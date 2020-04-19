ترامب يكشف سبب رفضه تطبيق «مناعة القطيع»

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٦ ص

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه رفض تبني نظرية مناعة القطيع "لأنها كانت ستقضي على حياة ملايين الأمريكيين". ‎ وأضاف ‏ترامب، في المؤتمر الصحفي الدوري لخلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، والذي نقلته فضائية العربية، أن عدد من الولايات الأمريكية ستبدأ بتخفيف إجراءات الإغلاق. وفي سياق آخر، طالب ترامب، الصين بتقديم مبررات حول عدم نشر الأرقام الحقيقية لضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتابع ترامب، أن وفيات كورونا في بلاده، أقل بكثير من الصين، التي لم تفصح عن العدد الحقيقي لأعداد الوفيات والإصابات.وأكد أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة أقل من الدول الأوروبية.وكان مركز مكافحة الأمراض الأمريكي، أعلن مساء اليوم، عن ارتفاع أعداد وفيات كورونا في البلاد إلى 35443، فضلاً عن اقتراب