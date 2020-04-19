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ليبيا تعتقل أحد أكبر تجار البشر: يعمل لصالح تركيا

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٩ ص
المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري - صورة أرشيفية
المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري - صورة أرشيفية
قال الجيش الليبي، إنه اعتقل أحد كبار قادة تهريب البشر الذين يعملون لصالح تركيا، جنوب العاصمة طرابلس، وأوضح المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أحمد المسماري، في بيان صحفي، نشره اليوم الأحد، أن قوة من القوات المسلحة في محور الطويشة جنوب العاصمة طرابلس، تمكنت من أسر أحد كبار قادة تهريب البشر في المنطقة وهو المدعو صالح الدباشي، شقيق المهرب المعاقب دوليا المدعو أحمد الدباشي، الملقب بـ"العمّو"، مضيفا أنه تم أسر الدباشي وهو يعاني من جروح بالغة بعد إصابته داخل مدرعة تركية من طراز "كيربي".
وأشار المسماري إلى أن هذا يدل على أن تركيا بدأت توسع أنشطتها الإجرامية لتشمل دعم كبار المجرمين في المنطقة الغربية وتجار البشر، معتبرا أن ذلك يشكل تهديدا مباشرا ليس لمصالح الشعب الليبي فحسب بل لكل دول المنطقة. وأشار إلى أن المدعو صالح الدباشي كان المسؤول الأول عن مركز إيواء صبراتة، الذي شهد أشنع الجرائم
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كورونا

الإمارات تسجل 479 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان لها، اليوم الأحد، عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و479 حالة إصابة جديدة، وشفاء 98 حالة، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1286 حالة، كما أنها تجري أكثر من 23 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، موضحة أن حالات الوفاة الأربعة كانت لمصابين من جنسيات مختلفة شملت مصاب خليجي و3 مصابين آسيويين، وأنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 41 حالة.
جواد ظريف (1)

غدا.. ظريف يزور دمشق للقاء الأسد والمعلم

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيزور إلى العاصمة السورية دمشق، غدا الإثنين، ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، أن ظريف سيلتقي في دمشق بالرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم، مضيفا أن مباحثات ظريف خلال الزيارة، التي تستمر ليوم واحد، ستركز على العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وآخر التطورات السياسية والميدانية في الحرب على الإرهاب.
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السعودية تعتمد نموذجًا موحدًا للتنقل خلال حظر التجول

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، بأنه إلحاقًا لبيان الوزارة، يوم الأحد الماضي، بشأن أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول، حيث عملت الوزارة على تحديث نماذج (تصاريح التنقل خلال فترة المنع) للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، وتم اعتماد نموذج (موحد) للعمل بموجبه، وتقرر تطبيق النموذج الموحد في جميع مناطق المملكة كافة، اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء المقبل.
فيروس- كورونا (17)

6 حالات وفاة بكورونا في السعودية و1132 إصابة جديدة

سجلت السعودية قفزة كبيرة فى عدد المصابين بفيروس كورونا خلال يوم واحد، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة إلى 8 آلاف و274 حالة من بينها 6 آلاف و853 حالة نشطة و78 حالة حرجة داخل العناية المركزة، وقال متحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي: "سجلنا 5 وفيات و1132 إصابة جديدة في المملكة توزعت في مختلف المدن، في حين بلغ عدد حالات التعافي من الفيروس 1329 حالة". وشددت الوزارة على أن زيادة الفحوصات تساهم في الوصول للمصابين قبل تأخر حالاتهم.
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سفن-بريطانية-في-بحر-الصين-الجنوبي

اتهامات لدول كبرى.. قرصنة من نوع خاص في زمن الكورونا

أصبحت المستلزمات الوقائية والأجهزة الطبية سلاح الدول لمواجهة وباء "كورونا" الذى يجتاح العالم، وفى الوقت الذى يحاول فيه العالم مواجهة هذا الوباء القاتل بشتى الطرق، نجد أنه على الجانب الآخر تنشط سياسات عدائية من بعض الدول تجاه نظرائها تتمثل فى السطو على سفن المستلزمات الطبية والوقائية من الفيروس مثل الكمامات والمطهرات وغيرها من الأجهزة الطبية الوقائية. ورغم تنحية الصراعات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم للتركيز على محاربة هذا الوباء جاءت عمليات القرصنة، بحجة أنها تواجه أزمة فى المعدات الطبية اللازمة لمواجهة انتشار كورونا، لتصعد تلك الصراعات
طائرات الجيش الليبي

غارات جوية على القوات التركية شرقي مصراته

أعلن سلاح الجو التابع «للجيش الوطني الليبي»، أن طائراته شنت غارات استهدفت غرفة عمليات التحكم بالطيران المسير، وأحد مقرات الإقامة لضباط القوات التركية داخل الكلية الجوية بمصراته. وأشار «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر، مطلع الشهر الجاري إلى تدمير محطات صواريخ، ورادارات نصبها الجيش التركي شرقي المدينة، مؤكدًا على أن العمليات «لا تزال مستمرة لتدمير باقي الأهداف المنتخبة والتي تشكل تهديدا عسكريا لقواتنا شرقي مصراته»، وفقا لروسيا اليوم.
الجيش- الوطني -الليبي (2)

الجيش الليبي يسقط طائرتين تركيتين خلال 12 ساعة

أعلنت مصادر عسكرية ليبية، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة أخرى من نوع "بيرقدار"، بعدما حاولت الإغارة على مواقع بمنطقة الكسارات غرب العاصمة، وذلك بعد ساعات من إسقاط طائرة تركية مسيرة بدون طيار جنوب طرابلس، وقال أبو بكر أدويهش المسؤول الإعلامي لقوة الاحتياط في الجيش الوطني الليبي: "تمكنت وحداتنا من إسقاط طائرة مسيرة من نوع بيرقدار حاولت الإغارة على مواقعنا بمنطقة الكسارات بورشفانة، غرب طرابلس"، موضحا أن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط الطائرة باستخدام مدفع "م ط 14.5"، وذلك قبل أن تحقق الأهداف التي أقلعت من أجل تنفيذها.
فيروس- كورونا (12)

ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ليبيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي يقوم بنشاطاته الطبية في مختلف الأراضي الليبية، والذي ذكر أنه "تم التأكد من الإصابة بعد إجراء الفحوصات في مختبر الصحة العامة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض"، موضحا أن المصاب شخص ليبي عاد من السعودية مؤخّراً عن طريق تونس، وظهرت عليه الأعراض بعد أكثر من أسبوع من عودته إلى البلاد.
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