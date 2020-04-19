نيويورك تمنح تراخيص الزواج عبر الإنترنت خلال الإغلاق

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٩ ص

حاكم نيويورك أندرو كومو - صورة أرشيفية

أعلن أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك، أن سكان الولاية سيتمكنون من الحصول على تراخيص الزواج عبر رابط فيديو في أثناء إجراءات إغلاق مكتب الزواج في المدينة بسبب تفشي فيروس كورونا، قائلا: "أنا أصدر أمرا تنفيذيا يسمح لسكان نيويورك بالحصول على رخصة زواج عن بعد والسماح لرجال الدين بتنفيذ المراسم عبر الفيديوكونفراس"، وعادة ما يكون مطلوبا من أحد الزوجين على الأقل الحضور لمكتب الزواج شخصيا للحصول على رخصة الزواج. وستستمر الإجراءات الصارمة للحد من التنقل حتى منتصف مايو المقبل في نيويورك، مركز بؤرة تفشي الفيروس في الولايات المتحدة.

وتوفي أكثر من 13 ألف شخص في مدينة نيويورك بمرض كوفيد-19، وفقا لإحصاء من جامعة جونز هوبكنز. وكان حاكم ولاية نيويورك أعلن تمديد حالة الإغلاق في الولاية حتى 15 مايو المقبل، في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وأضافت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية، حوالى 4 آلاف شخص، إلى العدد الإجمالي