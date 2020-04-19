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ترامب يكشف سبب رفضه تطبيق «مناعة القطيع»

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٦ ص
ترامب
ترامب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه رفض تبني نظرية مناعة القطيع "لأنها كانت ستقضي على حياة ملايين الأمريكيين". ‎ وأضاف ‏ترامب، في المؤتمر الصحفي الدوري لخلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، والذي نقلته فضائية العربية، أن عدد من الولايات الأمريكية ستبدأ بتخفيف إجراءات الإغلاق. وفي سياق آخر، طالب ترامب، الصين بتقديم مبررات حول عدم نشر الأرقام الحقيقية لضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وتابع ترامب، أن وفيات كورونا في بلاده، أقل بكثير من الصين، التي لم تفصح عن العدد الحقيقي لأعداد الوفيات والإصابات.وأكد أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة أقل من الدول الأوروبية.وكان مركز مكافحة الأمراض الأمريكي، أعلن مساء اليوم، عن ارتفاع أعداد وفيات كورونا في البلاد إلى 35443، فضلاً عن اقتراب
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كورونا والحجر الصحي (5)

المراكز الأمريكية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 690714 والوفيات 35443

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم السبت إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وصل إلى 690 ألفا و714 حالة بزيادة 29002 عن البيانات السابقة وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 2394 ليصل إجمالي الوفيات إلى 35 ألفا و443.
كورونا

نيويورك تسجل أقل حصيلة وفيات بكورونا خلال شهر أبريل

أعلن أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك، اليوم السبت، تسجيل 540 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية وأكد كومو في مؤتمر صحفي، أن ولاية نيويورك تشهد تراجعًا في عدد الوفيات بواقع 90 حالة، حيث سجلت أمس 630 حالة فاة جديدة بكورنا، وهي أقل حصيلة شهدتها نيويورك منذ بداية شهر أبريل. وأضاف كومو أن عدد الأشخاص الذي يخضعون للعلاج في مستشفيات الولاية انخفض من 17316 إلى 16967، لافتا إلى أن عدد المرضى الجدد في المستشفيات يبقى عند معدل 2000 حالة يوميا.
حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت

ولايات أمريكية تعلن أولى خطوات تخفيف الإغلاق التام

أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت، في كلمة تلفزيونية، اليوم السبت، أن ولايته ستبدأ تخفيف أوامر الإغلاق التام الأسبوع المقبل، إذ أن شركات البيع بالتجزئة غير الضرورية ستبدأ عملها بجمع الطلبات وتوصيلها بدءا من يوم الجمعة المقبل، بينما سيعاد بدءا من الإثنين المقبل فتح حدائق بالولاية مع تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي، قائلا: "نبدأ الآن في رؤية بصيص أمل أن أسوأ ما في كوفيد-19 قد نتجاوزه قريبا". كما قال حكام ولايات أخرى إنه سيجري تخفيف بعض القيود، في الوقت الذي تصاعدت فيه الاحتجاجات ضد الإجراءات التي ألحقت الضرر بالاقتصاد.
دونالد ترامب

ترامب: أمور غريبة تحيط بأصل فيروس «كورونا»

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أمورا غريبة كثيرة تحدث فيما يتعلق بأصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "الحكومة تحاول تحديد ما إذا كان الفيروس خرج من مختبر في الصين، فهناك أمور غريبة كثيرة بدأت تحدث ولكن تحقيقات كثيرة تجري. وسنكتشف ذلك". ويعد مصدر الفيروس لغزا، ويشير الإجماع العلمي الواسع إلى أن الفيروس بدأ أصلا في الخفافيش، وذكرت محطة "فوكس نيوز" سابقا، أن الفيروس بدأ في مختبر بمدينة ووهان في إطار جهود الصين لإظهار كفاءة جهودها لتحديد ومكافحة الفيروسات.
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كورونا والحجر الصحي (5)

المراكز الأمريكية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 690714 والوفيات 35443

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم السبت إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وصل إلى 690 ألفا و714 حالة بزيادة 29002 عن البيانات السابقة وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 2394 ليصل إجمالي الوفيات إلى 35 ألفا و443.
ترامب

ترامب يُهاجم بيلوسي: «مجنونة وغير مؤهلة»

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بسبب دعوتها منذ عدة أسابيع لزيارة المدينة الصينية بسان فرانسيسكو رغم تفشي فيروس كورونا، واصفا إياها بالمجنونة، إذ نشر ترامب على حسابه في موقع "تويتر"، مقطع فيديو يوثق تصريحات بيلوسي يوم 24 فبراير تقول فيها: إن الوجود في المدينة الصينية أمر آمن نظرا للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها، معلقا على الفيديو كاتبا: «نانسي بيلوسي المجنونة حذفت هذا المقطع من حسابها على تويتر. أرادت أن يحتشد الجميع في المدينة الصينية بعد أن أغلقت الحدود مع الصين»، وفقا لروسيا اليوم.
دونالد ترامب

ترامب: استراتيجيتنا لمحاربة كورونا أنقذت مئات الآلاف من الأشخاص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن استراتيجية بلاده لمحاربة كورونا سمحت بإنقاذ مئات الآلاف من الأشخاص، مضيفا أن إغلاقا طويل الأمد سيلحق أضرارا ضخمة بالصحة العامة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل.
ترامب (1)

لأول مرة.. جميع ولايات أمريكا «منطقة كوارث»

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، ولاية وايومنج منطقة كوارث بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بها.
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