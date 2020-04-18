المراكز الأمريكية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 690714 والوفيات 35443

تحرير:رويترز ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٣ م

كورونا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم السبت إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وصل إلى 690 ألفا و714 حالة بزيادة 29002 عن البيانات السابقة وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 2394 ليصل إجمالي الوفيات إلى 35 ألفا و443.

وأضافت المراكز أن بياناتها بخصوص حالات مرض كوفيد-19 والناجم عن الإصابة بفيروس كورونا تشمل الإحصاء حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة الموافق 17 أبريل مقارنة بإحصائها الذي أوردته في اليوم السابق.ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة الحالات التي تسجلها