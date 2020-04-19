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الجامعة البريطانية تعلن تأجيل امتحانات نهاية العام

تحرير:هالة صقر ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٨ ص
الجامعة البريطانية
الجامعة البريطانية
أعلنت الجامعة البريطانية فى مصر، اليوم السبت، تأجيل امتحانات نهاية العام، وذلك لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة التزامها الكامل بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى في هذا الشان. من جانبه أكد الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية فى مصر، أن الجامعة اتخذت حزمة قرارات تتمثل فى إستكمال المناهج الدراسية عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسى الثانى لكل الفرق الدراسية.
لافتا إلى أنه بالنسبة لطلاب فرق النقل تقرر إلغاء إجراء الامتحانات التى كان من المزمع عقدها فى نهاية الفصل الدراسى الثاني. وأشار حمد إلى أنه فيما يخص الامتحانات التى أداها الطلاب فى الفصل الدراسي الأول، سيستمر تطبيق كل اللوائح والنظم والقواعد التى أديت الامتحانات بناء عليها، بما فى ذلك إضافة الدرجات
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هالة- زايد

الصحة: الفرق الطبية بالمستشفيات حائط الصد للأمراض المعدية

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اليوم الأحد اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية بـ 9 مستشفيات عزل وهم: “أبوخليفة، العجمي، 15 مايو، العجوزة، تمي الأمديد، بلطيم، النجيلة، ملاوي ومستشفى قها”، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى، إذ وجهت الوزيرة الشكر لجموع الصيادلة للدور الكبير الذي يقومون به ولما أثبتوه من كفاءة في العمل، ومتابعة توافر المستلزمات الطبية بمستشفيات العزل واشتراكهم في عمليات التقصي، ودورهم الحيوي في تحديث بروتوكولات العلاج.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: تسجيل 112 حالة إيجابية بكورونا.. و15 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا.
تحليل-مخدرات

سلبية تحاليل 190 مخالطا للأطباء المصابين بكورونا في «بنها الجامعي»

أعلنت مستشفى بنها الجامعي، سلبية نتائج التحاليل والأشعة التي أجريت للمخالطين لأطباء قسم الأطفال الثلاثة المصابين بفيروس كورونا، موضحة اليوم الأحد، أنها أجرت تحاليل صورة الدم والأشعة المقطعية لـ190 فردا من العاملين والتمريض والأطباء المخالطين للحالات الثلاث التي ظهرت بالمستشفى، مشيرة إلى أنه في حال ظهور الأعراض على أي شخص أو االاشتباه في إصابته، يتم تحويله فورا إلى حميات بنها، لأخذ مسحات (pcr) الخاصة بفيروس كورونا وفقا لبرتوكول وزارة الصحة، لأن المستشفى الجامعي ليس لديها هذه المسحات.
كورونا

تخصيص مستشفى جامعة الأزهر للعزل الصحي لمصابي كورونا

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأحد، إنه جرى تخصيص الجناح الفندقي بمستشفى الجامعة التخصصي بمدينة نصر، لاستقبال الطاقم الطبي بجامعة الأزهر، لإجراء العزل الصحي المقرر لهم، بعد مشاركتهم في الفرق العلاجية لفيروس كورونا بالمستشفيات المقررة للحجر بوزارة الصحة، بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدًا في بيان له، أنه يجرى تحضير مستشفى الجامعة التخصصي بمدينة نصر، للعزل لمنسوبي الجامعة والمرضى من مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي انتشر مؤخرًا في البلاد.
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وزير-التعليم-العالي-خالد-عبد-الغفار

وزير التعليم العالي: 7 أبحاث في مرحلة التجارب السريرية لمواجهة كورونا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أن المركز القومي للبحوث يعمل على مواجهة الفيروس عبر عدة تحركات، تتمثل في ترصد الفيروس فى الحياة البرية، وعمل مسح للعقاقير المكتشفة، وتطوير أطقم التشخيص، وتسلسل الحمض النووي، فضلا عن اختبار دور بعض اللقاحات في التحكم فى الفيروس. وكشف الوزير، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة عين شمس وافقت على 7 أبحاث فى مرحلة التجارب السريرية.
بوريس-جونسون (2)

بريطانيا تشدد عقوبات الاستخفاف بإجراءات الوقاية

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، إن الدولة قد تتخذ إجراءات أشد من الغرامة المقررة بقيمة 30 جنيها إسترلينيا ضد من يستخف بالقيود الجديدة التي أعلنت، أمس الاثنين، للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال جوف، لتلفزيون "آي.تي.في"، اليوم الثلاثاء: "الشرطة لديها أدوات متعددة لتطبيق القانون، وبالطبع إخطارات العقوبات والغرامات هي واحدة منها. إذا استمر الناس في التصرف بطريقة تضر بالمجتمع فلدينا إجراءات أشد"، مضيفا: "التشريع سيطبق لضمان وجود عقوبات مناسبة وعقاب مناسب لمن لا ينصاعون لنصح الحكومة الواضح، والشرطة جاهزة للتطبيق".
مصطفى-مدبولي

حظر حركة المواطنين.. 10 قرارات لمواجهة فيروس كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، في مؤتمر صحفي بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة المتبعة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إن الحكومة قررت اتخاذ إجراءات جديدة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، والتي يبدأ تطبيقها من صباح غد الأربعاء، وتتمثل هذه الإجراءات في:
فيروس- كورونا (12)

ألمانيا تسجل 4700 إصابة و28 حالة وفاة بكورونا

سجلت ألمانيا أكثر من 4700 إصابة جديدة و28 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم واحد. وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، وفقا للوضع حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 27 ألفا و436 حالة، مقارنة بـ22 ألفا و672 حالة أمس الإثنين، كما ارتفع عدد الوفيات من 86 حالة إلى 114 حالة. ووافقت الحكومة الألمانية، أمس، على حزمة جديدة من الإجراءات لتخفيف الآثار المدمرة لانتشار كورونا على الاقتصاد، ليصل إجمالي المساعدات المعروضة إلى أكثر من تريليون يورو.
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