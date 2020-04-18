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المراكز الأمريكية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 690714 والوفيات 35443

تحرير:رويترز ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٣ م
كورونا
كورونا
قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم السبت إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وصل إلى 690 ألفا و714 حالة بزيادة 29002 عن البيانات السابقة وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 2394 ليصل إجمالي الوفيات إلى 35 ألفا و443.
وأضافت المراكز أن بياناتها بخصوص حالات مرض كوفيد-19 والناجم عن الإصابة بفيروس كورونا تشمل الإحصاء حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة الموافق 17 أبريل مقارنة بإحصائها الذي أوردته في اليوم السابق.ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة الحالات التي تسجلها
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ترامب (1)

ترامب يكشف سبب رفضه تطبيق «مناعة القطيع»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه رفض تبني نظرية مناعة القطيع "لأنها كانت ستقضي على حياة ملايين الأمريكيين". ‎ وأضاف ‏ترامب، في المؤتمر الصحفي الدوري لخلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، والذي نقلته فضائية العربية، أن عدد من الولايات الأمريكية ستبدأ بتخفيف إجراءات الإغلاق. وفي سياق آخر، طالب ترامب، الصين بتقديم مبررات حول عدم نشر الأرقام الحقيقية لضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
كورونا

نيويورك تسجل أقل حصيلة وفيات بكورونا خلال شهر أبريل

أعلن أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك، اليوم السبت، تسجيل 540 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية وأكد كومو في مؤتمر صحفي، أن ولاية نيويورك تشهد تراجعًا في عدد الوفيات بواقع 90 حالة، حيث سجلت أمس 630 حالة فاة جديدة بكورنا، وهي أقل حصيلة شهدتها نيويورك منذ بداية شهر أبريل. وأضاف كومو أن عدد الأشخاص الذي يخضعون للعلاج في مستشفيات الولاية انخفض من 17316 إلى 16967، لافتا إلى أن عدد المرضى الجدد في المستشفيات يبقى عند معدل 2000 حالة يوميا.
حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت

ولايات أمريكية تعلن أولى خطوات تخفيف الإغلاق التام

أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت، في كلمة تلفزيونية، اليوم السبت، أن ولايته ستبدأ تخفيف أوامر الإغلاق التام الأسبوع المقبل، إذ أن شركات البيع بالتجزئة غير الضرورية ستبدأ عملها بجمع الطلبات وتوصيلها بدءا من يوم الجمعة المقبل، بينما سيعاد بدءا من الإثنين المقبل فتح حدائق بالولاية مع تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي، قائلا: "نبدأ الآن في رؤية بصيص أمل أن أسوأ ما في كوفيد-19 قد نتجاوزه قريبا". كما قال حكام ولايات أخرى إنه سيجري تخفيف بعض القيود، في الوقت الذي تصاعدت فيه الاحتجاجات ضد الإجراءات التي ألحقت الضرر بالاقتصاد.
دونالد ترامب

ترامب: أمور غريبة تحيط بأصل فيروس «كورونا»

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أمورا غريبة كثيرة تحدث فيما يتعلق بأصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "الحكومة تحاول تحديد ما إذا كان الفيروس خرج من مختبر في الصين، فهناك أمور غريبة كثيرة بدأت تحدث ولكن تحقيقات كثيرة تجري. وسنكتشف ذلك". ويعد مصدر الفيروس لغزا، ويشير الإجماع العلمي الواسع إلى أن الفيروس بدأ أصلا في الخفافيش، وذكرت محطة "فوكس نيوز" سابقا، أن الفيروس بدأ في مختبر بمدينة ووهان في إطار جهود الصين لإظهار كفاءة جهودها لتحديد ومكافحة الفيروسات.
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كورونا والحجر الصحي (11)

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 35 ألفا

أظهر إحصاء ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 35 ألفا اليوم الجمعة، إذ وصل عدد الوفيات إلى ما يقرب من 35002 يوم الجمعة، ارتفاعا بنحو 1700 وفاة، لكن لا يزال يتعين على عدد من الولايات الإبلاغ عن الوفيات بها. وتجاوز عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 680 ألفا بعد أن ارتفع بنحو 33 ألفا أمس الخميس. وزاد عدد الحالات الجديدة المسجلة لثلاثة أيام على التوالي، وهو أعلى عدد من الإصابات منذ 10 أبريل حين وصل إلى عدد قياسي بلغ 35715 حالة جديدة.
دونالد ترامب

ترامب: الولايات المتحدة تشهد وفيات كثيرة الفترة المقبلة بسبب كورونا

? توقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تشهد الولايات المتحدة الكثير من الوفيات جراء جائحة فيروس كورونا، معتبرا أن الأسبوعان المقبلان سيكونا الأقسى بالنسبة إلى الولايات المتحدة، سيكون هناك الكثير من الوفيات. وقال ترامب، في مؤتمر صحفي لفريق العمل لمكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، مساء اليوم السبت: إنه سيأمر بإشراك آلاف الجنود وعناصر القوات المسلحة بشكل إضافي لمساعدة الولايات الأكثر تضررا في البلاد في مكافحة جائحة الفيروس، مشيرا إلى أن 1000 عنصر جديد سيتم نشرهم في مدينة نيويورك.
خالد-الجندي (2)

خالد الجندي عن كورونا: العالم ينقصه الكثير من النظافة

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن جلوس المواطنين في منازلهم هي محاربة من أجل المجتمع، مضيفا:«قعدتك في بيتك بتحمي البشرية، وتدافع عن البشرية، وتطبيق لقوانين الله في الأرض، وأخذ بالأسباب وتحقيق لمعنى كلمة لا إله إلا الله»، قائلًا: «مِنْ أَجْلِ ذَ?لِكَ كَتَبْنَا عَلَى? بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا».
فيروس- كورونا (3)

في 24 ساعة.. 63 ألف إصابة بكورونا حول العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بلغ أكثر من 835 ألف إصابة في جميع أنحاء العالم، بينما بلغ عدد الوفيات حوالي 30 ألف شخصا. ووفقا لبيانات المنظمة، فقد بلغ عدد الإصابات الجديدة بالفيروس حول العالم أكثر من 63 ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب سبوتنيك. يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.
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