أكبر.
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كورونا والحجر الصحي (14)

بعد وضعهم على أجهزة التنفس.. وفاة معظم مرضى كورونا بأمريكا

أكدت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، أن الأطباء في الولايات المتحدة بدأوا في التقليل من استخدام أجهزة التنفس الصناعي، بعد تسجيل ارتفاع في معدل الوفيات، إذ أوضحت الوكالة نقلا عن خبراء، أن حوالي 40 إلى 50 بالمئة من المرضى الذين يعانون من مشاكل حادة في الجهاز التنفسي يموتون أثناء وجودهم على أجهزة التنفس الصناعي، مشددة على أن «وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي هو خطوة أخيرة يتم حفظها للمرضى الأكثر تضررا، والذين عادة ما يكون لديهم بالفعل أعلى فرصة للوفاة بسبب فشل جهازهم التنفسي».
فيروس كورونا

لأول مرة.. التقاط لحظة إصابة فيروس كورونا لخلية سليمة (صور)

كشفت "ديلي ميل" البريطانية، أن فريق من الباحثين البرازيليين تمكن من التقاط لحظة إصابة فيروس كورونا لخلية حية، باستخدام مجهر إلكتروني قوي، بحسب "روسيا اليوم". والتقط خبراء من مؤسسة Oswaldo Cruz في البرازيل الصور المذهلة، أثناء دراسة طرق تكرار فيروس كورونا وانتشاره. وفي سلسلة من الصور، يمكن رؤية جزيئات متعددة من الفيروس القاتل، تنتقل من حالة محاولة دخول خلية إلى رؤيتها داخل الخلية. واستخدم الباحثون أداة تسمح لهم بتكبير الأجسام حتى مليوني مرة من حجمها الطبيعي، ما يسمح لهم بالتعمق داخل الخلية ورؤية الفيروس.
سجن

اكتشاف مئات المصابين بفيروس كورونا داخل سجن شيكاغو

في واحدة من أكبر حوادث تفشي فيروس كورونا المستجد بمكان واحد حتى الآن، كشفت الفحوص عن إصابة مئات النزلاء والموظفين داخل أكبر سجن في ولاية شيكاغو الأمريكية بـ"كوفيد 19". ورصدت إدارة السجن نحو 450 إصابة داخل السجن، وفقا لما أعلن مسؤولون في قطاع السجون بمقاطعة كوك في الولاية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وتمثل الزيادة الكبيرة في الإصابات في سجن مقاطعة كوك أكبر تفش لمرض "كوفيد 19" في السجون بالمدن الكبرى في الولايات المتحدة، حيث يعيش النزلاء غالبا في أجنحة متقاربة.
كورونا والحجر الصحي (4)

تسجيل 1924 وفاة جديدة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

أفادت بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس، بارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 427460 بزيادة 32449 حالة عن بياناتها السابقة، إذ قالت المراكز الأمريكية، إن عدد الوفيات ارتفع 1924 ليصل إلى 14696. ولا تعكس هذه الأرقام بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة. وتتصدر الولايات المتحدة حسب موقع روسيا اليوم بفارق كبير قائمة أكبر بؤر الفيروس في العالم، وسجلت هناك حتى الآن 432579 إصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا بـ152446 و139422 إصابة على التوالي.
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