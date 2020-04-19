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ألمانيا تجهز 32 ألف جندي لدعم كبح فيروس كورونا

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٧ ص
الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
جهز الجيش الألماني أكثر من 32 ألف جندي لدعم الولايات والبلديات في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بحسب "روسيا اليوم". وجاء في ورقة مقدمة لقيادة وزارة الدفاع، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها، أن وحدة مهمة "مساعدة كورونا" تضم أكثر من 17 ألف رجل وامرأة من الخدمة الطبية التابعة للقوات المسلحة. وخصص الجيش 820 سريرا في مستشفياته الخمسة لتقديم الرعاية العادية لمرضى كوفيد-19، منها 48 سريرا مشغولا (حتى يوم الأربعاء الماضي)، كما خصص الجيش 159 سريرا للرعاية المركزة، منها 23 سريرا مشغولا بمرضى كورونا وقرابة 100 سرير خال.
وأضافت الورقة أنه من المتوقع إجراء اختبار ضغوط في غضون مدة تتراوح بين 10 إلى 14 يوما، لمستشفيات مدنية ومؤسسات تابعة لخدمة الإسعاف في حال تخفيف القيود المفروضة على المخالطات في الحياة العامة.وقالت ماري أغنيس شتاك تسيمرمان، مسؤولة شؤون الدفاع في "الحزب الديمقراطي الحر"، إن "الجيش جهز طاقات كبيرة لعلاج
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بريطانيا تبدأ إنتاج لقاح ضد كورونا دون تجارب سريرية

قال أدريان هيل مدير معهد جينر في أكسفورد، إن بريطانيا ستباشر في الأسبوع المقبل، إنتاج نوع جديد من لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، رغم أنه لم يمر بعد بمرحلة الاختبارات السريرية. وأضاف هيل، أن الهدف من هذه الخطوة هو إنتاج مليون جرعة من اللقاح بحلول شهر سبتمبر، والبدء في استخدامه إذا ثبتت فعاليته. وتابع هيل القول: "جنبا إلى جنب مع استمرار الاختبارات، يجب أن نبدأ الإنتاج مع خطر احتمال فشل الاختبارات، وبالتالي لن يرغب أحد باستخدام الجرعات التي تم إنتاجها. نأمل أن تكون حوالي مليون جرعة جاهزة بحلول سبتمبر". وقدر هيل، فرص نجاح اللقاح الجديد في حدود 80%.
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دراسة صينية: 15% من قطط ووهان مصابة بفيروس كورونا

مع بداية شهر أبريل أعلن أطباء بيطريون صينيون، اكتشافهم أن 15% من القطط المشردة وفى المأوى بمدينة ووهان -أول بؤرة وباء فى العالم-، مصابة بفيروس كورونا المستجد، وبحسب دراسة نشرتها المكتبة الإلكترونية "بيو ويفكس"، اختبر البيطريون عينات الدم المأخوذة من 102 قطة بعد تفشى الفيروس فى المدينة، و39 قطة قبل تفشى المرض.
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إصابات كورونا حول العالم يتخطى 2 مليون و300 ألف

تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، اليوم السبت، حاجز 2 مليون و300 ألف إصابة، فيما عدد الوفيات حاجز 150 ألف حالة وفاة. وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، مازالت أمريكا تحتل المركز الأول في عدد الإصابات بواقع 728 ألف و 293 إصابة، وارتفع عدد الوفيات إلى 38244 حالة. وتأتي أسبانيا في المرتبة الثانية بعدد إصابات بلغ 191 ألف و726 إصابة، وعدد وفيات 20043 حالة، تليها إيطاليا بعدد إصابات 175 ألف 925و حالة، وعدد وفيات 23227 حالة وتأتي فرنسا في المرتبة الرابعة، بعدد إصابات 151 ألف و793 إصابة، وعدد وفيات 19323 حالة.
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كورونا يصيب 20 شخصا بالقصر الرئاسي في أفغانستان

قالت مصادر حكومية في أفغانستان اليوم السبت، إن 20 موظفا على الأقل في القصر الرئاسي ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مما دفع الرئيس أشرف غني إلى التواصل مع أغلب فريقه رقميا. وبحسب ما نشرته "وكالة رويترز"، ذكر مسؤول بارز في قطاع الصحة أن وثيقة ملوثة أرسلت إلى مكتب داخل القصر من إدارة حكومية أخرى وهذه هي الطريقة التي أصيب بها الموظفون بالعدوى، لافتا إلى أن بعض الموظفين كانوا لا يزالون يعملون في مكاتبهم عندما ظهرت نتائج الفحوص وتم وضعهم هم وأسرهم في الحجر الصحي مشيرا إلى أن العدد قد يكون أكبر.
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فيروس- كورونا (7)

ألمانيا الخامسة عالميا في عدد المصابين بكورونا

أظهرت بيانات من معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفعت بواقع 3380 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتصل إلى 133830، بحسب "روسيا اليوم". وبحسب آخر البيانات التي نشرها المعهد فإن عدد المصابين بالفيروس في ألمانيا سجل ارتفاعا لليوم الثالث على التوالي، وبلغ عدد الوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 299 حالة وفاة، ما يرفع الحصيلة إلى 3868 حالة.
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مع تراجع معدلات الإصابة بكورونا.. ألمانيا تدرس تخفيف القيود

قبيل اجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأربعاء، بدأ ساسة بارزون في البلاد مناقشة احتمال تخفيف القيود المفروضة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا. ومن المتوقع أن تحصل ميركل ورؤساء وزراء 16 ولاية ألمانية على توصيات من الأكاديمية الوطنية الألمانية للعلوم، تقول المستشارة إنه سيكون لها ثقل كبير في بحث إمكانية تخفيف القيود على الحركة والتباعد الاجتماعي المفروضة منذ منتصف مارس تقريبا. ويأتي ذلك مع تراجع أعداد حالات الإصابة والوفاة الجديدة في ألمانيا التي قاومت الجائحة بشكل أفضل من دول أوروبية أخرى مجاورة مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
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تركيا تُعلن تسجيل 75 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أفادت السلطات الصحية التركية، اليوم الإثنين، بتسجيل 75 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 649، بحسب "روسيا اليوم". وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، عن تشخيص 3148 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 30217. وأضاف في تغريدة على "تويتر" أن سلطات بلاده أجرت 21400 فحص للكشف عن الإصابة بالفيروس في آخر 24 ساعة.
فيروس- كورونا (8)

قطر تسجل 279 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة القطرية اليوم الأحد، بأنها سجلت 279 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بحسب "روسيا اليوم".
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