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روحاني: تمديد إجازات السجناء وفتح بعض الأنشطة

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٣ ص
الرئيس الإيراني حسن روحاني - صورة أرشيفية
الرئيس الإيراني حسن روحاني - صورة أرشيفية
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، تمديد إجازات السجناء 30 يوما إضافيا، وأيضا استئناف الأنشطة الاقتصادية متوسطة المخاطر بدءا من غد الإثنين، مثل المحلات في البازار ومراكز التسوق، ولكنها ستغلق الساعة 6 من مساء كل يوم، فيما ستظل الوظائف عالية المخاطر، مثل الملاعب والوظائف التي تتطلب تجمع الناس، مغلقة، مضيفا: "ستبقى العتبات المقدسة والمساجد مغلقة خلال الأسبوعين المقبلين وسنقرر حينها بشأن فتحها من عدمه، ولن تكون هناك أي تجمعات أو مراسم دينية جماعية خلال شهر رمضان"، وذلك بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية.
وكانت إيران سمحت لبعض الشركات في العاصمة طهران بإعادة فتح أبوابها، السبت، بعد انخفاض العدد اليومي للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 73 حالة وفاة، وهو الأدنى منذ ما يزيد على شهر. وقال التلفزيون الإيراني إن الشركات التي توصف بأنها منخفضة المخاطر، ومنها العديد من المتاجر والمصانع والورش، استأنفت
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بوتين (2)

بوتين يهنئ المسيحيين الأرثوذكس الروس بعيد الفصح

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة فيديو، اليوم الأحد، لملايين المسيحيين الأرثوذوكس، الذي يحتفلون بعيد الفصح، بعد أسبوع من احتفالات الكنائس الغربية، في خضم وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، معربا عن أمنياته لهم بالسعادة والصحة، في مقطع فيديو يتزامن مع احتفالات عيدالفصح وهي الأهم في التقويم المسيحي الأرثوذوكسي، قائلا: "كل شيء سيكون جيدا بمساعدة الرب.. السلطات فرضت التدابير الضرورية لمواجهة تفشى وباء فيروس كورونا، والبلاد تملك ما يكفي من الموارد لدعم الاقتصاد والقطاع الصحي".
بريطانيا - كورونا

سريلانكا تعتزم تخفيف إجراءات حظر التجوال تدريجيا

تعتزم سريلانكا تخفيف إجراءات حظر التجول المفروضة منذ الشهر الماضي لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث تسعى لإنعاش الاقتصاد، ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المكتب الاعلامي للرئيس، القول إنه سوف يتم غدا الإثنين وقف تطبيق حظر التجول في الفترة من الخامسة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء في بعض المناطق التي تعتبر أقل خطورة، كما سوف يتم إعادة فتح المتنزهات في العاصمة كولومبو خلال هذه الساعات ابتداء من 22 أبريل الجاري.، كما جاء في البيان أن ثلث القوة العاملة في المؤسسات الحكومية بالعاصمة سوف يتوجهون التوجه لأماكن عملهم في أي وقت.
كوريا - كورونا

الصين تسجل 16 إصابة جديدة بـ«كورونا» ولا وفيات

أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الأحد، تسجيل 16 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لجنة الصحة الوطنية القول، في تقريرها اليومي، إن من بين الحالات الجديدة هناك 9 حالات قادمة من الخارج، إلى جانب 7 حالات التقطت العدوى داخل البلاد، ولم يتم تسجيل حالات وفاة يوم أمس السبت في البر الرئيسي، ووفقا للبيانات الرسمية، فقد سجلت الصين 82 ألفا و735 حالة إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب 4 آلاف و632 حالة وفاة.
كورونا - الصين

مختبر ووهان: مستحيل أن نكون مسؤولين عن «كورونا»

قال يوان زيمينغ مدير معهد علم الفيروسات في ووهان، بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في وسط الصين، متحدثا لشبكة "سي جي تي إن" التلفزيونية الرسمية، اليوم الأحد: "من المستحيل أن يكون هذا الفيروس صادرا عنا"، مؤكدا أنه لا يمكن للإنسان تصنيع فيروس مثل كورونا وأن هذا الأمر يتخطى قدرة وذكاء البشر، كما أن بلاده شاركت كل المعلومات المتاحة لديها عن الفيروس مع منظمة الصحة العالمية، منذ اليوم الأول.
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غياث الدين طه محمدي ممثل المرشد الإيراني

ممثل لخامنئي يتهم الأطباء بدعم سوق الأدوية للأعداء

اتهم رجل الدين الإيراني غياث الدين طه محمدي ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي، بمحافظة همدان غرب البلاد، بعض الأطباء الإيرانيين بدعم اقتصاد الأعداء بترويج منتجاتهم من الأدوية خلال مواجهة وباء فيروس كورونا، قائلا: "إن ما تعلمه أطباؤنا هو العلوم المفروضة من الغرب والأعداء، وجهود الأطباء ستعزز فقط سوق الأدوية للأعداء، ويجب تعزيز الطلب الإسلامي والتقليدي في إيران، ويجب إضفاء الطابع المؤسسي على هذا الطلب"، وذلك بحسب ما نقله موقع "سحام نيوز" الإصلاحي، اليوم الأربعاء.
روحانى

روحاني: سنحظر التجمعات في رمضان لو استمرت الظروف

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، بأن بلاده ستحظر التجمعات الدينية في شهر رمضان إذا ما استمرت الظروف الحالية على ما هي عليه حاليا فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "لو استمرت ظروف البلاد مثلما هي الآن، فإن التجمعات للمراسم الدينية ستكون محظورة خلال أيام شهر رمضان المبارك للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا" -ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان في 24 من أبريل الجاري- موضحا ن أداء الجمهورية الإسلامية في مكافحة فيروس كورونا كان أفضل من أوروبا والولايات المتحدة، وذلك حسما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.
البرلمان-الايراني

برلمان إيران يعقد أول جلساته بعد كورونا دون مسافات

عقد البرلمان الإيراني أول اجتماع له منذ انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بحضور ثلثي النواب، وذلك عبر اتباع إرشادات صحية، إلا أن النواب لم يلتزموا بالمسافات الواجب التقيد بها خلال الجلوس، وترأس الاجتماع مسعود بزشكيان النائب الأول لرئيس البرلمان، الذي انتقد تغيب مسؤولي الحكومة عن الاجتماع، فيما تغيب رئيس البرلمان علي لاريجاني، لإصابته بفيروس كورونا، وشارك في الاجتماع من جانب الحكومة مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية حسين علي أميري، ورئيس جمعية الهلال الأحمر كريم همتي.
سجن

خوفا من كورونا.. إصابة 14 سجينا في تمرد بإيران

أصيب ما لا يقل عن 14 سجينا إيرانيا في سجن عادل أدآباد في مدينة شيراز، مساء أمس الأحد، إثر تمرد السجناء تخوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقال حيدر آسيابي المدعي العام في محافظة شيراز، إن التمرد حدث في 3 زنزانات، وأن أضرارا لحقت ببعض الحواجز، ولم يتمكن أي من السجناء من الفرار وذلك بعد تدخل قوات من الشرطة والأمن، مضيفا أن الأوضاع في السجن الآن تحت السيطرة. ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لانتشار كثيف للقوات الخاصة في محيط السجن.
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