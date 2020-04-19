الجامعة البريطانية تعلن تأجيل امتحانات نهاية العام

تحرير:هالة صقر ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٨ ص

الجامعة البريطانية

أعلنت الجامعة البريطانية فى مصر، اليوم السبت، تأجيل امتحانات نهاية العام، وذلك لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة التزامها الكامل بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى في هذا الشان. من جانبه أكد الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية فى مصر، أن الجامعة اتخذت حزمة قرارات تتمثل فى إستكمال المناهج الدراسية عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسى الثانى لكل الفرق الدراسية.

لافتا إلى أنه بالنسبة لطلاب فرق النقل تقرر إلغاء إجراء الامتحانات التى كان من المزمع عقدها فى نهاية الفصل الدراسى الثاني. وأشار حمد إلى أنه فيما يخص الامتحانات التى أداها الطلاب فى الفصل الدراسي الأول، سيستمر تطبيق كل اللوائح والنظم والقواعد التى أديت الامتحانات بناء عليها، بما فى ذلك إضافة الدرجات