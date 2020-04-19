روحاني: تمديد إجازات السجناء وفتح بعض الأنشطة

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٣ ص

الرئيس الإيراني حسن روحاني - صورة أرشيفية

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، تمديد إجازات السجناء 30 يوما إضافيا، وأيضا استئناف الأنشطة الاقتصادية متوسطة المخاطر بدءا من غد الإثنين، مثل المحلات في البازار ومراكز التسوق، ولكنها ستغلق الساعة 6 من مساء كل يوم، فيما ستظل الوظائف عالية المخاطر، مثل الملاعب والوظائف التي تتطلب تجمع الناس، مغلقة، مضيفا: "ستبقى العتبات المقدسة والمساجد مغلقة خلال الأسبوعين المقبلين وسنقرر حينها بشأن فتحها من عدمه، ولن تكون هناك أي تجمعات أو مراسم دينية جماعية خلال شهر رمضان"، وذلك بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية.

وكانت إيران سمحت لبعض الشركات في العاصمة طهران بإعادة فتح أبوابها، السبت، بعد انخفاض العدد اليومي للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 73 حالة وفاة، وهو الأدنى منذ ما يزيد على شهر. وقال التلفزيون الإيراني إن الشركات التي توصف بأنها منخفضة المخاطر، ومنها العديد من المتاجر والمصانع والورش، استأنفت