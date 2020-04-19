مختبر ووهان: مستحيل أن نكون مسؤولين عن «كورونا»

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٩ ص

مختبر في الصين - صورة أرشيفية

قال يوان زيمينغ مدير معهد علم الفيروسات في ووهان، بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في وسط الصين، متحدثا لشبكة "سي جي تي إن" التلفزيونية الرسمية، اليوم الأحد: "من المستحيل أن يكون هذا الفيروس صادرا عنا"، مؤكدا أنه لا يمكن للإنسان تصنيع فيروس مثل كورونا وأن هذا الأمر يتخطى قدرة وذكاء البشر، كما أن بلاده شاركت كل المعلومات المتاحة لديها عن الفيروس مع منظمة الصحة العالمية، منذ اليوم الأول.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حذر، أمس السبت، من أنه لا بد أن تواجه الصين عواقب لم يكشف النقاب عنها إذا كانت مسؤولة عن عمد عن جائحة فيروس كورونا. ويعتقد معظم العلماء أن فيروس كورونا الجديد انتقل على الأرجح إلى الإنسان من حيوان، وأشير بالاتهام في هذا الصدد إلى سوق في المدينة لبيع الحيوانات البرية