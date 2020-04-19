لأول مرة.. قداس عيد القيامة «أون لاين» بأسيوط (صور)

تحرير:هاني شمشون ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٤٩ ص

قداس العيد

بعد منع التجمعات والصلوات داخل دور العبادة، لجأ الأب يوحنا فوزي، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مار يوحنا بولس الثاني، بقرية العزية لتابعة لمركز منفلط بأسيوط، إلى إقامة قداس عيد القيامة المجيد "أون لاين" عبر الإنترنت، بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المتمثلة في حظر التجوال منذ الساعة 8 مساءً وحتى والسادسة صباحًا.

وكشف الأب يوحنا، أن الأمر في صعيد مصر مختلفًا، حيث إنه موجع لارتباع المسيحيين بالكنيسة والتعود على زيارتها في كل الصلوات وخاصة أثناء قداس العيد.وأضاف الأب يوحنا، أنهم دائما ما يسعون للتجديد والتشجيع فهما حصل في العالم، الله يُبارك في مصر وأهلها، مشيرًا إلى أنهم بذلوا جهدًا كبيرًا لإذاعة الصلاة "أون