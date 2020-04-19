الجامعة البريطانية تعلن تأجيل امتحانات نهاية العام
تحرير:هالة صقر
١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٨ ص
الجامعة البريطانية
أعلنت الجامعة البريطانية فى مصر، اليوم السبت، تأجيل امتحانات نهاية العام، وذلك لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة التزامها الكامل بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى في هذا الشان.
من جانبه أكد الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية فى مصر، أن الجامعة اتخذت حزمة قرارات تتمثل فى إستكمال المناهج الدراسية عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسى الثانى لكل الفرق الدراسية.
لافتا إلى أنه بالنسبة لطلاب فرق النقل تقرر إلغاء إجراء الامتحانات التى كان من المزمع عقدها فى نهاية الفصل الدراسى الثاني.
وأشار حمد إلى أنه فيما يخص الامتحانات التى أداها الطلاب فى الفصل الدراسي الأول، سيستمر تطبيق كل اللوائح والنظم والقواعد التى أديت الامتحانات بناء عليها، بما فى ذلك إضافة الدرجات
لافتا إلى أنه بالنسبة لطلاب فرق النقل تقرر إلغاء إجراء الامتحانات التى كان من المزمع عقدها فى نهاية الفصل الدراسى الثاني.
وأشار حمد إلى أنه فيما يخص الامتحانات التى أداها الطلاب فى الفصل الدراسي الأول، سيستمر تطبيق كل اللوائح والنظم والقواعد التى أديت الامتحانات بناء عليها، بما فى ذلك إضافة الدرجات التي حصلوا عليها فى تلك الامتحانات إلى المجموع الكلى للدرجات فى كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمى) مع مراعاة طبيعة الدراسة بكل كلية والبرامج الدراسية المختلفة سواء مواد منتهية بالفصل الدراسي الأول أو مواد ممتدة للفصل الدراسي الثانى.
وأضاف حمد إلى أنه بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات، قررنا تأجيل الإمتحانات التى كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسى الثانى لاجتياز مقررات هذا الفصل، وذلك لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة