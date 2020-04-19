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أبو العينين يساهم بـ78 مليون جنيه لمكافحة كورونا

أبو العينين: مجموعة كليوباترا التزمت بواجبها في الحفاظ على دخول أكثر من 25 ألف عامل بكافة المشروعات دون أي تأثر بالأزمة حيث تتخطى رواتب العاملين 50 مليون جنيه شهريا
١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٤ ص
محمد أبو العينين - صورة أرشيفية
محمد أبو العينين - صورة أرشيفية
تلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، خطابا من محمد أبوالعينين رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا كليوباترا جروب، توجه خلاله بالتقدير لما تبذله الحكومة من جهود كبيرة في اتخاذ إجراءات استباقية، وفق رؤية واستراتيجية ناجحة لمحاصرة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والحد من تداعياته، مشيدا باحترافية الدولة في اتخاذ القرارات التي تحمي مصر من الوباء، واتخاذ قرارات اجتماعية واقتصادية، ساعدت المصريين على تحمل التبعات، ودعمت السوق الاقتصادي لمواجهة الأزمة.
وعرض أبو العينين، إسهامات مجموعة كليوباترا ومؤسسة أبو العينين الاجتماعية في دعم جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، التي بلغت 78 مليون جنيه، في إطار تعاون القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني مع الدولة ودعم جهودها للحد من انتشار هذا الوباء غير المسبوق، وعلاج المصابين والتخفيف من آثاره السلبية اجتماعيا
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كبار العلماء بالسعودية توصي بتجنب التجمعات في رمضان

طالبت هيئة كبار العلماء في السعودية، في بيان لها، اليوم الأحد، جميع المسلمين بضرورة العناية التامة بما تقرره الجهات المختصة في بلدانهم أو البلدان التي يقيمون فيها، والتي تهدف إلى المحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، كما أوصت أن يصلي المسلم الفريضة، وصلاة التراويح في بيته إذا أوصت الجهة المختصة في بلده أو البلد التي يقيم فيها بذلك، حفاظا على سلامته، وأن يجتنب المسلم التجمعات، موضحة أن التجمع يعتبر السبب الرئيسي في انتشار العدوى بالفيروس بحسب التقارير الطبية ذات الصلة.
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وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد، بحسب ما أعلنه المتحدث العسكري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
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الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحري طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
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لأول مرة.. قداس عيد القيامة «أون لاين» بأسيوط (صور)

بعد منع التجمعات والصلوات داخل دور العبادة، لجأ الأب يوحنا فوزي، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مار يوحنا بولس الثاني، بقرية العزية لتابعة لمركز منفلط بأسيوط، إلى إقامة قداس عيد القيامة المجيد "أون لاين" عبر الإنترنت، بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المتمثلة في حظر التجوال منذ الساعة 8 مساءً وحتى والسادسة صباحًا.
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رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي: حظر حركة المواطنين من الساعة الثامنة مساء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي لإعلان إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، اليوم الأربعاء، عن استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات الوقائية، من غلق للمحال والمولات وغيرها لمدة أسبوعين إضافيين ينتهيان في 23 أبريل المقبل، مع استمرار حظر حركة المواطنين على أن تكون من الساعة الثامنة مساءً بدلا من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحا، وذلك للحد من حالة الزحام التي تشهدها الدولة قبل ساعة أو ساعتين من تطبيق الحظر.
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حقيقة عودة صلاة الجمعة والجماعة الأسبوع المقبل

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن قرار وزارة الأوقاف بعودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل.
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طائرة مصرية تتوجه إلى لندن لإعادة المواطنين العالقين

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، رحلة استثنائية سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران متجهة إلى مطار هيثرو بلندن، لعودة المصريين العالقين هناك، بعد توقف الرحلات الدولية، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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الإفتاء: يجوز التعجيل بإخراج الزكاة لمتضرري كورونا

قالت دار الإفتاء، في فتوى لها، اليوم الأربعاء إنه يشرع تعجيل الزكاة في هذه الأونة التي تمر بها مصر وبلاد العالم جراء انتشار وباء فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، وقوفا مع الفقراء وسدا لفاقة المحتاجين، وعملا بالمصلحة التي تستوجب التعجيل كما ورد في السنة النبوية المطهرة، مضيفة أن هذا هو مذهب جماهير الفقهاء وعليه العمل والفتوى، إظهارا للمروءات في أوقات الأزمات، وثواب الزكاة المعجلة يكون في هذه الحالة أعظم، لما فيه من مزيد تفريج الكروب وإغاثة الملهوفين وسد حاجة المعوزين.
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