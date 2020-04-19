ألمانيا تجهز 32 ألف جندي لدعم كبح فيروس كورونا

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٧ ص

الشرطة الألمانية

جهز الجيش الألماني أكثر من 32 ألف جندي لدعم الولايات والبلديات في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بحسب "روسيا اليوم". وجاء في ورقة مقدمة لقيادة وزارة الدفاع، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها، أن وحدة مهمة "مساعدة كورونا" تضم أكثر من 17 ألف رجل وامرأة من الخدمة الطبية التابعة للقوات المسلحة. وخصص الجيش 820 سريرا في مستشفياته الخمسة لتقديم الرعاية العادية لمرضى كوفيد-19، منها 48 سريرا مشغولا (حتى يوم الأربعاء الماضي)، كما خصص الجيش 159 سريرا للرعاية المركزة، منها 23 سريرا مشغولا بمرضى كورونا وقرابة 100 سرير خال.

وأضافت الورقة أنه من المتوقع إجراء اختبار ضغوط في غضون مدة تتراوح بين 10 إلى 14 يوما، لمستشفيات مدنية ومؤسسات تابعة لخدمة الإسعاف في حال تخفيف القيود المفروضة على المخالطات في الحياة العامة.وقالت ماري أغنيس شتاك تسيمرمان، مسؤولة شؤون الدفاع في "الحزب الديمقراطي الحر"، إن "الجيش جهز طاقات كبيرة لعلاج