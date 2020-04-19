الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٠ ص

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحري طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة، وفي شمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة على مناطق

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة، وفي شمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة على مناطق متفرقة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم:



المدينة: العظمى الصغرى

القاهرة 28 14

الإسكندرية 23 15

مطروح 19 15

سوهاج 30 16

قنا 31 18

أسوان 32 18



