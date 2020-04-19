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خالد عليش في «السكة أحلى» على راديو النيل برمضان

تحرير:إسراء سليمان ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٠ ص
خالد عليش - صورة أرشيفية
خالد عليش - صورة أرشيفية
أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، ويستعد الفنانون والعاملون في المجال الإعلامي لتقديم خريطة جديدة لتسلية المشاهدين في شهر رمضان، وبالنسبة للبرامج الإذاعية، يقدم الإعلامى خالد عليش برنامجا إذاعيا جديدا بعنوان "السكة أحلى"، على راديو النيل، في الساعة الثانية والنصف ظهرا.
يذكر أن عليش حظى بشعبية كبيرة الفترة الماضية، نظرا للطريقة التي يقدم بها برامجه الإذاعية. كما شارك في عدد من الأعمال الفنية، وعلى رأسهم عوالم خفية، آدم وجميلة، وصاحب السعادة، وبالنسبة للبرامج، فقدم معاك في السكة، و100 ريختر، وصباحك أحلى مع بيبسي، والمهرجان. وفي ذات السياق، سيقدم الإعلامي شريف مدكور،
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أتعرض لحملة تشويه.. غضب خالد النبوي من بوستر «لما كنا صغيرين»

حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر بوستر دعائي لمسلسل "لما كنا صغيرين" تتصدره الفنانة ريهام حجاج فيما يقف خلفها النجمان محمود حميدة، وخالد النبوي دفعت الأخير للرد على صفحته عبر فيسبوك مبديًا غضبه من حملة تشويه يتعرض لها، وكتب "النبوي" قائلا: "لم أتعود الحديث عن أمر يخص كواليس مهنتي أثناء التنفيذ حرصًا على العمل بالأساس، ولأني أعلم أن الناس مشغولة بما هو أهم، أعتذر هذه المرة وستكون الأخيرة لأنني مدين للجمهور ولعائلتي ولهذه المهنة العظيمة؛ ولأنني أتعرض لحملة تشويه متعمدة لا أساس لما تدعيه في كل حرف على وسائل التواصل الاجتماعي".
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محمد هنيدي في تحدٍ جديد للقضاء على الملل

بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تحولت الحياة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فأطلق الفنانون العديد من المبادرات والتحديات، للتغلب على الملل والاكتئاب، وشارك الفنان محمد هنيدي، أمس الجمعة، في تحدٍ، يتضمن الإجابة على أسئلة عشوائية، من خلال أحد التقنيات على تطبيق "انستجرام".
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لبنى عبد العزيز: أنا زاهدة في النجومية.. وأرفض العودة للتمثيل رغم «الفلوس الكتير»

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فيفى-عبده

لأول مرة..فيفي عبده تنافس رامز جلال في المقالب

نالت برامج المقالب شهرة كبيرة في الوطن العربي، وخاصة في مصر، كما أن الفنان رامز جلال صاحب أشهر سلسلة برامج مقالب، وفي كل عام يشعر الفنانون بالخوف، لأنهم يعلمون جيدًا، أنه سيستخدم حيلة جديدة، ويتمكن من خداعهم، فالموسم الرمضاني القادم، سيطل على الجمهور من خلال "رامز مجنون رسمي"، وبما أن الفنانة فيفي عبده أحد ضحياه، قررت أن تقدم برنامج منافس له في الموسم الرمضاني 2020، المقرر عرضه على قناة mbc ، ويحمل عنوان "خلي بالك من فيفي"، ولكن هل ستنجح فيفي عبده في هذه المنافسة؟.
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بعد «المصير».. محمود حميدة والنبوي في رمضان2020

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، وما زال الفنانون يحاولون الانتهاء من تصوير مسلسلاتهم، وفي نفس الوقت تمكنت بعض المسلسلات أن تهرب من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مثل "فلانتينو" لعادل إمام، و"البرنس" لمحمد رمضان، و"النهاية" ليوسف الشريف، فيما يلتقي النجمان محمود حميدة وخالد النبوي من خلال العمل الدرامي "لما كنا صغيرين"، والمقرر عرضه في رمضان 2020، وهو من إخراج محمد علي
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تأجيل مسلسل «طلقني شكرا» للثنائي فلوكس وهنا شيحة

تضررت العديد من الأفلام والمسلسلات الرمضانية، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فعلى سبيل المثال من المتوقع عدم عرض مسلسل "شاهد عيان" للنجم حسن الرداد في الماراثون الرمضاني المقبل، كما أن المسلسل الإذاعي "طلقني شكرا"، الذي يجمع هنا شيحة وأحمد فلوكس لأول مرة بعد الانفصال، توقف تسجيل حلقاته، وكان مقرر عرضه في الموسم الرمضاني، وتدور الأحداث حول إطار كوميدي، يتمثل في المشكلات التي تندلع بعد الزواج، وتصل إلى الطلاق، ومن المؤكد أن عددا من المسلسلات الأخرى، لن تتمكن من الظهور على الشاشات في رمضان 2020.
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نيللي كريم وليلى علوي في مأزق بسبب فيروس كورونا

أثرت أزمة فيروس كورونا على الصناعة السينمائية والدرامية بشكل كبير، ولكن تمكنت بعض المسلسلات من الهروب، وانتهت من تصوير المشاهد بنسبة كبيرة، وكان من بينها مسلسل "فالنتينو" لعادل إمام و"البرنس" لمحمد رمضان، و"الاختيار" لأمير كرارة، و "ولاد إمبابة" لسعد الصغير، أما باقي المسلسلات فتحاول أن تلحق برمضان 2020، وبالنسبة للأفلام فأجل أحمد عز فيلمه "كيرة والجن" لأجل غير مسمى، والذي كان مقرر عرضة بعد شهر رمضان، وبسبب الكورونا أيضًا تم تأجيل فيلم ليلى علوى ونيللى كريم لبعد رمضان.
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