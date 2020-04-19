خالد عليش في «السكة أحلى» على راديو النيل برمضان

تحرير:إسراء سليمان ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٠ ص

خالد عليش - صورة أرشيفية

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، ويستعد الفنانون والعاملون في المجال الإعلامي لتقديم خريطة جديدة لتسلية المشاهدين في شهر رمضان، وبالنسبة للبرامج الإذاعية، يقدم الإعلامى خالد عليش برنامجا إذاعيا جديدا بعنوان "السكة أحلى"، على راديو النيل، في الساعة الثانية والنصف ظهرا.

يذكر أن عليش حظى بشعبية كبيرة الفترة الماضية، نظرا للطريقة التي يقدم بها برامجه الإذاعية. كما شارك في عدد من الأعمال الفنية، وعلى رأسهم عوالم خفية، آدم وجميلة، وصاحب السعادة، وبالنسبة للبرامج، فقدم معاك في السكة، و100 ريختر، وصباحك أحلى مع بيبسي، والمهرجان. وفي ذات السياق، سيقدم الإعلامي شريف مدكور،